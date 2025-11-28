México Deportes

Remodelación Estadio Azteca: estas son las nuevas pantallas que tendrá el recinto para el Mundial 2026

Los trabajos están por concluir pues las autoridades federales y de la FMF ya tienen prevista una fecha para su apertura

Guardar
Avanza la remodelación del Estadio
Avanza la remodelación del Estadio Azteca para el Mundial 2026 (AP Foto/Eduardo Verdugo)

A menos de 200 días para que inicie la Copa Mundial 2026, la remodelación del Estadio Azteca aceleró la última etapa de la obra, pues a inicios del 2026 se realizará la reapertura oficial, donde la Selección Mexicana enfrentará un partido amistoso ante Portugal.

La nueva imagen del Coloso de Santa Úrsula ha causado curiosidad entre los aficionados, pues además de tener una nueva apariencia también cambiará de nombre y será conocido como Estadio Banorte. En esta nueva etapa del histórico estadio con tres Copas Mundiales de la FIFA se pretende que el recinto brinde una mejor experiencia a los aficionados y a las selecciones.

Y una de las novedades consta en la instalación de nuevas pantallas, así como de iluminación y el espacio en las gradas. Recientemente, en redes sociales se filtraron imágenes de los últimos avances y cómo lucen las pantallas que están instalando.

Así son las nuevas pantallas del Estadio Azteca para el Mundial 2026

A cuatro meses de la inauguración del Estadio Banorte, avanza la remodelación y colocación de butacas nuevas Crédito: TikTok, new_god11

De acuerdo con las imágenes que compartió la cuenta de X @MXESTADIOS, personal está trabajando en la instalación de los paneles para la ubicación de pantallas. Según con lo que se filtró en redes sociales, las pantallas serán del mismo tamaño, pues no habrá modificación en ese aspecto.

Por otra parte, las imágenes compartidas también muestran el progreso en la tribuna y vestidores, es posible distinguir tanto los asientos como el pasillo principal por el que los futbolistas accederán al campo en cada partido. Además de la tribuna vip, la instalación de nuevas butacas en el Estadio Banorte representa otro cambio relevante.

Así avanza la remodelación del
Así avanza la remodelación del Estadio Azteca para el Mundial 2026 (X/ @MXESTADIOS)

Este ajuste responde a un plan para ampliar la capacidad de espectadores, pero también ha generado debate por la desaparición del tradicional escudo del club América, equipo de la Liga MX que utilizaba el estadio como sede antes de la remodelación. La ausencia de este símbolo implica una transformación en la identidad visual del inmueble.

La reapertura del Estadio Azteca ya tiene fecha y rival de lujo

El proyecto de modernización, que comenzó en mayo de 2024, ha modificado de manera significativa la estructura original del Coloso de Santa Úrsula. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció en conferencia de prensa que la reapertura oficial del estadio se celebrará el 28 de marzo de 2026. Brugada destacó la relevancia de este acontecimiento para la capital y el país, al afirmar:

Así avanza la remodelación del
Así avanza la remodelación del Estadio Azteca para el Mundial 2026 y la colocación de pantallas (X/ @MXESTADIOS)

“Recordemos que antes de estos juegos, el 28 de marzo va a ser la reinauguración del Estadio de la Ciudad de México”, según recogió Infobae. Para esa fecha, se prevé un partido inaugural con la selección mexicana como protagonista, y la Federación Mexicana de Futbol contempla la posibilidad de un encuentro amistoso frente a Portugal, con la presencia de Cristiano Ronaldo, como parte de los festejos de reapertura.

Temas Relacionados

Estadio AztecaEstadio BanorteCopa Mundial 2026FIFAmexico-deportes

Más Noticias

Monterrey vs América: la IA predice el marcador de la vuelta de cuartos de final

El conjunto azulcrema enfrenta una desventaja de dos goles tras caer en la ida, mientras Monterrey llega con confianza y mayores probabilidades de avanzar

Monterrey vs América: la IA

Entrenador costarricense demerita a Miguel Herrera por falta de “escuela” para ser técnico tras dejar fuera a los Ticos del Mundial 2026

El técnico del Alajuelense Sub-21 cuestionó la decisión de apostar por un seleccionador mexicano que causó la eliminación de Costa Rica

Entrenador costarricense demerita a Miguel

Chivas vs Cruz Azul hoy EN VIVO: minuto a minuto de la ida de los Cuartos de Final del Apertura 2025

El Rebaño Sagrado recibirá esta noche a la Máquina en el Estadio Akron

Chivas vs Cruz Azul hoy

¿Qué necesita el América para avanzar a las Semifinales del Apertura 2025?

Las Águilas perdieron 2 a 0 en la ida de los Cuartos de Final y ahora buscarán la remontada en el Estadio Ciudad de los Deportes

¿Qué necesita el América para

Reportan que Pumas estaría cerca de fichar a “Chicho” Arango

El club universitario estaría apostando por el delantero colombiano para encabezar la reestructuración ofensiva y devolver la confianza a su afición

Reportan que Pumas estaría cerca
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ataque armado a elementos de

Ataque armado a elementos de seguridad en Nuevo León deja un agresor abatido

Procesan al “Gimy”, sexto regidor de Chalco y líder del Sindicato 22 de Octubre en Edomex

Otro golpe del Plan Michoacán: aseguraron explosivos caseros y detuvieron a 7 presuntos delincuentes

Capturan en Chiapas a “El Coreano”, vinculado al reclutamiento de personas en el Rancho Izaguirre

Hallan tres cuerpos dentro de fosa clandestina sobre la carretera Silao-Guanajuato

ENTRETENIMIENTO

Hospitalizan a Kunno tras sufrir

Hospitalizan a Kunno tras sufrir accidente automovilístico: este es su estado de salud

Mariana Echeverría y su esposo Óscar Jiménez vivieron momentos de tensión al ser detenidos en Canadá

A sus 80 años, Luis de Alba ya se resigna a la muerte y así quiere recibirla

Fuerza Regida recupera el trono en el ranking de canciones de Spotify con este éxito

Mariana Ávila, novia de Fede Dorcaz, lanza mensaje tras el arresto de los presuntos asesinos del argentino

DEPORTES

Monterrey vs América: la IA

Monterrey vs América: la IA predice el marcador de la vuelta de cuartos de final

Entrenador costarricense demerita a Miguel Herrera por falta de “escuela” para ser técnico tras dejar fuera a los Ticos del Mundial 2026

Chivas vs Cruz Azul hoy EN VIVO: minuto a minuto de la ida de los Cuartos de Final del Apertura 2025

¿Qué necesita el América para avanzar a las Semifinales del Apertura 2025?

Reportan que Pumas estaría cerca de fichar a “Chicho” Arango