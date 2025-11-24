Definidos días y horarios para los cuartos de final del Apertura 2025 en la Liga Mx

Habrá tres partidos en miércoles y sábado, mientras que jueves y domingo jugarán Cruz Azul vs Chivas. (X/ @LigaBBVAMX)

La Liga MX dio a conocer a través de sus redes sociales el calendario oficial con las fechas y horarios en que se disputarán los cuartos de final de la liguilla del futbol mexicano.

Las confrontaciones de ida se jugarán entre el miércoles 26 y jueves 27 de noviembre, mientras que los encuentros de vuelta están programados para el sábado 29 y domingo 30 del mismo mes.

Toluca, Tigres, Cruz Azul, América, Monterrey y Chivas llegan como los principales favoritos a esta etapa, tras haber disfrutado de un descanso de dos semanas. Este receso se dio después de que la selección mexicana disputara sus partidos amistosos durante la Fecha FIFA y mientras se definían los equipos que participarían en el Play-In.

Por su parte, Tijuana y FC Juárez llegan a esta instancia tras haber sorteado sus compromisos en la fase previa a la fiesta grande.

​Cuándo se jugarán los Cuartos de Final de Liga MX

Los aficionados de Tigres en el centro de la República tendrán que desvelarse para ver a su equipo. (REUTERS/Daniel Becerril)

A diferencia de temporadas anteriores, donde se programaban dos partidos los miércoles y dos los jueves, para esta liguilla la Liga MX decidió calendarizar tres partidos los miércoles y otros tres los sábados, dejando únicamente un encuentro para el jueves y otro para el domingo.

Además, se contempla un horario más tardío para los aficionados del centro del país, destacando que Xolos jugará su encuentro a las 23:00 horas.

Toluca vs Juárez

Ida : Estadio Olímpico Benito Juárez | 26 de noviembre | 19:00 (centro)

Vuelta: Estadio Nemesio Diez | 29 de noviembre | 19:05 horas

Tigres vs Tijuana

Ida: Estadio Caliente | 26 de noviembre | 23:00 horas (tiempo del centro de México)

Vuelta: Estadio Universitario | 29 de noviembre | 21:10 horas

Cruz Azul vs Chivas

Ida : Estadio Akron | 27 de noviembre | 20:07 horas

Vuelta: Estadio Olímpico Universitario | 30 de noviembre | 19:00 horas

América vs Rayados

Ida : Estadio BBVA | 26 de noviembre | 21:05 horas

Vuelta: Estadio Ciudad de los Deportes | 29 de noviembre | 17:00 horas

Los ocho equipos ya cuentan con las fechas y horarios confirmados para iniciar su camino hacia el campeonato. Esta programación detallada les permitirá prepararse con anticipación para los desafíos que enfrentarán en la liguilla, buscando superar cada ronda y alzarse con el título.

Cómo terminó la tabla general del Apertura 2025

Los Xolos de Tijuana celebran su pase a la liguilla tras vencer a los Bravos de Juárez 3-1 en el repechaje, con un espectacular penal a lo panenka de Gilberto Mora. (REUTERS/Raquel Cunha)

Como ha sucedido en las últimas temporadas, los seis primeros de la tablas avanzan de forma directa a la liguilla, mientras que del 7 al 10 juegan una fase de play-in para definir a los últimos dos equipos clasificados.

Toluca. Tigres. Cruz Azul. América. Monterrey. Guadalajara. Xolos de Tijuana (clasificado vía play-in). Juárez (clasificado vía-play-in). Pachuca (eliminado). Pumas (eliminado).

Los Xolos de Tijuana llegan a su enfrentamiento contra los Diablos Rojos del Toluca tras imponerse en el juego de repechaje a los Bravos de Juárez por marcador de 3-1 con un penal anotado a lo panenka por Gilberto Mora.

Por su parte, los Bravos tuvieron una segunda oportunidad de avanzar a la fiesta grande enfrentando al Pachuca, quienes habían derrotado a Pumas previamente.

El equipo fronterizo impuso condiciones frente a su afición y se clasificó a la siguiente instancia, donde se medirán ante Tigres.