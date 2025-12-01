México Deportes

Los mejores memes de Chicharito tras fallar un penal con Chivas y ser eliminados por Cruz Azul: “Interesante...”

Javier Hernández desaprovechó la oportunidad de Guadalajara de avanzar a la siguiente ronda y la afición reaccionó con burlas

Los mejores memes que dejó la eliminación de Chivas y el error de Chicharito Hernández (Captura X)

La clasificación de Cruz Azul a las semifinales del torneo Apertura 2025 de la Liga MX se definió en un cierre dramático ante Chivas de Guadalajara, marcado por un penal fallado de Javier Chicharito Hernández y un gol agónico de Charly Rodríguez.

El equipo dirigido por Nicolás Larcamón selló su pase con un marcador de 3-2, tras un partido que mantuvo la tensión hasta el último minuto. El desenlace del encuentro se produjo en el tiempo agregado, cuando el reloj marcaba el minuto 90+6.

Una vez que eliminaron al club Guadalajara, la afición reaccionó con memes y burlas, ya que Chicharito se equivocó en el cobro de un penal que los pudo haber llevado a las semifinales. Por ello, el público reaccionó y en redes viralizaron imágenes para mofarse de la humillación del Rebaño.

Afición reacciona con memes a la eliminación de Chivas

Comentarios como “Sí gran carrera en Europa, goleador en mundiales y todo lo que ustedes gusten y manden, pero esta será la imagen para la posteridad de Chicharito…“, ”Diego Dreyfus viendo que Chicharito le va a pagar otros 5 años de coaching después de su cagada de hoy", “Chicharito yéndose de Chivas después de haber metido 3 goles, lesionarse 6 meses y 3 escándalos desde que regresó” y “Las chivas van a quedar eliminadas gracias a Chicharito jaja", fueron algunos de los comentarios que surgieron.

Una jugada iniciada por El Toro tomó desprevenida a la defensa del Rebaño Sagrado y permitió que Charly Rodríguez avanzara con decisión. Con un disparo elevado que superó al guardameta Tala Rangel, Rodríguez aseguró el pase de los cementeros a la siguiente ronda.

El partido, correspondiente al último duelo de cuartos de final de la Liguilla, estuvo marcado por la intensidad y las oportunidades para ambos equipos. En los minutos finales, Chivas buscó insistentemente el gol que les permitiera avanzar, mientras Cruz Azul defendía con firmeza su ventaja. El árbitro añadió siete minutos al tiempo reglamentario, lo que incrementó la presión sobre el terreno de juego.Uno de los momentos más determinantes ocurrió en el minuto ochenta, cuando una infracción de Orozco sobre Sandoval dentro del área fue sancionada como penal, tras la revisión del VAR.

La responsabilidad recayó en Javier Chicharito Hernández, quien tuvo en sus pies la oportunidad de cambiar el destino del partido. Sin embargo, el delantero histórico del Guadalajara envió el balón por encima del travesaño, desperdiciando la ocasión más clara para su equipo.

Los mejores memes que dejó la eliminación de Chivas y el error de Chicharito Hernández (Captura X)

A lo largo de los minutos finales, Chivas mantuvo la presión en busca de una última oportunidad, mientras la Máquina se replegó para proteger su resultado. Finalmente, con el silbatazo final en el minuto noventa más siete, Cruz Azul confirmó su avance a las semifinales del Apertura 2025, dejando fuera a uno de sus rivales históricos y consolidando su aspiración al título.

