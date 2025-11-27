Sergio Canales, Óliver Torres y Sergio Canales buscan inscribir su nombre en la historia de la Liga Mx

Los actuales integrantes españoles de Rayados de Monterrey, Sergio Ramos, Sergio Canales y Óliver Torres, aspiran a integrar el selecto grupo de jugadores ibéricos que han logrado salir campeones en la Liga MX.

Sin embargo, antes el equipo regiomontano tendrá que sortear la fase de cuartos de final, donde se encuentra con ventaja de 2-0 ante las Águilas del América en búsqueda de buscar su camino hacia el campeonato.

Cuáles son los jugadores españoles que han sido campeones en la Liga Mx

Álvaro Fidalgo, Marc Crosas, Pau López e Isidro Lángara forman parte de esa lista. (EFE/ Sáshenka Gutiérrez)

Isidro Lángara

Antes de la llegada como José Saturnino Cardozo y André-Pierre Gignac o Carlos Reinoso, el primer jugador extranjero que brilló en el fútbol mexicano fue Isidro Lángara, goleador histórico del Real Oviedo.

El jugador ibérico arribó a México en 1937, en pleno desarrollo de la Guerra Civil Española desatada por el general Francisco Franco, dejando atrás un conflicto devastador.

Según información de Mediotiempo, Isidro Lángara llegó a México integrando la selección vasca, la cual se incorporó a la Liga Mexicana para la temporada 1938-39 cuando todavía no era profesional.

Tanto el delantero como el seleccionado de Euskadi, demostraron su calidad al finalizar en segundo lugar por detrás del Asturias, donde uno de los momentos más recordados es el gol de chilena que le anotó a Raúl “Pipiolo” Estrada.

Tras esa primera etapa en el futbol mexicano, Lángara emigró a San Lorenzo de Almagro en Argentina, donde debutó en el Gasómetro con un póker de goles ante River Plate. Aunque no levantó trofeos colectivos, en cuatro años registró 110 tantos en 121 duelos y dominó tres veces la tabla de goleo.

En 1943 regresó a México para fichar por el Real Club España, cosechando 27 goles en su estreno liguero. En 1995, logró el título de liga y en 1946 impuso un récord al anotar siete goles en un solo partido.

A lo largo de su carrera en el futbol mexicano anotó 105 goles en 68 duelos, siendo uno de los extranjeros más destacados que han llegado a la Liga Mx.

Marc Crosas

Marc Crosas Luque emergió de La Masía y debutó con el primer equipo del FC Barcelona el 8 de diciembre de 2006 en Copa del Rey, sustituyendo a Andrés Iniesta.

Frank Rijkaard lo convocó para el Mundial de Clubes 2006 en Japón, donde el Barça fue subcampeón, y anotó su primer gol oficial el 20 de junio de 2007 en un amistoso contra el Mamelodi Sundowns (2-1).​

El 12 de diciembre de 2007 debutó en la UEFA Champions League ante el VfB Stuttgart en Camp Nou.

Su paso por Europa tomó nuevo impulso en enero de 2008 con una cesión al Olympique de Lyon hasta fin de temporada, donde debutó el 20 de enero ante Lens (0-3) y ganó Ligue 1 junto a la Copa de Francia pese a solo ocho partidos.​

En agosto de ese año fichó por Celtic de Glasgow por 500 mil euros más variables, consolidándose rápidamente: hombre del partido ante Hamilton (4 de octubre), golazo de 30 metros vs. Saint Mirren (7-0) y premio al mejor joven de la temporada 2008-09, con Copa de la Liga Escocesa en su haber.​

En febrero de 2011 emigró al FC Volga Nizhny Novgorod de Rusia, debutando el 2 de abril vs. Spartak Moscú (0-1)-

El 13 de enero de 2012 llegó a Santos Laguna de México, donde escaló de suplente a titular clave en Clausura 2012: campeón de Liga MX ante Monterrey y subcampeón de Concachampions.

Álvaro Fidalgo

Álvaro Fidalgo debutó con Real Madrid Castilla en 2015-16 bajo Zinedine Zidane y para el 6 de diciembre de 2018, Santiago Solari lo convocó al primer equipo para disputar la Copa del Rey ante UD Melilla (4-0), entrando en el minuto 84 por Vinícius Júnior en el Bernabéu.​

En 2019-20, Raúl González lo nombró capitán del Castilla en Segunda B, donde jugó 25 partidos con seis goles y tres asistencias, destacando su visión y liderazgo en el medio campo ofensivo.​

El 25 de agosto de 2020 firmó por tres años con CD Castellón en Segunda División, disputando 24 encuentros.

Su llegada al América se dio el 1 de febrero de 2021 debido a una petición de Santiago Solari, el entrenador que lo debutó en el conjunto merengue.

Con el conjunto de Coapa encontró su mejor versión al ser un pilar fundamental para la obtención del tricampeonato con André Jardine, siendo uno de los futbolistas más destacados dentro del plantel azulcrema.

Álvaro Fidalgo anunció este año su naturalización y de acuerdo a información de Gibrán Araige, reportero de TUDN, se espera que en marzo sea convocado con la selección mexicana con miras a ganarse la confianza de Javier “El Vasco Aguirre”, de cara al mundial de 2026.

Pau López

Los Diablos Rojos se encuentran a detalles de cerrar el fichaje del cancerbero español. ( Jovani Pérez)

Pau López Sabata debutó profesionalmente con RCD Espanyol en 2014-15, alternando filial y primer equipo hasta consolidarse como titular en 2015-16 (30 partidos en LaLiga).

Para la temporada 2016-17 se dio su cesión al Tottenham Hotspur, donde no tuvo minutos ni la oportunidad de disputar encuentros oficiales con el club.

Posteriormente, regresó a España para fichar con el Betis, donde se convirtió en titular indiscutible en su única temporada, ganándose reconocimiento por su habilidad bajo los palos.

Pau llegó a la Serie A como fichaje de la Roma en 2019, donde jugó 53 partidos de liga y acumuló experiencia en competencias europeas.

En 2021, llegó cedido al Olympique de Marsella, donde se ganó la confianza del conjunto francés y permaneció hasta 2024, año en el que fue cedido al Girona FC.

Después de su etapa en el equipo de Cataluña, su carrera daría un giro tras fichar con los Diablos Rojos del Toluca, donde fue campeón del Clausura 2025 al vencer a las Águilas del América en la gran final.