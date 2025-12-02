Copa Intercontinental 2025: en dónde ver los partidos de Cruz Azul como representante de la Concacaf

La Concacaf tiene a su representante que buscará dejar a la zona y al fútbol mexicano en lo más alto. (Jesús Avilés | Infobae México)

Pese a que Cruz Azul aún se encuentra en la pela por llevarse la Liga MX, el cuadro cementero tendrá que dividirse para enfrentar la Copa Intercontinental 2025. Uno de los eventos de clubes más esperados de la temporada y aquí te decimos en dónde puedes ver los partidos del equipo de La Noria.

La Copa Intercontinental, organizada por la FIFA, ha experimentado un resurgimiento desde su reinstauración y la adopción de un nuevo formato el año pasado. El certamen ha incrementado su relevancia tanto en México como a nivel internacional, atrayendo la atención de aficionados y medios por la calidad de los equipos participantes y el formato de eliminación directa.

Cruz Azul, dirigido por Nicolás Larcamón, representará a México tras conquistar la Copa de Campeones de la Concacaf en el verano anterior. Su primer desafío será ante Flamengo, campeón de la Copa Libertadores y representante de la Conmebol, en el llamado Derbi de las Américas.

En caso de superar al conjunto brasileño, el equipo celeste avanzará a la siguiente ronda, la Challenger Cup, donde enfrentaría al Pyramids FC de Egipto. Si logra imponerse en esa instancia, Cruz Azul disputaría la final por el título de la Copa Intercontinental frente al PSG.

El equipo celeste logró su séptima Concachampions y representará a la zona. (X@CruzAzul)

¿Dónde ver los partidos de la Máquina?

Los aficionados de Cruz Azul ya tienen respuesta a una de las preguntas más esperadas de la temporada: los partidos del equipo en la Copa Intercontinental 2025 podrán verse a través de las plataformas oficiales de la FIFA.

El debut del conjunto mexicano será el 10 de diciembre ante Flamengo, en un encuentro que se disputará en el Estadio Áhmad Bin Ali de Rayán, Qatar, a las 11:00 horas (tiempo del centro de México).

Hasta el momento, la FIFA ha confirmado que sus plataformas oficiales serán el único canal para seguir en vivo los partidos de la Copa Intercontinental 2025. No se ha anunciado la participación de otras televisoras o servicios de streaming en México.

Existe la posibilidad de que, como sucedió en 2024 con DAZN, otras plataformas adquieran los derechos de transmisión en las próximas semanas. Por ahora, la recomendación para los seguidores de Cruz Azul es consultar las redes sociales de la FIFA en caso de que se incorporen televisoras o plataformas digitales a las transmisiones.

La primera prueba ante el gigante de Brasil podría traer de vuelta a casa a los mexicanos. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Trayectoria reciente y expectativas

El equipo mexicano llega a este torneo internacional tras una destacada actuación en la temporada local. Terminó en la tercera posición de la fase regular, eliminó a Chivas en los cuartos de final y se clasificó a las semifinales del Apertura 2025, donde se medirá con Tigres. Este rendimiento ha generado expectativas entre la afición sobre el papel que pueda desempeñar en el certamen internacional.

La información oficial sobre la transmisión de los partidos de Cruz Azul en la Copa Intercontinental 2025 se encuentra disponible en las plataformas de la FIFA. Se recomienda a los aficionados mantenerse atentos a posibles anuncios sobre nuevos acuerdos de transmisión y a las fechas clave del torneo, que se desarrollará del 10 al 17 de diciembre en Qatar.