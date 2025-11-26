México Deportes

Cruz Azul vs Chivas: precios de los boletos para la vuelta de los Cuartos de Final en el Olímpico Universitario

El cuadro cementero dio a conocer los detalles de las entradas en la cancha de Ciudad Universitaria

Cruz Azul dio a conocer
Cruz Azul dio a conocer los precios de los boletos para su partido contra Chivas en los Cuartos de Final (REUTERS)

La expectativa crece entre los aficionados al futbol mexicano ante el inminente enfrentamiento entre Cruz Azul y Chivas, uno de los duelos más esperados de la presente Liguilla. Poco antes de celebrarse la ida en el Estadio Akron de Guadalajara, trascendió que el club capitalino presentó de manera oficial los precios de las entradas correspondientes al compromiso de vuelta, el cual se disputará en la cancha de Ciudad Universitaria el próximo fin de semana.

Ambos equipos buscan avanzar a la siguiente fase en una serie que promete emociones desde el primer minuto, pues tanto el equipo de Milito como el de Larcamón se han caracterizado por tener planteamientos ofensivos en la mayoría de sus partidos.

(Infobae México: Jesúe Abraham Aviles Ortiz)

Precios de los boletos para el partido entre Cruz Azul y Chivas en el Olímpico Universitario

A través de sus redes sociales, Cruz Azul dio a conocer los precios oficiales de los boletos para su partido contra Chivas en los Cuartos de Final en el Estadio Olímpico Universitario. Estos van desde los 525 pesos (Cabecera visitante), hasta los 1,500 pesos (Platea y Palcos).

  • Cabecera visitante | 525 pesos.
  • Planta baja general | 640 pesos.
  • Planta alta pebetero | 740 pesos.
  • Palomar general | 815 pesos.
  • Platea | 1,500 pesos.
  • Palcos | 1,500 pesos.

La venta es directamente por Ticketmaster y se pueden comprar máximo 4 boletos por persona. No se incluye pago por servicio.

Cruz Azul dio a conocer los precios de los boletos para su partido contra Chivas en el Olímpico Universitario (X@CruzAzul)

¿Cuándo juegan Cruz Azul y Chivas los Cuartos de Final del Apertura 2025?

La ida de los Cuartos de Final entre Cruz Azul y Chivas se disputará el jueves 27 de noviembre en el Estadio Akron a las 20:07, mientras que la vuelta se jugará el domingo 30 de noviembre a las 19:00 horas en el Olímpico Universitario.

  • Ida: jueves 27 de noviembre de 2025 a las 20:07 horas | Estadio Akron
  • Vuelta: domingo 30 de noviembre a las 19:00 horas | Estadio Olímpico Universitario

Como dato adicional, hace casi dos décadas, Chivas y Cruz Azul disputaron los Cuartos de Final del torneo Apertura 2006 en la Liguilla del futbol mexicano. En ese enfrentamiento, los Rojiblancos superaron a los celestes con un marcador global de 4-2.

¿Cómo llegarán Cruz Azul y Chivas a los Cuartos de Final?

El cierre de la Fase Regular del torneo consolidó las posiciones de Cruz Azul y Chivas, dos equipos que llegan a la Liguilla con tendencias opuestas en su rendimiento reciente. Mientras que la Máquina sumó 35 puntos y finalizó en la tercera posición de la tabla, la oportunidad de quedarse con el primer lugar se le escapó en su último compromiso, donde cayó por tres a dos ante Pumas. A pesar de este tropiezo, las expectativas sobre el conjunto celeste se mantienen altas y sigue figurando entre los principales aspirantes al título.

En el caso del club tapatío, el proceso de adaptación bajo la dirección técnica de Gabriel Milito fue gradual. Aunque inició el torneo con resultados irregulares, el equipo encontró solidez con el avance de las jornadas, cerrando la fase regular con un notable repunte. Este crecimiento en el rendimiento los posiciona como un contrapeso interesante frente a los favoritos, de cara a la recta final de la competencia.

