Chivas vs Cruz Azul EN VIVO: minuto a minuto de la ida de los Cuartos de Final del Apertura 2025

Posibles alineaciones
Chivas: Tala Rangel, Richard Ledezma, Luis Romos, José Castillo, Bryan González, Omar Govea, ‘Oso’ González, Efraín Álvarez, Piojo Alvarado, Hormiga González, Santiago Sandoval, DT. Gabriel Milito.
Cruz Azul: Andrés Gudiño, Jorge Sánchez, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Rodolfo Rotondi, Erik Lira, Charly Rodríguez, José Paradela, Nacho Rivero, Ángel Sepúlveda, Mateusz Bogusz, D.T. Nicolás Larcamón.
Luis García brindó su pronóstico para la eliminatoria entre Chivas y Cruz Azul
La antesala del esperado enfrentamiento entre Cruz Azul y Chivas en los Cuartos de Final del Apertura 2025 se ha convertido en uno de los puntos de mayor atención para la afición y la prensa deportiva mexicana, motivada principalmente por el desempeño favorable que mostraron ambos clubes hacia el final de la fase regular.
Estos son lo antecedentes de ambos equipos en eliminatorias directas
Durante la era de los torneos cortos, Chivas y Cruz Azul se han enfrentado en tres ocasiones en la Liguilla, con un saldo favorable para el Rebaño Sagrado, que ha logrado eliminar a la máquina en dos de esos enfrentamientos.
Esta noche, las Chivas recibirán a la Máquina de Larcamón en el Estadio Akron en lo que será la ida de los Cuartos de Final del Apertura 2025