Remodelación Estadio Azteca: estas son las nuevas pantallas que tendrá el recinto para el Mundial 2026

Avanza la remodelación del Estadio Azteca para el Mundial 2026 (AP Foto/Eduardo Verdugo)

A menos de 200 días para que inicie la Copa Mundial 2026, la remodelación del Estadio Azteca aceleró la última etapa de la obra, pues a inicios del 2026 se realizará la reapertura oficial, donde la Selección Mexicana enfrentará un partido amistoso ante Portugal.

La nueva imagen del Coloso de Santa Úrsula ha causado curiosidad entre los aficionados, pues además de tener una nueva apariencia también cambiará de nombre y será conocido como Estadio Banorte. En esta nueva etapa del histórico estadio con tres Copas Mundiales de la FIFA se pretende que el recinto brinde una mejor experiencia a los aficionados y a las selecciones.

Y una de las novedades consta en la instalación de nuevas pantallas, así como de iluminación y el espacio en las gradas. Recientemente, en redes sociales se filtraron imágenes de los últimos avances y cómo lucen las pantallas que están instalando.

Así son las nuevas pantallas del Estadio Azteca para el Mundial 2026

A cuatro meses de la inauguración del Estadio Banorte, avanza la remodelación y colocación de butacas nuevas Crédito: TikTok, new_god11

De acuerdo con las imágenes que compartió la cuenta de X @MXESTADIOS, personal está trabajando en la instalación de los paneles para la ubicación de pantallas. Según con lo que se filtró en redes sociales, las pantallas serán del mismo tamaño, pues no habrá modificación en ese aspecto.

Por otra parte, las imágenes compartidas también muestran el progreso en la tribuna y vestidores, es posible distinguir tanto los asientos como el pasillo principal por el que los futbolistas accederán al campo en cada partido. Además de la tribuna vip, la instalación de nuevas butacas en el Estadio Banorte representa otro cambio relevante.

Así avanza la remodelación del Estadio Azteca para el Mundial 2026 (X/ @MXESTADIOS)

Este ajuste responde a un plan para ampliar la capacidad de espectadores, pero también ha generado debate por la desaparición del tradicional escudo del club América, equipo de la Liga MX que utilizaba el estadio como sede antes de la remodelación. La ausencia de este símbolo implica una transformación en la identidad visual del inmueble.

La reapertura del Estadio Azteca ya tiene fecha y rival de lujo

El proyecto de modernización, que comenzó en mayo de 2024, ha modificado de manera significativa la estructura original del Coloso de Santa Úrsula. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció en conferencia de prensa que la reapertura oficial del estadio se celebrará el 28 de marzo de 2026. Brugada destacó la relevancia de este acontecimiento para la capital y el país, al afirmar:

Así avanza la remodelación del Estadio Azteca para el Mundial 2026 y la colocación de pantallas (X/ @MXESTADIOS)

“Recordemos que antes de estos juegos, el 28 de marzo va a ser la reinauguración del Estadio de la Ciudad de México”, según recogió Infobae. Para esa fecha, se prevé un partido inaugural con la selección mexicana como protagonista, y la Federación Mexicana de Futbol contempla la posibilidad de un encuentro amistoso frente a Portugal, con la presencia de Cristiano Ronaldo, como parte de los festejos de reapertura.