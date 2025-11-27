Quién es la actriz con la que Héctor Herrera estaría saliendo tras divorciarse (X/ @TolucaFC)

En medio del éxito deportivo que esta viviendo Héctor Herrera con los Diablos de Toluca en el inicio de la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX, surgieron reportes de la vida íntima de HH, luego de divorciarse a inicios de año, ya estaría saliendo con una nueva pareja.

Héctor Herrera, mediocampista mexicano, ha sido vinculado sentimentalmente con la actriz y conductora Paola Villalobos tras su reciente divorcio de Shantal Mayo. De acuerdo con información publicada por TV Notas y declaraciones del propio Herrera en entrevista con Adela Micha, la relación con Villalobos habría comenzado hace varios meses, en un contexto de discreción y tras el fin de un matrimonio de 15 años.

Según TV Notas, la relación entre Herrera y Villalobos se ha desarrollado de manera reservada. Una fuente consultada por la revista señaló: “Ya tienen un tiempito saliendo, pero todo ha sido muy discreto. Él, desde que la vio, quedó fascinado por su belleza. Con el trato vio que es una buena chica. Por su parte, ella sé que va poco a poco y deja fluir las cosas, pero los dos están muy contentos”.

Relación entre Héctor Herrera y Paola Villalobos

Paola Villalobos estaría saliendo con Héctor Herrera (X/ @paovillalobosoficial)

Héctor Herrera y Paola Villalobos han mantenido una relación discreta y de bajo perfil, pero unas publicaciones en redes sociales los han puesto en el “ojo del huracán”. La publicación indica que el vínculo sentimental se habría iniciado meses atrás, manteniéndose alejado de los reflectores. La misma fuente subraya que ambos han optado por avanzar con cautela, priorizando la privacidad.

El primer acercamiento entre Herrera y Villalobos se habría dado gracias a amigos en común, según TV Notas. La relación se fortaleció cuando el futbolista aceptó participar en el podcast “Entre Lobas”, conducido por Villalobos. La interacción entre ambos se hizo más visible durante la final de la Liga MX en mayo, cuando Toluca se enfrentó al América en el Estadio Nemesio Diez. La revista señala que Villalobos fue invitada de honor al evento y, tras la victoria de los Diablos Rojos, bajó a la cancha para felicitar y abrazar a Herrera durante los festejos.

Actualmente, el mediocampista se encuentra concentrado con Toluca para disputar la Liguilla del Torneo Apertura 2025, donde el equipo buscará el bicampeonato enfrentando a FC Juárez en los cuartos de final.

Contexto del divorcio y perfil de Paola Villalobos

Shantal Mayo y Héctor Herrera procrearon dos hijos tras su romance. (Instagram / @shanmayo)

El anuncio de la separación entre Héctor Herrera y Shantal Mayo se produjo en febrero, tras 15 años de matrimonio y dos hijos en común. En entrevista con Adela Micha, el futbolista asumió públicamente la responsabilidad de la ruptura y descartó cualquier señalamiento hacia su expareja: “Ha recibido muchos comentarios negativos y eso me parece injusto. Ella es la menos culpable de nuestra ruptura, del término de nuestro matrimonio. A mí no me gusta, me duele lo que está pasando. El que cometió el error fui yo”.

Herrera evitó profundizar en los detalles, pero reiteró su postura sobre los motivos de la separación: “Yo cometí un error que prefiero no entrar en detalles porque tengo dos hijos y van a ver la conversación. Soy consciente de lo que hice y asumo mi responsabilidad, estoy pagando las consecuencias, pero estoy tranquilo”.

La noticia del divorcio fue confirmada por Shantal Mayo a través de un comunicado en redes sociales, donde se refirió a una decisión tomada de “mutuo acuerdo” y a la necesidad de seguir caminos separados.

Paola Villalobos es una actriz y conductora mexicana con presencia en la televisión desde 2016. Según TV Notas, ha participado en proyectos de series y programas de conducción en medios como Televisa, TV Azteca, Imagen TV y Telemundo. Villalobos, de 1,68 metros de estatura, ha desarrollado su carrera tanto en México como en Estados Unidos.

A pesar de los cambios recientes en su vida personal, Héctor Herrera ha expresado que su intención siempre fue mantener la unidad familiar, mostrando una actitud reflexiva ante las circunstancias actuales.