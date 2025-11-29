Matías Grande reflexiona sobre un 2025 clave y proyecta su camino hacia la siguiente justa olímpica

Matías Grande se prepara para encarar un nuevo ciclo deportivo con enfoque renovado. (World Archery Federation)

Matías Grande, uno de los referentes del tiro con arco mexicano, hizo un balance sobre el año deportivo que vivió en 2025, marcado por resultados destacados y una evolución constante en su preparación.

Antes de su participación en la Gala de la CONADE, realizada en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR), el arquero habló con la prensa sobre los aprendizajes que lo impulsan hacia el próximo ciclo olímpico.

Reflexiones sobre su crecimiento deportivo en 2025

La delegación mexicana de tiro con arco es una de las más exitosas dentro y fuera del país. (Conade)

El arquero de 21 años recordó que, pese a no haber logrado una medalla en los Juegos Olímpicos de París 2024, el año posterior significó un punto de consolidación. Durante la temporada, Grande obtuvo la medalla de oro en la Copa del Mundo de Madrid y sumó su tercera presea del circuito World Archery, resultados que reforzaron su presencia en competencias internacionales.

El guanajuatense explicó que una de las claves en su desarrollo ha sido evitar caer en la comodidad tras un buen desempeño.

“No confiarse, siempre hay que trabajar a pesar de haber ganado una competencia. Hay que mantener el enfoque a pesar de venir haciendo bien las cosas, que tenga una dirección y el objetivo claro”, señaló.

Mentalidad y proyección rumbo al nuevo ciclo olímpico

(Conade)

Para Grande, los logros alcanzados en 2025 demostraron el potencial de los arqueros mexicanos en el ámbito internacional.

“Realmente un mexicano puede lograr subirse a un podio en una Copa del Mundo, olímpicos, panamericanos, centroamericanos. Podemos vencer a cualquiera y eso es lo que más me deja este año. Poco a poco se van dando las cosas”, indicó.

El atleta aseguró que mantiene la mirada puesta en los próximos compromisos competitivos, con la intención de sostener su nivel y fortalecer el camino hacia un nuevo proceso olímpico.

Perfil deportivo de Matías Grande

(REUTERS/Tingshu Wang)

Matías Grande es un arquero mexicano que comenzó su trayectoria a los 14 años. Desde su debut internacional a los 17, sumó medallas en los Juegos Panamericanos y del Caribe.

En 2024 rompió el récord nacional en la ronda de clasificación del Campeonato Mundial de Tiro con Arco, superando los 690 puntos.

Ese mismo año participó en los Juegos Olímpicos de París y fue nominado a Arquero del Año. Además de su desempeño competitivo, busca impulsar el tiro con arco entre jóvenes deportistas.