México vence a República Dominicana en la segunda fecha de los clasificatorios rumbo al mundial FIBA 2027

La Selección Mexicana de Básquetbol logró una dramática victoria sobre el final del encuentro por 89-88 contra República Dominicana, en su segundo juego del Clasificatorio de las Américas rumbo al Mundial FIBA 2027 en Catar.

Con esta victoria, México cierra la primera ventana de las eliminatorias con marca de 1-1 y tres puntos acumulados, tras haber caído en el duelo inaugural.

Tras caer en su duelo inaugural en casa ante República Dominicana (92-85), los dirigidos por Omar Quintero no podían permitirse otra derrota, ya que eso los pondría contra las cuerdas en el Clasificatorio FIBA Américas rumbo al Mundial 2027.

Por ello, en Santo Domingo, los guerreros aztecas salieron con todo a la duela en búsqueda de seguir con vida y que el sueño de avanzar a la Copa del Mundo se mantuviera vigente.

Desenlace dramático del encuentro

Gael Bonilla y Francisco Cruz lideraron la remontada, clave para el 1-1 en primera ventana rumbo Mundial FIBA 2027. (@MexBasquet)

Durante los dos primeros cuartos en Santo Domingo, República Dominicana mantuvo el dominio del marcador, pero México reaccionó con fuerza en el tercer período, anotando 20 puntos contra sólo 9 de los locales para tomar la ventaja.

Durante el último cuarto, la escuadra mexicana sumó 22 puntos, lo cual les permitió conseguir una victoria dramática por un marcador ajustado de 89-88.

Gael Bonilla y Francisco Cruz lideraron la ofensiva mexicana con actuaciones destacadas, guiando al equipo a esta victoria clave a domicilio que equilibra su récord en la primera ventana del Clasificatorio FIBA Américas. ​

Los siguientes compromisos serán el 26 de febrero y 1 de marzo ante Nicaragua y Estados Unidos, respectivamente.

Tras un 2024 marcado por no clasificar a Juegos Olímpicos, México cierra el año enfocado en clasificar al Mundial FIBA 2027 en Qatar, consolidando su proyecto bajo Omar Quintero.​

Formato Clasificatorio de las Américas

Este el camino que México debe seguir rumbo a Catar 2027. [Twitter/@BasquetMéxico]

Los tres mejores equipos de cada grupo avanzarán a la Segunda Ronda de las Clasificatorias de las Américas, donde se unirán a tres equipos provenientes de otro grupo.

Todos los equipos trasladarán los resultados de la Primera Ronda, lo que garantizará que cada partido tenga significado en el camino a Catar 2027.

En la Segunda Ronda, cada equipo jugará de ida y vuelta contra los tres equipos del otro grupo en tres ventanas más programadas en agosto de 2026, noviembre de 2026 y febrero de 2027, con dos partidos por equipo en cada ventana.

Al final de estos seis partidos adicionales por equipo, los tres mejores equipos de cada grupo, junto con el mejor cuarto equipo de todas las agrupaciones, clasificarán a la Copa Mundial de Baloncesto FIBA ​​2027.

