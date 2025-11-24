México Deportes

Cuánto cobrará Miguel Herrera a Costa Rica por ser despedido al no clasificar al Mundial 2026

El Piojo Herrera se quedó sin trabajo al ser destituido de su cargo como director técnico de los Ticos

Guardar
Cuánto cobrará Miguel Herrera a
Cuánto cobrará Miguel Herrera a Costa Rica tras ser despedido por no clasificar al Mundial 2026 ( REUTERS/Mayela Lopez)

El ciclo de Miguel Herrera al frente de la selección de Costa Rica concluyó abruptamente tras empatar ante Honduras y quedar fuera de las eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial 2026, un desenlace que la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) oficializó el jueves 20 de noviembre.

La salida del técnico mexicano, junto con todo su cuerpo técnico, marca el inicio de una etapa de reestructuración para el fútbol costarricense, que en los próximos días buscará nuevos candidatos para liderar a la Tricolor en las fechas FIFA del año siguiente. De acuerdo con la FCRF, el despido del Piojo Herrera se produjo después de un proceso de análisis interno sobre el desempeño de Herrera, quien asumió el cargo para la Copa Oro 2025 y dirigió un total de quince partidos, con un balance de siete victorias y tres derrotas.

Miguel Herrera se quedó sin trabajo tras no alcanzar el objetivo de clasificar al Mundial 2025, el empate en la última ronda de Concacaf dejó a los Ticos sin posibilidades de acceder al torneo de la FIFA.

¿Cuánto le pagarán a Miguel Herrera por ser despedido de la selección de Costa Rica?

Miguel Herrera deja de ser
Miguel Herrera deja de ser el DT de Costa Rica (X/ @fedefutbolcrc)

La Federación Costarricense de Futbol (FCRF) pagó alrededor de USD 25,000 a Miguel Herrera como finiquito tras su despido como seleccionador nacional, una cifra que equivale a poco más de 461 mil pesos mexicanos. El monto, reportado por diario Olé de Argentina, se conoció después de que la selección quedara fuera de la clasificación al Mundial 2026, un resultado que no cumplió con las expectativas depositadas en el entrenador mexicano. La federación calificó el acuerdo como “favorable”, aunque la cifra ha generado debate entre la afición costarricense.

Según la información publicada por diario Olé de Argentina, el pago a Herrera corresponde a la indemnización por la finalización anticipada de su contrato. El entrenador, que llegó a Costa Rica con el objetivo de llevar al equipo al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026, no logró consolidar un rendimiento competitivo y la eliminación en la eliminatoria regional precipitó su salida antes de finalizar el año.

El presidente de la FCRF Osael Maroto se refirió al acuerdo alcanzado con Herrera ante la prensa, y evitó dar detalles sobre el monto exacto, pero destacó el carácter positivo de la negociación para la institución. “No puedo detallar sobre el contrato, pero todos tienen un inicio y un final. Con Miguel tuvimos que negociar un finiquito como con cualquier contrato. El finiquito que se tuvo con Miguel Herrera fue muy favorable para la Federación”, afirmó Maroto.

La reacción de la afición costarricense no se hizo esperar. El monto del finiquito, difundido por la prensa internacional y replicado por diario Olé de Argentina, provocó opiniones divididas entre los seguidores del fútbol nacional. Mientras algunos consideran que la cifra resulta baja en comparación con otros despidos de entrenadores en la región, otros cuestionan la gestión de recursos tras un ciclo que no alcanzó los objetivos deportivos.

Temas Relacionados

Miguel HerreraFederación Costarricense de FutbolFiniquito entrenadorCosta RicaMundial 2026

Más Noticias

Tigres vs América Final Liga MX Femenil en vivo: las Amazonas se acercan al séptimo título

Solo restan pocos minutos para que las felinas se queden con el título o las águilas alcancen el empate para alargar a penales

Tigres vs América Final Liga

Esto exigió Martinoli a los jugadores de la Selección Mexicana tras enojarse con la afición por abucheos

El comentarista deportivo se lanzó contra el Tri por las posturas que tomaron varios futbolistas contra el público mexicano

Esto exigió Martinoli a los

Captan a José ‘El Tepa’ Lomelí, exfutbolista de Leones Negros, con un arma en partido amateur de Jalisco | Video

El sujeto arremetió contra el equipo rival luego de que iniciara una riña entre los futbolistas

Captan a José ‘El Tepa’

Penta y Fénix reviven a los ‘Lucha Brothers’ para lanzar reto a Dominik Mysterio y El Grande Americano

La rivalidad pactada para el cierre de temporada en Guadalajara promete emociones inéditas para los seguidores de la AAA y de la WWE

Penta y Fénix reviven a

El ‘Güerito de Tepito’ debuta con triunfo en Arabia Saudita y rompe récord del Canelo Álvarez

El adolescente capitalino causó sensación en su primera aparición como profesional, aunque también desató críticas por

El ‘Güerito de Tepito’ debuta
MÁS NOTICIAS

NARCO

“No importa que traiga al

“No importa que traiga al niño, así hay que darle piso”: revelan nuevos mensajes sobre el asesinato de Carlos Manzo

Fiscalía de Quintana Roo asegura drogas, armas y detiene a cinco personas durante siete cateos

Madre e hijo de 11 años fueron asesinados tras una violenta emboscada en Veracruz

“Nos van a querer silenciar”, esta fue la reveladora carta de un implicado en homicidio de Carlos Manzo antes de morir

Drogas, cartuchos y equipo electrónico: esto se incautó en la tercera semana de cateos en el Penal Aguaruto, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 23 de noviembre: quiénes son los nominados de este domingo

Evento del ‘Maestro Shifu’ y El Bogueto en Monumento a la Revolución termina en disturbios, vandalismo y detenidos

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 23 de noviembre

El fuerte vínculo sentimental entre Alejandra Guzmán y la mansión del Pedregal que le heredó Silvia Pinal

Ranking de Netflix en México: estas son las películas favoritas del momento

DEPORTES

Tigres vs América Final Liga

Tigres vs América Final Liga MX Femenil en vivo: las Amazonas se acercan al séptimo título

Esto exigió Martinoli a los jugadores de la Selección Mexicana tras enojarse con la afición por abucheos

Captan a José ‘El Tepa’ Lomelí, exfutbolista de Leones Negros, con un arma en partido amateur de Jalisco | Video

Penta y Fénix reviven a los ‘Lucha Brothers’ para lanzar reto a Dominik Mysterio y El Grande Americano

El ‘Güerito de Tepito’ debuta con triunfo en Arabia Saudita y rompe récord del Canelo Álvarez