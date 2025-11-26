México Deportes

Alcaldía Benito Juárez reacciona a los horarios de liguilla de la Liga MX en el Estadio Ciudad de los Deportes

El club América jugará como local el sábado 29 de noviembre a las 17:00 horas, un horario poco habitual para las águilas

Alcaldía Benito Juárez reaccionó al
Alcaldía Benito Juárez reaccionó al horario del club América para los cuartos de final (REUTERS/Eloisa Sanchez)

La Liga BBVA MX dio a conocer los horarios oficiales para los cuartos de final del Apertura 2025, y una de las novedades es que tres partidos de vuelta se realizarán el sábado 29 de noviembre. Uno de ellos será el partido de América vs Rayados, el cual se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Debido a los recientes conflictos de la Liga MX con la alcaldía Benito Juárez por la realización de eventos masivos, y las afectaciones a los vecinos de la zona, las autoridades locales expresaron su postura al respecto de los eventos que se realizarán en la Ciudad de los Deportes.

La alcaldía Benito Juárez ratificó su compromiso de garantizar la seguridad, el orden y la convivencia en los eventos masivos y deportivos realizados en el Estadio Ciudad de los Deportes y la Plaza de Toros La México. Y es que, luego de que la Liga MX compartió los horarios de la liguilla, el artista Junior H accedió a mover su concierto a otra fecha para no interferir con los cuartos de final.

¿Qué dijo la alcaldía Benito Juárez de los horarios de la liguilla en el Estadio Ciudad de los Deportes?

Por medio de un comunicado, la alcaldía Benito Juárez agradeció a Junior H por permitir que el club América dispute su juego el 29 de noviembre, su concierto para esa fecha en la Plaza de Toros la reprogramó para diciembre

Explicó que para alcanzar este objetivo, se organizaron mesas de trabajo en las que participaron representantes del artista Junior H, sus promotores, la Plaza de Toros La México, el Estadio Ciudad de los Deportes, el Club América y la Federación Mexicana de Futbol (FMF). El propósito fue establecer fechas que permitieran la realización de los distintos eventos en condiciones óptimas tanto para vecinos como para asistentes y organizadores.

La alcaldía reconoció de manera especial la disposición de Junior H para colaborar con la comunidad y reprogramar el evento originalmente agendado, subrayó el profesionalismo y aprecio del artista hacia su público. Se dirigió también un mensaje a los fans, informando que el concierto previsto para el 29 de noviembre se realizará el 15 de diciembre.

Los recintos involucrados recibieron un reconocimiento por priorizar el interés general en la logística de la zona, destacándose la colaboración del Club América y la FMF en la coordinación de los partidos programados. En este contexto, se confirmó que el partido entre América y Monterrey se disputará el sábado 29 de noviembre a las 17:00 horas.

El Gobierno de la alcaldía Benito Juárez reiteró su convicción de mantener el orden, la seguridad y el respeto entre todos los participantes de estos eventos, incluyendo artistas, residentes, visitantes y quienes colaboran en la realización de las actividades programadas.

