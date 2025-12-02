México Deportes

“Chicha, adiós”: Carlos Hermosillo se burla de Chicharito tras fallar penalti que hizo eliminar a Chivas

El exgoleador cementero lanzó una frase letal que incendió las redes luego del error del delantero tapatío

Guardar
El de Cerro Azul aseguró
El de Cerro Azul aseguró que el regreso de Chicharito a Chivas nunca debió ocurrir y que su error sólo confirmó esa idea. (Ilustración: Jesús Avilés)

La eliminación de Chivas en los Cuartos de Final del Apertura 2025 no sólo significó el fin de su participación en la Liguilla, sino también el inicio de una ola de críticas dirigida directamente a Javier “Chicharito” Hernández, protagonista de la jugada que marcó el destino del equipo.

El delantero rojiblanco erró un penal en los minutos finales del encuentro ante Cruz Azul, acción que abrió la puerta para que figuras, aficionados y analistas reaccionaran con dureza. Entre ellos, Carlos Hermosillo fue uno de los más severos.

En la mesa de análisis de La Última Palabra, el exartillero de la Máquina no dudó en responsabilizar al delantero por la eliminación. Aunque aclaró que le tiene aprecio, sus palabras llegaron con filo. Para Hermosillo, el error desde los once pasos fue determinante en la caída rojiblanca, y así lo expresó durante la emisión.

Soccer Football - Liga MX
Soccer Football - Liga MX - Quater Final - Second Leg - Cruz Azul v Guadalajara - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - November 30, 2025 Cruz Azul's Gabriel Fernandez celebrates as Guadalajara's Chicharito misses a penalty REUTERS/Eloisa Sanchez

El comentario más polémico surgió cuando, en tono irónico, remató: “Quien le puso ‘Chichadios’ tenía razón, porque ‘Chicha, adiós’.” La frase se volvió tendencia casi de inmediato, multiplicando las reacciones en redes sociales. Además, el exgoleador cuestionó el retorno de Hernández al club tapatío, asegurando que nunca fue necesario ni deportivo ni emocionalmente. “¿Para qué volver? Si no le falta nada”, añadió.

La acción decisiva ocurrió al minuto 85. Con el marcador aún abierto, el árbitro señaló penal para el conjunto rojiblanco. Aunque no era el ejecutor habitual, Hernández tomó el balón, respiró hondo y se preparó para rematar. Las gradas del Estadio Olímpico Universitario guardaron silencio mientras el veterano atacante tomaba carrera. El disparo resultó potente, pero sin dirección: la pelota salió disparada por encima del travesaño, dejando incrédula a la afición.

Jugadores de Cruz Azul celebran
Jugadores de Cruz Azul celebran su pase a la semifinal del torneo mexicano tras vencer a Guadalajara. Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México, México. 30 de noviembre de 2025. REUTERS/Eloisa Sanchez

El fallo desencadenó una avalancha de críticas y memes que pusieron al delantero en el centro de la conversación nacional. Para muchos, el penal fallado simbolizó el cierre desafortunado de su etapa con el Rebaño. Para otros, como Hermosillo, fue la confirmación de que su regreso al club estaba destinado a terminar de esta manera.

Temas Relacionados

Carlos HermosilloChicharito HernándezChivasCruz AzulLiga MXmexico-deportes

Más Noticias

Parrilla completa: estos son los pilotos a los que Checo Pérez enfrentará en la Fórmula 1 en 2026

La llegada de Cadillac y los ajustes en varias escuderías perfilan a 2026 como una de las temporadas más renovadas de los últimos año

Parrilla completa: estos son los

Copa Intercontinental 2025: en dónde ver los partidos de Cruz Azul como representante de la Concacaf

El equipo celeste se encuentra disputando la Liguilla del torneo Apertura 2025, pero también debe tener en cuenta esta competencia internacional

Copa Intercontinental 2025: en dónde

México anuncia partido de preparación contra Bélgica

Además del duelo frente a Portugal en la Ciudad de México, los dirigidos por el Vasco Aguirre sostendrán un amistoso frente a otra selección top 10 del ranking FIFA

México anuncia partido de preparación

Hugo Sánchez rompe el silencio y defiende a Chicharito tras el penal fallado: “Todos deberíamos estar con él”

El Pentapichichi pidió apoyo total para el delantero rojiblanco y aseguró que su legado no se mancha por un error

Hugo Sánchez rompe el silencio

Aficionados mexicanos celebran con memes la llegada de Cristiano Ronaldo al Estadio Azteca

La confirmación del amistoso contra Portugal provocó la reacción de aficionados celebrando la visita de Cristiano Ronaldo al Coloso de Santa Úrsula

Aficionados mexicanos celebran con memes
MÁS NOTICIAS

NARCO

Desmantelan red de extorsión operada

Desmantelan red de extorsión operada por reos de cárceles en Reynosa: sus víctimas eran familias y adultos mayores

Feria de Chilpancingo sufre retrasos en su organización tras amenazas del crimen organizado

Operación Cazador: aseguran más de mil 800 toneladas de autopartes en 20 cateos en CDMX

Desaparecen cuatro traileros en retén militar de Matías Romero, Oaxaca: fiscalía no sabe si se pidió rescate

Cae “Cali”, jefe de plaza y generador de violencia en Oaxaca perteneciente al grupo delictivo “Comandante Cromo”

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo hoy 2 de diciembre: La Bea rompe en llanto

Conductores de Sale el Sol aconsejan a Fátima Bosch “armar un discurso más creíble” tras reafirmarse como Miss Universo

Stranger Things llevará su episodio final a los cines: esto sabemos de su proyección en México

Melenie Carmona deja de seguir a Alicia Villarreal en redes sociales y Arturo Carmona destapa el fuerte motivo

Knotfest México cambia sede a días del festival: Marilyn Manson y más bandas subirán a nuevo escenario en CDMX

DEPORTES

Parrilla completa: estos son los

Parrilla completa: estos son los pilotos a los que Checo Pérez enfrentará en la Fórmula 1 en 2026

Copa Intercontinental 2025: en dónde ver los partidos de Cruz Azul como representante de la Concacaf

México anuncia partido de preparación contra Bélgica

Hugo Sánchez rompe el silencio y defiende a Chicharito tras el penal fallado: “Todos deberíamos estar con él”

Aficionados mexicanos celebran con memes la llegada de Cristiano Ronaldo al Estadio Azteca