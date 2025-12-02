México Deportes

Monterrey vs Toluca: cuándo y dónde ver en vivo

Los Diablos buscan alcanzar a Chivas como el segundo equipo con más títulos en la historia del futbol mexicano, mientras que Rayados quiere conseguir su primer campeonato en seis años

Monterrey y Toluca chocan en
Monterrey y Toluca chocan en semis del Apertura 2025: los Diablos buscan su segunda final histórica y bicampeonato. (Infobae México)

Monterrey y Toluca se enfrentan para definir quién avanzará a la gran final de la Liga MX. Los Diablos Rojos buscan clasificar al juego por el título por segunda vez en su historia y, manteniendo viva la esperanza de levantar otro campeonato.

Por su parte, Rayados buscan romper una sequía de seis años sin campeonato , pues desde el Apertura 2019 no consiguen el título, donde vencieron a las Águilas del América bajo el mando de Antonio “El Turco Mohamed”.

El partido de ida se disputará el miércoles 3 de diciembre a las 21:10 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio BBVA de Monterrey.​

Por su parte, el juego de vuelta está programado para el sábado 6 de diciembre a las 19:00 horas en el Estadio Nemesio Díez.

Cómo llegan los Rayados de Monterrey

Con gol de último minuto,
Con gol de último minuto, los Rayados de Monterrey accedieron a las semifinales y eliminaron al América (REUTERS/Cristian De Marchena)

Los dirigidos por Domènec Torrent han tenido una temporada destacada, logrando posicionarse en el quinto lugar de la tabla con un total de 31 puntos. El estratega catalán ha logrado consolidar un equipo competitivo y sólido, que ha mantenido un buen desempeño a lo largo del torneo.

En los cuartos de final, el equipo regiomontano se impuso en el juego de ida con autoridad al América, consiguiendo una victoria por marcador de 2-0.

El panorama se complicó en el partido de vuelta, ya que las Águilas dieron la vuelta a la eliminatoria con dos goles, poniendo contra las cuerdas a los Rayados.

Sin embargo, cuando parecía que todo estaba perdido para el equipo regiomontano, Germán Berterame apareció sobre el final del encuentro para anotar un gol clave que silenció al Estadio Ciudad de los Deportes.

Los Diablos en búsqueda del bicampeonato

Los Diablos buscan seguir el
Los Diablos buscan seguir el paso del América de André Jardine y lograr el bicampeonato. (REUTERS/Henry Romero)

Toluca confirma el buen momento que vivió la temporada pasada y busca conseguir el campeonato. Aunque todavía no pueden contar con su mejor futbolista, Alexis Vega, los Diablos han sabido sortear las últimas semanas sin su máxima figura.

A pesar de un gol tempranero de los Bravos de Juárez en la ida de los cuartos de final, el equipo mexiquense tuvo capacidad de respuesta y le dio la vuelta a la eliminatoria para llevarse la ventaja a casa por marcador de 2-1, resultado que fue suficiente para conseguir el boleto a la siguiente ronda tras el 0-0 de la vuelta.

En esta temporada, los Diablos finalizaron en la primera posición de la tabla general con 37 unidades, donde solamente perdieron dos partidos y anotaron 43 goles.

Cuándo y dónde ver el partido de ida

TV Azteca transmitirá todas las
TV Azteca transmitirá todas las semifinales de la Liga Mx. Sin embargo, los aficionados también podrán verlo a través de TUDN o por streaming en Youtube. (X/ @TolucaFC)

El juego de ida se transmitirá en vivo el miércoles 3 de diciembre a las 21:10 horas (tiempo del centro de México) por TV Azteca, Canal 5, TUDN, ViX Premium y Layvtime.​

