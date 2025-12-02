México Deportes

México vence a República Dominicana en la segunda fecha de los clasificatorios rumbo al mundial FIBA 2027

La escuadra mexicana termina la primera ventana de las eliminatorias con una victoria y una derrota

Guardar
La Selección Mexicana de Básquetbol
La Selección Mexicana de Básquetbol estrechó los dientes para llevarse una dramática victoria 89-88 en Santo Domingo sobre República Dominicana, en el segundo partido del Clasificatorio de las Américas rumbo al Mundial FIBA 2027. (@MexBasquet)

La Selección Mexicana de Básquetbol logró una dramática victoria sobre el final del encuentro por 89-88 contra República Dominicana, en su segundo juego del Clasificatorio de las Américas rumbo al Mundial FIBA 2027 en Catar.

Con esta victoria, México cierra la primera ventana de las eliminatorias con marca de 1-1 y tres puntos acumulados, tras haber caído en el duelo inaugural.

Tras caer en su duelo inaugural en casa ante República Dominicana (92-85), los dirigidos por Omar Quintero no podían permitirse otra derrota, ya que eso los pondría contra las cuerdas en el Clasificatorio FIBA Américas rumbo al Mundial 2027.

Por ello, en Santo Domingo, los guerreros aztecas salieron con todo a la duela en búsqueda de seguir con vida y que el sueño de avanzar a la Copa del Mundo se mantuviera vigente.

Desenlace dramático del encuentro

Gael Bonilla y Francisco Cruz
Gael Bonilla y Francisco Cruz lideraron la remontada, clave para el 1-1 en primera ventana rumbo Mundial FIBA 2027. (@MexBasquet)

Durante los dos primeros cuartos en Santo Domingo, República Dominicana mantuvo el dominio del marcador, pero México reaccionó con fuerza en el tercer período, anotando 20 puntos contra sólo 9 de los locales para tomar la ventaja.

Durante el último cuarto, la escuadra mexicana sumó 22 puntos, lo cual les permitió conseguir una victoria dramática por un marcador ajustado de 89-88.

Gael Bonilla y Francisco Cruz lideraron la ofensiva mexicana con actuaciones destacadas, guiando al equipo a esta victoria clave a domicilio que equilibra su récord en la primera ventana del Clasificatorio FIBA Américas. ​

Los siguientes compromisos serán el 26 de febrero y 1 de marzo ante Nicaragua y Estados Unidos, respectivamente.

Tras un 2024 marcado por no clasificar a Juegos Olímpicos, México cierra el año enfocado en clasificar al Mundial FIBA 2027 en Qatar, consolidando su proyecto bajo Omar Quintero.​

Formato Clasificatorio de las Américas

Este el camino que México
Este el camino que México debe seguir rumbo a Catar 2027. [Twitter/@BasquetMéxico]

Los tres mejores equipos de cada grupo avanzarán a la Segunda Ronda de las Clasificatorias de las Américas, donde se unirán a tres equipos provenientes de otro grupo.

Todos los equipos trasladarán los resultados de la Primera Ronda, lo que garantizará que cada partido tenga significado en el camino a Catar 2027.

En la Segunda Ronda, cada equipo jugará de ida y vuelta contra los tres equipos del otro grupo en tres ventanas más programadas en agosto de 2026, noviembre de 2026 y febrero de 2027, con dos partidos por equipo en cada ventana.

Al final de estos seis partidos adicionales por equipo, los tres mejores equipos de cada grupo, junto con el mejor cuarto equipo de todas las agrupaciones, clasificarán a la Copa Mundial de Baloncesto FIBA ​​2027.

Compartir nota:

Temas Relacionados

Selección Mexicana de BásquetbolClasificatorio de las AméricasBásquetbolmexico-deportes

Más Noticias

Esta es la curiosa razón por la que Jesús Gallardo quiere que Cruz Azul pierda la semifinal del Apertura 2025

La petición del jugador de Toluca refleja la inquietud de varios futbolistas ante la posibilidad de jugar durante una fecha importante del año

Esta es la curiosa razón

FIFA anuncia la fecha en la que dará a conocer el calendario completo para el Mundial 2026 en México

El evento será encabezado por el presidente Gianni Infantino, quien estará acompañado en el escenario por leyendas mundialistas y por representantes de los 42 equipos clasificados

FIFA anuncia la fecha en

Selección Mexicana oficializa partido en el Estadio Azteca ante Portugal de Cristiano Ronaldo

El Tricolor reinaugurará el Estadio Azteca en marzo ante el campeón de Europa, comandada por el astro portugués

Selección Mexicana oficializa partido en

¿Se va o se queda en Guadalajara? Esto se sabe del futuro de Armando González rumbo al Clausura 2026

Ademas, Chivas también evalúa el fichaje de Ángel Sepúlveda

¿Se va o se queda

Exjugadora de Chivas Femenil arremete contra Chicharito Hernández al fallar penalti ante Cruz Azul

La figura legendaria compartió un mensaje explosivo, lo borró a los minutos, pero aficionados ya habían guardado la evidencia

Exjugadora de Chivas Femenil arremete
MÁS NOTICIAS

NARCO

Operación Cazador: aseguran más de

Operación Cazador: aseguran más de mil 800 toneladas de autopartes en 20 cateos en CDMX

Desaparecen cuatro traileros en retén militar de Matías Romero, Oaxaca: fiscalía no sabe si se pidió rescate

Cae “Cali”, jefe de plaza y generador de violencia en Oaxaca perteneciente al grupo delictivo “Comandante Cromo”

Detienen a “El Montana” en Tabasco, tercer implicado en la masacre del bar “Dbar” de Villahermosa

Procesan a “El Tato”, acusado del incendio del bar Lacoss en Puebla

ENTRETENIMIENTO

Knotfest México cambia sede a

Knotfest México cambia sede a días del festival: Marilyn Manson y más bandas subirán a nuevo escenario en CDMX

La Granja VIP en vivo hoy 2 de diciembre: La Bea rompe en llanto

Descubren infidelidad en concierto de Grupo Firme: “Mi prima anda con el esposo de mi hermana” | Video

Quién es Callum Turner, el prometido de Dua Lipa que pasea por CDMX y ahora es favorito como próximo James Bond

Memes, largas filas en cafeterías y precios ridículos en reventa por el vaso coleccionable ‘Bearista’

DEPORTES

Esta es la curiosa razón

Esta es la curiosa razón por la que Jesús Gallardo quiere que Cruz Azul pierda la semifinal del Apertura 2025

FIFA anuncia la fecha en la que dará a conocer el calendario completo para el Mundial 2026 en México

Selección Mexicana oficializa partido en el Estadio Azteca ante Portugal de Cristiano Ronaldo

¿Se va o se queda en Guadalajara? Esto se sabe del futuro de Armando González rumbo al Clausura 2026

Exjugadora de Chivas Femenil arremete contra Chicharito Hernández al fallar penalti ante Cruz Azul