Leyenda Azul: estos son los excampeones que podría enfrentar a Místico en la Final 2025

Las batallas anunciadas por el CMLL abren la puerta a diversos contendientes que podrían cruzarse con el ídolo de plata y oro. (Ilustración: Jesús Aviles)

El legado de Blue Demon volverá a sentirse con fuerza este fin de semana, cuando la tradición azul tome tanto la Arena México como la Arena Coliseo en dos funciones que prometen ser determinantes para el futuro inmediato de las estrellas participantes.

Las eliminatorias del prestigioso Torneo Leyenda Azul avanzarán con ritmo intenso, mientras figuras nacionales e internacionales se cruzan en un ambiente marcado por el honor, la jerarquía y la búsqueda de un sitio en la historia.

La jornada del viernes se perfila como una de las más atractivas del año, pues los excampeones del Torneo Leyenda Azul se volverán a encontrar para definir al siguiente clasificado rumbo a la gran final.

La Arena México se engalanara con la presencia de estrellas de AEW y algunas del CMLL, sin olvidar la eliminatoria de la Leyenda Azul.

Hechicero, Último Guerrero, Ángel de Oro, Soberano Jr. y Euforia, luchadores que ya saben lo que significa conquistar este certamen, medirán fuerzas en una batalla que reúne contraste de estilos y ambiciones renovadas. Cada uno llega con el propósito de reafirmar por qué ha logrado en algún momento levantar la distinción azul, pero solo uno podrá avanzar para buscar un segundo capítulo en su historia dentro de esta competencia.

Los ganadores de las ediciones anteriores se enfrentarán para poder acceder a la Final.

El marco de la Leyenda Azul también abre un debate natural en torno a los posibles adversarios que podrían cruzarse con Místico en sus próximas presentaciones. El Rey de Plata y Oro, quien encabezará la función del viernes, mantiene una línea ascendente que podría orientarlo hacia duelos de mayor exigencia, especialmente tomando en cuenta la fuerza con la que llegan Bárbaro Cavernario y The Beast Mortos, sus oponentes en la lucha estelar. La presencia del rudo de las cavernas y la energía oscura de Mortos representan un panorama desafiante para el ídolo técnico, y ambos emergen como antagonistas naturales en su ruta competitiva.

Representantes de AEW buscan dejar huella

La visita de talentos de All Elite Wrestling (AEW) será un elemento clave en la función del viernes, añadiendo un matiz internacional que aumenta la expectativa entre los aficionados. Kevin Knight y Mike Bailey, dos nombres que han trascendido por su velocidad, creatividad y variedad técnica, se enfrentarán a Máscara Dorada y Neón en un encuentro que ha sido catalogado como uno de los más espectaculares de la temporada. La mezcla de estilos y la presencia de visitantes reforzará el carácter global que ha adquirido el cuadrilátero en los últimos meses.

Las Amazonas también tendrán un espacio relevante con un nuevo choque entre Lluvia y La Jarochita frente a Zeuxis y Olympia, quienes mantienen una rivalidad creciente que podría derivar en futuros desafíos de alto calibre.

Sábado en la Coliseo: la tercera eliminatoria del torneo Leyenda Azul

La tercera eliminación será muy disputada para enfrentar a Místico en la Final de la Leyenda Azul. (Ilustración: Jesús Aviles)

El color azul también cubrirá la Arena Coliseo el sábado 22 de noviembre, donde se celebrará la tercera eliminatoria del torneo. En esta fase participarán Stuka Jr., Rugido, los Gemelos Diablo I y II, además de Bárbaro Cavernario, quien competirá en ambos recintos durante el fin de semana. La competencia será cerrada y decisiva, pues representa la última oportunidad para integrarse a la final.

La Arena Coliseo tendrá un gran evento de estrellas del CMLL y AEW.

En el combate estelar, Atlantis Jr. hará equipo con Difunto para enfrentarse nuevamente a Komander y The Beast Mortos, una combinación que destaca por su intensidad y por la alianza con AEW en esta gira especial.