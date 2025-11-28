México Deportes

Cruz Azul vs Chivas: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el juego de vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2025

La Máquina y el Rebaño se miden este domingo en un duelo decisivo donde el empate favorece a los celestes por su posición en la tabla

El conjunto tapatío necesita triunfar
El conjunto tapatío necesita triunfar sí o sí ante Cruz Azul, pues cualquier igualdad lo deja fuera de la liguilla. (Ilustración: Jovani Pérez)

Cruz Azul y Chivas protagonizarán este domingo 30 de noviembre el cierre de los Cuartos de Final del Torneo de Apertura 2025, cuando sostengan el partido de vuelta en el Estadio Olímpico Universitario, escenario que promete ser determinante en la lucha por el último boleto a las semifinales. Después del empate sin anotaciones registrado en el Estadio Akron durante el compromiso de ida, el panorama para ambos clubes es completamente distinto para esta segunda cita.

El conjunto rojiblanco afronta una situación límite: únicamente la victoria les permitirá continuar en la fase final. Debido a los criterios establecidos por la Liga MX, la paridad en el marcador global no les beneficia, pues la “posición en la tabla” durante la fase regular favorece a los cementeros. Esto obliga al Rebaño Sagrado a asumir riesgos y buscar el gol desde los primeros minutos si desean mantenerse con vida en el torneo.

En contraste, Cruz Azul llega motivado por su condición de local y por el respaldo de su afición, ya que el inmueble de CU lucirá un lleno total para este compromiso. Además, el conjunto dirigido por Nicolás Larcamon presume una estadística que podría resultar clave: desde su llegada al Olímpico Universitario, la Máquina acumula 24 partidos sin conocer la derrota, una racha que pretenden extender para sellar su clasificación.

Chivas, por su parte, entiende que deberá romper ese registro si desea instalarse entre los cuatro mejores del certamen. La presión es máxima, pero el equipo tapatío se ha mostrado competitivo en escenarios adversos a lo largo del torneo, por lo que no descartan dar la sorpresa en territorio capitalino.

El encuentro está programado para celebrarse a las 19:00 horas del domingo 30 de noviembre, un horario estelar que permitirá que millones de seguidores sigan el desarrollo de este enfrentamiento. Los aficionados podrán disfrutar del partido a través de canal 5 en televisión abierta, así como mediante Vix Premium en su plataforma de streaming.

Con un boleto a semifinales en juego, Cruz Azul y Chivas llegan a CU con la obligación de ofrecer un partido de alto nivel, conscientes de que cualquier error podría marcar el rumbo del cierre del Apertura 2025.

