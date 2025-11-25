Místico, Soberano Jr. y Bárbaro Cavernario van por La Leyenda Azul; Claudio Castagnoli regresa a la Arena México

El Viernes Espectacular promete emociones dobles con la definición del torneo y el duelo estelar por el título mundial. (Ilustración: Jesús Aviles)

Grandes nombres del CMLL buscan inscribir su nombre junto al de Blue Demon en la edición 2025. (Ilustración: Jesús Aviles)

Místico, conocido como el “Rey de Plata y Oro”, llega con la mira puesta en convertirse nuevamente en ganador del torneo, aunque no será tarea sencilla. Soberano Jr. persigue el mismo objetivo, mientras que Bárbaro Cavernario pretende arruinar los planes de ambos y posicionarse como el nuevo ganador del certamen, añadiendo un ingrediente especial a una rivalidad que ya cuenta con historia dentro del cuadrilátero.

El gladiador europeo llega con visa en mano para responder al desafío lanzado por el monarca mundial. (X / CMLL)

Sin embargo, la final de La Leyenda Azul no será el único atractivo de la noche. El evento también marcará el regreso de Claudio Castagnoli, luchador de All Elite Wrestling (AEW), quien volverá al ring de la Arena México para desafiar a Gran Guerrero por el Campeonato Mundial de Peso Completo. Esta lucha surge tras la séptima defensa exitosa del monarca, quien lanzó un reto abierto a cualquier elemento de AEW.

Gran Guerrero abrió el reto para enfrentar a cualquier rival por el título Mundial de Peso Completo del CMLL. (X / CMLL)

La respuesta llegó rápidamente, y Castagnoli no dudó en aceptar el desafío con un mensaje directo.

“Buenos días Gran Guerrero, ten cuidado con lo que deseas, porque acabo de recibir mi visa para aceptar tu reto por el Campeonato Mundial Completo del CMLL. Los Death Riders, yo Claudio Castagnoli, Wheeler Yuta y Daniel Garcia, vamos rumbo a la Arena México, hasta el viernes ‘hermanito’”, expresó el europeo, confirmando así su presencia.

La Arena México vivirá una noche histórica con la triple amenaza de La Leyenda Azul y el regreso del suizo para disputar el Campeonato Mundial de Peso Completo. (X / CMLL)

La función también incluirá un duelo de relevos australianos, con Capitán Suicida, Fugaz y Audaz midiéndose ante Vegas Depredador, Villano III Jr. y Yutani. Además, Las Amazonas tendrán participación con un Match Relámpago entre La Jarochita y Olympia.

El resto de la función lo completan los combates entre Astral y Fury Boy ante Daewoo y Troyano, así como la batalla inicial entre Shockercito y Minos II.

Los boletos para el Viernes Espectacular continúan disponibles tanto en taquilla como a través del sistema Ticketmaster, en una velada que apunta a colgar el letrero de “sold out” por la combinación de estrellas nacionales e internacionales.