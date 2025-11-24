‘El Buki’ visita la cancha de Boca Juniors y Riquelme lo recibe con la camiseta xeneize: “Usted es el ídolo de mi mamá”

La leyenda del club argentino se mostró conmovido por la visita del cantante mexicano. (TW Boca Juniors)

La presencia de Marco Antonio Solís, mejor conocido como El Buki, en el estadio La Bombonera de Buenos Aires, en Argentina, durante un partido de playoffs de la Liga argentina representó un momento especial para el fútbol y la música latinoamericana, principalmente para el presidente del club, la leyenda Juan Román Riquelme.

El cantante mexicano fue recibido por el exfutbolista quien le entregó una camiseta personalizada, posó muy sonriente para la foto y compartió una anécdota personal que aportó un matiz emotivo al encuentro.

El cantante azteca recibió un trato preferencial por parte de la logística del club. (TW Boca Juniors)

Durante el enfrentamiento entre Boca Juniors y Talleres de Córdoba, Riquelme no solo obsequió la camiseta a Solís, sino que también le confesó que su madre, María Ana, es una gran admiradora del artista y asiste a todos sus recitales. El directivo agradeció al cantante por la alegría que brinda a su familia, resaltando la devoción de su madre por su música.

“Usted es el ídolo de mi mamá, va a todos los shows a verlo a usted y se sabe cada canción como va: de verdad, muchísimas gracias por alegrarle la vida. Ella va siempre, está siempre presente cuando usted viene acá”, declaró Riquelme.

¿Qué hacía el mexicano en Buenos Aires?

La visita de El Buki a La Bombonera coincidió con su paso por Argentina como parte de la gira internacional “Más Cerca de Ti World Tour 2025”. Solís ofreció conciertos en el Movistar Arena los días 20, 21 y 24 de noviembre de 2025, reuniendo a miles de seguidores y consolidando su vínculo con el público argentino.

El astro argentino reveló la admiración que tiene por el cantante mexicano. Redacción: México Crédito: X/@Nicoambrogi

Victoria xeneize durante la visita del ‘Buki’

En el ámbito deportivo, la noche también fue memorable para Boca Juniors, que venció 2-0 a Talleres de Córdoba con un doblete del delantero uruguayo Miguel Merentiel, quien alcanzó la marca de 50 goles con la camiseta del club.

El partido contó con la participación de varios exjugadores de la Liga MX, como Agustín Marchesín, quien atajó un penal, Milton Giménez, Tomás Belmonte y Luis Advíncula por el lado de Boca. Por Talleres, destacaron Matías Catalán, Emanuel Reynoso, Nahuel Bustos y Rubén Botta.

El club logró una nueva victoria alcanzando la siguiente fase del torneo local. Categoría: Fotos de futbol Octavos de final. Torneo Clausura Liga Profesional.

¿Famosos son la cábala para Boca?

En redes sociales ha comenzado a surgir un tema sobre las reciente visitas de celebridades al estadio de La Bombonera, en el corazón de Argentina. Durante las últimas semanas, el histórico club ha recibido a personalidades como la cantante inglesa Dua Lipa, quien estuvo disfrutando del fútbol sudamericano durante su visita al país como parte de su gira internacional.

La cantante no dudó en asistir al clásico de la liga argentina. (REUTERS/Agustin Marcarian)

Aquí te dejamos a todas las celebridades que han pisado la cancha de Boca:

Johnny Depp: El actor estadounidense asistió al partido entre Boca y Tigre en el Torneo Clausura 2025.

Dua Lipa: La cantante pop estuvo presente durante el Superclásico contra River.

Noel Gallagher: El músico británico, líder de la banda Oasis, también visitó el estadio en los últimos días.

Durante la aparición de estos famosos el club xeneize ha logrado varias victorias, por lo que sus aficionados han alzado la voz y pidieron a Riquelme hacer de los artistas una especie de cábala para lograr alzar una copa más.