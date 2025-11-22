Dónde y cuándo ver a Donovan Carrillo en la Santa Claus Cup 2025 rumbo a Milano Cortina

La Santa Claus Cup marcará un nuevo capítulo en la evolución deportiva y personal del representante mexicano. (Brian Fluharty-Imagn Images)

El patinador mexicano Donovan Carrillo competirá del 26 al 30 de noviembre en la Santa Claus Cup 2025, competencia que forma parte de su preparación para los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026.

Esta será su segunda aparición internacional tras obtener una cuota para México en el Preolímpico de septiembre, donde aseguró su presencia para la próxima justa invernal.

En semanas recientes, Carrillo participó en el Trofeo Trialeti de Georgia, certamen en el que finalizó en el décimo lugar. En Budapest estará acompañado por las también mexicanas Andrea Montesinos y Cayetana González, esta última inscrita en categoría júnior.

Camino olímpico y evolución personal

(Brian Fluharty-Imagn Images)

La Santa Claus Cup representa un paso más en la ruta de Carrillo hacia Milano Cortina 2026. El tapatío se unirá a Ricardo Olavarrieta como el segundo patinador mexicano en asistir a dos ediciones de Juegos Olímpicos de Invierno.

Carrillo también volverá a un escenario significativo: el Milano Ice Skating Arena, sede del patinaje artístico en la próxima edición olímpica y donde en 2018 disputó su primer Campeonato Mundial.

Tras obtener la cuota olímpica, Carrillo habló sobre su crecimiento personal en entrevista con el portal oficial de Olympics, donde explicó que su evolución ha sido clave en su desempeño:

“Soy más feliz, más positivo, confío más en mí mismo, y creo que eso es clave para un deportista”.

Participación de México en los Juegos Olímpicos

(REUTERS/Kim Soo-Hyeon)

De acuerdo con la normativa del Comité Olímpico Internacional, los Comités Olímpicos Nacionales (CON) tienen la autoridad exclusiva para definir la representación de sus países en los Juegos Olímpicos.

La participación de Carrillo y del resto de los atletas mexicanos en Milano Cortina dependerá de la selección final de su CON.

Fechas y horarios en la Santa Claus Cup 2025

(REUTERS/Brian Snyder)

(Horarios de Ciudad de México, GMT-6)

Miércoles, 26 de noviembre

14:52 h – Individual varonil, programa corto (Donovan Carrillo)

Jueves, 27 de noviembre

11:04 h – Individual femenil, programa corto (Andrea Montesinos)

Viernes, 28 de noviembre

14:26 h – Individual varonil, programa libre (Donovan Carrillo)

Sábado, 29 de noviembre

04:15 h – Individual femenil, programa libre (Andrea Montesinos)

¿Dónde ver la competencia?

Los derechos de transmisión de los eventos de la Unión Internacional de Patinaje (ISU) en México pertenecen a Sky México. Los momentos más destacados estarán disponibles en el canal oficial de YouTube Skating ISU.