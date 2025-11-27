Chivas vs Cruz Azul EN VIVO: minuto a minuto de la ida de los Cuartos de Final del Apertura 2025

Esta noche, las Chivas recibirán a la Máquina de Larcamón en el Estadio Akron en lo que será la ida de los Cuartos de Final del Apertura 2025

Durante la era de los torneos cortos, Chivas y Cruz Azul se han enfrentado en tres ocasiones en la Liguilla , con un saldo favorable para el Rebaño Sagrado , que ha logrado eliminar a la máquina en dos de esos enfrentamientos.

Estos son lo antecedentes de ambos equipos en eliminatorias directas

La antesala del esperado enfrentamiento entre Cruz Azul y Chivas en los Cuartos de Final del Apertura 2025 se ha convertido en uno de los puntos de mayor atención para la afición y la prensa deportiva mexicana, motivada principalmente por el desempeño favorable que mostraron ambos clubes hacia el final de la fase regular.

Luis García brindó su pronóstico para la eliminatoria entre Chivas y Cruz Azul

