“Chicha, adiós”: Carlos Hermosillo se burla de Chicharito tras fallar penalti que hizo eliminar a Chivas

El de Cerro Azul aseguró que el regreso de Chicharito a Chivas nunca debió ocurrir y que su error sólo confirmó esa idea. (Ilustración: Jesús Avilés)

La eliminación de Chivas en los Cuartos de Final del Apertura 2025 no sólo significó el fin de su participación en la Liguilla, sino también el inicio de una ola de críticas dirigida directamente a Javier “Chicharito” Hernández, protagonista de la jugada que marcó el destino del equipo.

El delantero rojiblanco erró un penal en los minutos finales del encuentro ante Cruz Azul, acción que abrió la puerta para que figuras, aficionados y analistas reaccionaran con dureza. Entre ellos, Carlos Hermosillo fue uno de los más severos.

En la mesa de análisis de La Última Palabra, el exartillero de la Máquina no dudó en responsabilizar al delantero por la eliminación. Aunque aclaró que le tiene aprecio, sus palabras llegaron con filo. Para Hermosillo, el error desde los once pasos fue determinante en la caída rojiblanca, y así lo expresó durante la emisión.

Soccer Football - Liga MX - Quater Final - Second Leg - Cruz Azul v Guadalajara - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - November 30, 2025 Cruz Azul's Gabriel Fernandez celebrates as Guadalajara's Chicharito misses a penalty REUTERS/Eloisa Sanchez

El comentario más polémico surgió cuando, en tono irónico, remató: “Quien le puso ‘Chichadios’ tenía razón, porque ‘Chicha, adiós’.” La frase se volvió tendencia casi de inmediato, multiplicando las reacciones en redes sociales. Además, el exgoleador cuestionó el retorno de Hernández al club tapatío, asegurando que nunca fue necesario ni deportivo ni emocionalmente. “¿Para qué volver? Si no le falta nada”, añadió.

La acción decisiva ocurrió al minuto 85. Con el marcador aún abierto, el árbitro señaló penal para el conjunto rojiblanco. Aunque no era el ejecutor habitual, Hernández tomó el balón, respiró hondo y se preparó para rematar. Las gradas del Estadio Olímpico Universitario guardaron silencio mientras el veterano atacante tomaba carrera. El disparo resultó potente, pero sin dirección: la pelota salió disparada por encima del travesaño, dejando incrédula a la afición.

Jugadores de Cruz Azul celebran su pase a la semifinal del torneo mexicano tras vencer a Guadalajara. Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México, México. 30 de noviembre de 2025. REUTERS/Eloisa Sanchez

El fallo desencadenó una avalancha de críticas y memes que pusieron al delantero en el centro de la conversación nacional. Para muchos, el penal fallado simbolizó el cierre desafortunado de su etapa con el Rebaño. Para otros, como Hermosillo, fue la confirmación de que su regreso al club estaba destinado a terminar de esta manera.