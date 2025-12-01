México Deportes

El mexicano Héctor Solorio se consagra como campeón del mundo de kickboxing en Abu Dhabi

El peleador azteca se suma a Valeria Bolaños, quien tiene tres medallas en este mundial, como los máximos exponentes mexicanos en este deporte

El peleador mexicano Héctor Solorio
El peleador mexicano Héctor Solorio conquistó este 28 de noviembre la medalla de oro en el Mundial de Kickboxing Abu Dabi 2025 en la categoría Point Fighting -94 kg, sumando su segundo título mundial tras su primer campeonato en 2021. (X: CONADE)

El peleador mexicano Héctor Solorio se coronó campeón mundial de kickboxing este viernes 28 de noviembre, al conquistar la medalla de oro en el Mundial de Abu Dhabi 2025, en la categoría Point Fighting -94 kg.

Este logro marca el segundo título mundial de su carrera, tras consagrarse en la edición 2021, según la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).​

Durante 2025, Héctor Solorio también destacó en los World Games de Chengdu, donde obtuvo la medalla de plata, lo cual refleja su constancia y alto rendimiento en competencias globales, consolidándose como uno de los mejores exponentes mexicanos en este deporte.

Héctor Solorio, bicampeón mundial histórico

El mexicano Héctor Solorio dominó
El mexicano Héctor Solorio dominó 11-1 al griego Karampoulis en dos rounds de dos minutos, logrando su segundo título mundial en Point Fighting y convirtiéndose en el primer bicampeón nacional. (X: CONADE)

Héctor Solorio se convirtió en el primer y único bicampeón mexicano en la historia del kickboxing, según la Asociación Mundial de Organizaciones de Kickboxing (WAKO) México.

En el Mundial de Abu Dhabi 2025, el peleador mexicano se enfrentó al griego Karampoulis y lo dominó con un marcador de 11-1 en par de episodios de dos minutos, coronándose campeón del mundo por segunda ocasión.

WAKO destacó la labor de Solorio durante la competencia, dedicándole el siguiente mensaje: “En Abu Dhabi, frente al mundo, demostraste que la disciplina, la entrega y el corazón pueden con todo. Hoy no solo levantaste un título, levantaste el orgullo de una nación entera”.

Gran participación de México en el mundial de Abu Dhabi

Ricardo Osuna y Carlos Valencia
Ricardo Osuna y Carlos Valencia sumaron oro en Equipos Creative Forms, mientras Ulises Rocha, Gabriel Escalante y Valeria Bolaños destacaron en las categorías individuales. (X: CONADE)

Además del triunfo de Héctor Solorio, Ricardo Osuna y Carlos Valencia también se proclamaron campeones mundiales en la categoría de “Equipos Creative Forms”, mostrando potencia, coordinación y una impresionante conexión de equipo.

Sin embargo, estos no han sido los únicos logros para la delegación mexicana en el presente Mundial de Kickboxing Abu Dabi 2025:

  • Ulises Rocha (medalla de bronce en Point Fighting -63 kg).
  • Gabriel Escalante (medalla de bronce en Point Fighting -84 kg).
  • Valeria Bolaños (medalla de bronce en formas creativas sin armas).
  • Valeria Bolaños (medalla de bronce en formas creativas con armas).
  • Ricardo Osuna (medalla de bronce en Formas Musicales).
  • Valeria Bolaños (medalla de bronce en Formas Musicales).

La actuación general de México en el Mundial de Kickboxing Abu Dhabi 2025 pone de manifiesto el crecimiento y la calidad de los deportistas a nivel nacional, en un deporte que no tiene tantos reflectores al no ser olímpico.

