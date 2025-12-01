Estos son los horarios oficiales para las Semifinales de la Liga MX

La oleada regia continúa haciendo historia al meterse nuevamente entre los cuatro mejores de la Liguilla. (Jovani Pérez | Infobae México)

Luego de la falla que tuvo Javier ‘Chicharito’ Hernández y el contragolpe letal de Carlos Rodríguez, Cruz Azul se convirtió en el cuarto invitado a las Semifinales del torneo Apertura 2025. Tras conocer a los ganadores de la ronda de Cuartos de Final, la Liga MX confirmó los horarios para los partidos de la Liguilla dejando una sorpresa para los fanáticos.

El actual campeón Toluca nuevamente se perfila para coronarse en la cancha del Estadio Nemesio Diez, sin embargo, Tigres, Monterrey y Cruz Azul quieren frenar al diablo demostrando que cuentan con la plantilla necesaria para evitar que continúen con su reinado.

El juvenil de la Máquina firmó la remontada del equipo. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

¿Cómo llegan los equipos?

Monterrey fue el equipo que más sorprendió a toda la fanaticada del fútbol mexicano luego de imponerse al poderoso América en una serie que parecía pintarse de amarillo y que terminó con una año desastroso para las Águilas. En el partido de ida los regios consiguieron un contundente 2-0 en el gigante de acero, pero los dirigidos por André Jardine saben jugar en instancias definitivas y ya en casa remontaron para empatar el marcador global lo que, por su posición, les daba el pase, sin embargo, el cabezazo de Germán Berterame hundió todas las esperanzas azulcremas.

El Estadio Ciudad de los Deportes enmudeció con la anotación del naturalizado mexicano. (REUTERS/Raquel Cunha)

Tigres, por su parte, vivió otra de las remontadas más épicas en la historia del fútbol mexicano. Los Xolos de Tijuana los habían tomado desprevenidos en el Mictlán y la ida terminó con un 3-0 para los locales. Aunque el marcador parecía contundente, los felinos demostraron que tienen un ADN ganador y se impusieron en el Volcán 5-0 empatando la serie y llegando a las semifinales más fortalecidos.

Los felinos demostraron que aún tienen muchos goles para repartir. (REUTERS/Daniel Becerril)

Toluca fue el equipo que tuvo menos inconvenientes para acceder a la ronda de semifinales. Pese a que los Bravos de Juárez habían presentado un buen esquema de juego en su participación en el Play-In, los choriceros demostraron por qué son los candidatos número uno para llevarse la copa y ganaron 2-1 en la ida, mientras que en casa mantuvieron el cero en su puerta.

El partido más cerrado de las cuatro llaves fue, sin dudas, Cruz Azul vs Chivas. desde el inicio de la fiesta grande estos dos de los cuatro grandes generaron expectativa entre los aficionados de todo el país y no decepcionaron.

Para el encuentro en la cancha del Estadio Akron, tanto celestes como rojiblancos buscaron hacer daño, pero sin descuidar el marco propio por lo que firmaron el único empate de los cuartos de final. Todo se definiría en el Olímpico Universitario de CU, entre descuidos, sorpresas y un penal fallado por parte de la leyenda del rebaño, Chicharito Hernández, los dirigidos por Nicolás Larcamón sentenciaron la serie con un marcador de 3-2.

Los Diablos ya piensan en sumar una nueva estrella a su palmarés. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

¿Cómo quedaron los horarios?

Cruz Azul, Toluca, Tigres y Monterrey serán los encargados de buscar coronarse como el mejor equipo de México en este segundo semestre. Desde volteretas históricas hasta completas batallas en la cancha hicieron de los cuartos de final una liguilla que todos los fanáticos disfrutaron.

Ahora, luego de conocer a los semifinalistas, aquí te dejamos cómo quedaron los horarios para los siguientes partidos:

Toluca vs Monterrey

Ida: miércoles 3 de diciembre en el Estadio BBVA a las 21:10 horas

Vuelta: sábado 6 de diciembre en el Estadio Nemesio Diez a las 19:00 horas

Tigres vs Cruz Azul

Ida: miércoles 3 de diciembre en el Estadio Olímpico Universitario a las 19:00 horas

Vuelta: sábado 6 de diciembre en el Estadio Universitario de Monterrey a las 21:10 horas

Tigres y Toluca cerrarán en casa, pero Rayados y Cruz Azul vienen de aguantar a dos rivales muy complicados. (TW Liga BBVA MX)