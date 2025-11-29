Kenti Robles despeja dudas y asegura que México Femenil jugará sin presión rumbo a Brasil 2027

México Femenil comenzará su ruta mundialista en un entorno positivo. (Captura de pantalla / FMF)

La Selección Mexicana Femenil iniciará su participación en el clasificatorio rumbo al Mundial de Brasil 2027, una fase relevante luego de no obtener el boleto en las dos ediciones anteriores.

En conferencia de prensa del 28 de noviembre, Kenti Robles y el director técnico Pedro López abordaron el entorno del equipo y la forma en que afrontan este nuevo proceso.

Robles señala compromiso sin presión interna

(Instagram/ @kentirobles)

Kenti Robles afirmó que el plantel asume el reto con motivación y sin presión, al considerar que el grupo ha fortalecido su unión y mantiene claridad en el objetivo. Destacó que el equipo busca iniciar con buen paso el camino mundialista.

“Vamos a darlo todo, como las guerreras que somos. No creo que haya ninguna presión, es un privilegio estar aquí. En el campo solo es futbol, no hay ninguna presión. Hemos construido un equipo tan fuerte y unido, que disfrutamos cada día. Tenemos un hambre que no nos sacia nada”, expresó la jugadora.

El representativo mexicano forma parte del Grupo A, integrado también por Puerto Rico, Santa Lucía, Islas Vírgenes y San Vicente y las Granadinas.

Pedro López asume responsabilidad en el proceso mundialista

(X / @Miseleccionfem)

El director técnico español, Pedro López, subrayó que encara este clasificatorio con responsabilidad tras llegar al cargo con la encomienda de conseguir la clasificación mundialista después de las dos ausencias consecutivas del Tri Femenil.

“Asumo una responsabilidad. Me trajeron para clasificar a este equipo después de dos no clasificaciones a la Copa del Mundo. Busco que haya ilusión. Por no haber disputado las dos últimas, es algo especial que nos llena de ilusión, no nos permite relajarnos, lo queremos vivir. Ese es el mensaje más potente“, indicó.

La Selección Mexicana Femenil volverá a la actividad en esta Fecha FIFA con el encuentro ante San Vicente y las Granadinas, programado para este sábado 29 de noviembre a las 18:00 horas.