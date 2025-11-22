El pronóstico que lanzó Carlos Hermosillo para la eliminatoria entre Cruz Azul y Chivas: “La Liguilla para mí es otro torneo”

El histórico goleador de la Máquina Celeste, Carlos Hermosillo, brindó su pronóstico para la eliminatoria entre Cruz Azul y Chivas

El histórico goleador de la Máquina Celeste, Carlos Hermosillo, brindó su pronóstico para la eliminatoria entre Cruz Azul y Chivas. Amabas escuadras catalogadas dentro de las cuatro “grandes” del futbol mexicano chocarán en los Cuartos de Final del Apertura 2025.

El conjunto de Larcamón logró clasificarse como tercer lugar con 35 puntos, pues en la última jornada dejó ir el liderato general tras perder ante Pumas en el Estadio Cuauhtémoc. Por su parte, las Chivas de Gabriel Milito han venido de menos a más y consiguieron cerrar la Fase Regular del torneo de buena manera, sumaron 29 puntos y terminaron en la sexta posición.

El pronóstico de Carlos Hermosillo para la eliminatoria entre Cruz Azul y Chivas

En entrevista con el medio Rebaño Pasión, Carlos Hermosillo subrayó que la fase final representa “otro torneo completamente diferente”, donde la posición en la tabla pierde relevancia y los detalles pueden definir el resultado. Aunque reconoció la fortaleza de ambos clubes, el exgoleador expresó su preferencia por el conjunto celeste, al que considera con mayores posibilidades de avanzar.

“La Liguilla para mí es otro torneo completamente diferente. Es un partido muy parejo, en todos los sentidos. La dinámica de Chivas es importante, la presión alta que también hace Cruz Azul”, señaló el exfutbolista.

A pesar de su respeto por el trabajo realizado en Guadalajara, Hermosillo no ocultó su inclinación por el equipo de La Noria.

“Por el cariño y por el amor que le tengo a la institución de Cruz Azul, me parece que debería, y espero que así sea, pasar a la siguiente ronda”, concluyó.

Jugadores de Cruz Azul se sienten listos para enfrentar esta eliminatoria

Desde la interna de Cruz Azul, Sepúlveda compartió la mentalidad con la que el equipo afronta la serie. El jugador aseguró que el grupo se encuentra enfocado y unido, con la ambición de dejar huella en la historia del club. Además, en cuanto a la preparación física y el impacto del parón por la fecha FIFA, el delantero de la Máquina consideró que el receso resultó beneficioso para el equipo.

“Sobre estas semanas de parón, pareciera largo, pero también ha sido útil para nosotros. Veníamos con una sinergia importante, con ritmo, pero trabajamos muy duro estos días. Fue un periodo intenso que sirvió para recuperar jugadores y ponernos nuevamente en forma. Sentimos que necesitaremos aún más intensidad para poder avanzar”, explicó el futbolista ante los medios.

¿Cuándo se disputará la eliminatoria entre Cruz Azul y Chivas?

Tras la pausa por la fecha FIFA y la culminación de los duelos del Play-In, se definirán las fechas en que Cruz Azul y Guadalajara se medirán en los Cuartos de Final de la Liga MX, lo que les brindará tiempo para ultimar detalles antes de la serie.

El primer encuentro de la eliminatoria se disputará en el Estadio Akron, con posibilidades de realizarse el miércoles 26 o jueves 27 de noviembre. El partido decisivo, donde se conocerá al semifinalista, tendrá lugar en el Estadio Olímpico Universitario el sábado 29 o domingo 30 del mismo mes.

En el antecedente más reciente entre ambos equipos, correspondiente a la jornada 7 del Apertura 2025, los celestes superaron a los tapatíos por 2-1 en el Estadio Akron, con tantos de José Paradela y Carlos Rotondi.