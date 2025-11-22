México Deportes

Fátima Bosch: a qué equipo de la Liga MX le va la nueva Miss Universo

La mexicana, recién coronada, generó reacciones en figuras deportivas y dejó ver su afinidad por sus equipos favoritos

La conexión de la Miss Universo con el balompié aumentó tras recibir felicitaciones de equipos y jugadores. (Ilustración: Zurisaddai González)

Fátima Bosch se convirtió recientemente en la protagonista de una celebración nacional al obtener la corona del certamen internacional de belleza más prestigioso del planeta, un triunfo que avivó el orgullo colectivo y generó una oleada de reacciones en distintos sectores. Su victoria, ocurrida en medio de un ambiente de alta expectativa, no tardó en posicionarla como una de las figuras más comentadas del momento, tanto en ámbitos culturales como deportivos.

En cuestión de horas, múltiples personalidades del deporte se sumaron a las felicitaciones, entre ellas el delantero Santiago Giménez, actualmente jugador del AC Milan, quien no dudó en manifestar su reconocimiento hacia la joven mexicana. Su comentario reforzó la presencia de Bosch dentro del universo futbolístico, un entorno al que no es ajena debido a una relación sentimental que mantuvo en el pasado con el futbolista Kevin Álvarez, hoy integrante de las Águilas del América.

En el poco tiempo que salieron, la modelo se le veía muy enamorada del futbolista.

Más allá de las menciones en torno a su vida personal, la afición de la nueva reina de belleza por el futbol ha quedado plasmada en diversas imágenes difundidas en redes sociales. En ellas se le aprecia portando camisetas de varios clubes, lo que da muestra de su cercanía con esta disciplina deportiva. Sin embargo, entre todos los equipos con los que se le ha visto identificada, hay uno que parece ocupar un lugar especial en su preferencia.

La guapa modelo presumió que es madridista de corazón

Distintas publicaciones señalan que Bosch siente una fuerte simpatía por el Real Madrid, institución que compite en la liga española y que figura entre las entidades más influyentes y exitosas del balompié global. Su afinidad por el conjunto merengue ha generado conversación entre aficionados mexicanos, quienes celebran que la representante del país comparta gusto por un equipo de talla internacional.

En el panorama nacional todavía no hay claridad sobre si sigue de cerca a algún club de la primera división mexicana, aunque algunos indicios apuntan hacia una posible preferencia por el Guadalajara. La especulación tomó fuerza luego de que el equipo rojiblanco difundiera un mensaje de felicitación dirigido a Bosch, acompañado de una camiseta que rápidamente se viralizó y que avivó la discusión sobre su probable afinidad con el llamado Rebaño Sagrado.

Las Chivas le enviaron un jersey personalizado con su nombre tras ganar la corona de Miss México 2025

El reconocimiento publicado por la escuadra tapatía incluía la frase “¡Orgullo mexicano! Fátima Bosch obtiene la cuarta corona para nuestro país en Miss Universo”, mensaje que resonó ampliamente entre seguidores del futbol y admiradores de la modelo. Este gesto consolidó la percepción de que, al menos emocionalmente, existe una conexión entre la reina de belleza y uno de los clubes más populares del país.

Así, la nueva Miss Universo no solo ha dejado huella en el ámbito internacional por su carisma y desempeño en el concurso, sino que también ha generado conversación en el mundo deportivo al mostrarse como una entusiasta seguidora tanto del Real Madrid como, posiblemente, del Guadalajara. Su ascenso a la escena global continúa alimentando el interés del público, que sigue de cerca cada detalle de su vida tras la coronación. Su popularidad sigue creciendo y mantiene viva la conversación pública.

