Cuartos de final Liga MX 2025: cómo quedaron los partidos de ida de América, Toluca y Tigres

(Jesús Avilés / Infobae México)

El arranque de los cuartos de final del torneo Apertura 2025 de la Liga MX dejó ventajas relevantes para Monterrey, Toluca y Tijuana en sus respectivos encuentros.

Los duelos de ida incluyeron los enfrentamientos entre Monterrey vs América, Toluca vs Juárez y Tijuana vs Tigres, quienes buscan a toda costa su pase a semifinales.

Monterrey vs América

Sergio Canales de Monterrey reacciona este miércoles, en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga MX entre Monterrey y América en el estadio BBVA, en Guadalupe (México). EFE/ Miguel Sierra

Rayados de Monterrey consiguió un triunfo por 2-0 sobre el América en el estadio BBVA. El conjunto dirigido por Domènec Torrent se adelantó con un disparo de Sergio Canales desde fuera del área al minuto 45+3.

El segundo tanto llegó en el complemento gracias a un remate de cabeza de Fidel Ambriz, desviado por el defensor chileno Igor Lichnovsky, que sentenció el marcador al minuto 70.

El exgoleador chileno Humberto ‘Chupete’ Suazo fue homenajeado en el estadio antes del inicio. Tras el partido, Torrent expresó: “Tácticamente hicimos lo que queríamos hacer y el marcador pudo haber sido más abultado”.

André Jardine, técnico del América, consideró que “la contundencia de Monterrey acabó marcando la diferencia”. La definición se traslada a la Ciudad de los Deportes, donde América necesita remontar.

Toluca vs Juárez

Foto de archivo de jugadores del Toluca celebrando con sus aficionados tras ganar un partido del torneo mexicano. Estadio Nemesio Diez, Toluca, México. 8 de noviembre de 2025. REUTERS/Eloisa Sánchez

El vigente campeón Toluca se repuso para derrotar como visitante a Juárez por 2-1 en el estadio Olímpico Benito Juárez. Los locales abrieron el marcador al minuto 10, con un cabezazo del defensor colombiano Jesús Murillo tras un tiro de esquina ejecutado por José Luis “El Puma” Rodríguez.

El conjunto dirigido por Antonio Mohamed igualó con una palomita de Antonio Briseño en el área chica al 56 y remató la remontada al 65 con una definición de Paulo Dias “Paulinho”, tricampeón de goleo, quien alcanzó a puntear la pelota hacia el segundo poste.

Mohamed reconoció: “A partir de los 25 minutos fuimos dueños del partido,… manejamos mucho la pelota en corto”.

El partido de vuelta será en el Nemesio Diez, con Juárez obligado a ganar al menos por dos goles.

Tijuana vs Tigres

Tigres French forward #10 Andre-Pierre Gignac reacts to a missed chance during the first leg of the Liga MX Clausura quarterfinal match between Tijuana and Tigres at Caliente Stadium in Tijuana, Baja California State, Mexico, on November 26, 2025. (Photo by Guillermo Arias / AFP)

En el estadio Caliente, Tijuana sorprendió con un 3-0 frente a Tigres, acercándose a la siguiente ronda.

El equipo dirigido por Sebastián Abreu abrió la cuenta con un disparo lejano de Kevin Castañeda al minuto 27. Después amplió la ventaja con un remate de cabeza de Mourad Daoudi El Ghezouani tras un tiro de esquina al 54, y selló el triunfo con un tanto de Gilberto Mora al 71 tras una jugada en el corazón del área.

El técnico uruguayo, “el Loco” Abreu, festejó el rendimiento: “Con nuestras herramientas y nuestras características, el equipo consolidó un juego perfecto”.

Por el lado visitante, Guido Pizarro resaltó la necesidad de “entender cómo se juegan las liguillas y lo que requieren estos partidos”.

Chivas vs. Cruz Azul: dónde ver

Cruz Azul y Chivas se enfrentarán en los Cuartos de Final del Apertura 2025 (X / Chivas)

El último duelo de ida de los cuartos de final se disputará entre Chivas de Guadalajara y Cruz Azul el jueves 27 de noviembre. La eliminatoria presenta a dos clubes con buen presente: Chivas finalizó sexto con 29 puntos y ganó siete de sus últimos ocho compromisos en la fase regular; Cruz Azul fue tercero con 35 unidades y buscará aprovechar su posición en la tabla.

El partido se jugará en el Estadio Akron a las 20:07 (hora del centro de México).

La transmisión en vivo será exclusiva de la plataforma Amazon Prime Video. Ni televisión abierta ni de paga transmitirán el encuentro en México.