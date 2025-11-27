México Deportes

Chivas vs Cruz Azul EN VIVO: minuto a minuto de la ida de los Cuartos de Final del Apertura 2025

El Rebaño Sagrado recibirá esta noche a la Máquina en el Estadio Akron

22:23 hsHoy

Posibles alineaciones

Chivas: Tala Rangel, Richard Ledezma, Luis Romos, José Castillo, Bryan González, Omar Govea, ‘Oso’ González, Efraín Álvarez, Piojo Alvarado, Hormiga González, Santiago Sandoval, DT. Gabriel Milito.

Cruz Azul: Andrés Gudiño, Jorge Sánchez, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Rodolfo Rotondi, Erik Lira, Charly Rodríguez, José Paradela, Nacho Rivero, Ángel Sepúlveda, Mateusz Bogusz, D.T. Nicolás Larcamón.

22:21 hsHoy

Luis García brindó su pronóstico para la eliminatoria entre Chivas y Cruz Azul

Doctor García revela lo que espera del partido entre Cruz Azul y Chivas en los Cuartos de Final: “No la veo tan pareja”

Ambos equipos cerraron de gran manera la Fase Regular del torneo

Doctor García reveló lo que
Doctor García reveló lo que espera del partido entre Cruz Azul y Chivas (Foto: Twitter/ @FarsantesG)

La antesala del esperado enfrentamiento entre Cruz Azul y Chivas en los Cuartos de Final del Apertura 2025 se ha convertido en uno de los puntos de mayor atención para la afición y la prensa deportiva mexicana, motivada principalmente por el desempeño favorable que mostraron ambos clubes hacia el final de la fase regular.

22:20 hsHoy

Estos son lo antecedentes de ambos equipos en eliminatorias directas

Cruz Azul vs Chivas: estos son los tres antecedentes de ambos equipos en liguilla

El encuentro más recordado entre ambos equipos se dio en la final de la temporada 86-87, donde el Guadalajara consiguió su novena estrella

El Rebaño Sagrado ha eliminado
El Rebaño Sagrado ha eliminado a Cruz Azul en dos de las tres últimas ocasiones que se enfrentaron en la Liguilla, consolidando su ventaja en esta histórica rivalidad llena de pasión y grandes aficionados en México. (Ilustración: Jesús Aviles)

Durante la era de los torneos cortos, Chivas y Cruz Azul se han enfrentado en tres ocasiones en la Liguilla, con un saldo favorable para el Rebaño Sagrado, que ha logrado eliminar a la máquina en dos de esos enfrentamientos.

22:17 hsHoy

Esta noche, las Chivas recibirán a la Máquina de Larcamón en el Estadio Akron en lo que será la ida de los Cuartos de Final del Apertura 2025

Este sábado, Chivas y Cruz
Este sábado, Chivas y Cruz Azul protagonizarán un clásico moderno lleno de rivalidad y emociones, donde ambos equipos luchan por mantenerse en la pelea por el título del Apertura 2025. (Ilustración: Jesús Aviles)

ChivasCruz AzulClub GuadalajaraLiguillaApertura 2025Cuartos de FinalChivas vs Cruz Azul EN VIVO

