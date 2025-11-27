México Deportes

Alexis Vega presume fiesta de cumpleaños previo al debut de Toluca en liguilla ante Juárez

El delantero no estará en el partido de ida ante los Bravos de Juárez para los cuartos de final del Apertura 2025

Alexis Vega presumió su fiesta
Alexis Vega presumió su fiesta de cumpleaños 28 en redes (IG/ @alexisvega.9)

Alexis Vega, delantero del Toluca, celebró su cumpleaños número 28 con una fiesta privada junto a varios compañeros del club, horas antes del debut del equipo en la Liguilla ante Juárez. La ausencia del futbolista en la convocatoria para el partido de ida generó atención, ya que se trata de una de las figuras clave del plantel en un momento decisivo de la temporada.

La celebración, documentada por el propio Alexis Vega en su cuenta de Instagram, se realizó en un club privado de Metepec, Estado de México, con el objetivo de mantener la privacidad y evitar la presencia de personas ajenas al círculo cercano del jugador.

De acuerdo con las imágenes compartidas muestran a Vega acompañado de futbolistas como Héctor Herrera, Jesús Angulo, Marcel Ruiz, Hugo González y Jesús Gallardo, entre otros. Los asistentes lucieron vestimenta urbana y, en algunas fotografías, varios de ellos aparecen sin camiseta, mientras el festejado sostiene una juca y bebidas.

¿Por qué Alexis Vega no jugará en el Juárez vs Toluca?

Alexis Vega festejó su cumpleaños
Alexis Vega festejó su cumpleaños 28 (IG/ @alexisvega.9)

En el plano deportivo, la situación física de Vega ha sido motivo de seguimiento. Antes de la liguilla, el atacante sufrió una lesión muscular grado II en el muslo izquierdo durante un partido ante Pachuca, lo que le impidió disputar los encuentros finales de la fase regular frente a Atlas y América. Durante la pausa de 18 días que tuvo Toluca por la Fecha FIFA y el Play-In, el jugador recibió el alta médica y se reincorporó a los entrenamientos, participando en las sesiones del equipo en Cancún antes de regresar a Toluca.

Alexis Vega festejó su cumpleaños
Alexis Vega festejó su cumpleaños previo al inicio de la Liguilla (IG/ @alexisvega.9)

A pesar de su recuperación, la decisión final del cuerpo técnico y la directiva fue no incluir a Vega en la convocatoria para el partido de ida de los Cuartos de Final ante Juárez, según detalló Récord. El técnico Antonio Mohamed había considerado la posibilidad de que el delantero viajara, pero finalmente se optó por resguardar su estado físico y evitar cualquier riesgo en el primer duelo de la serie.

Alexis Vega no jugará el
Alexis Vega no jugará el partido de ida de los cuartos de final (IG/ @alexisvega.9)

El contexto del enfrentamiento entre Toluca y Juárez añade relevancia a la ausencia de Vega. El equipo escarlata, vigente campeón, inició la defensa de su título en la Liguilla del Apertura 2025 tras un periodo de inactividad que permitió la recuperación de varios lesionados. Sin embargo, la baja de su principal referente ofensivo en el primer compromiso de la eliminatoria representa un desafío adicional para el plantel.

La determinación de no convocar a Vega responde a la intención de que el delantero llegue en óptimas condiciones al partido de vuelta, con la expectativa de que su aporte resulte determinante en el desenlace de la serie.

