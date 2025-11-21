Foto entre Annie Karich e Isaías Violante desata rumores de nuevo romance en América

Interacciones en redes, publicaciones en los mismos lugares y una camiseta en un video alimentaron la versión de un romance. (Ilustración: Jesús Aviles)

En las últimas horas, una imagen que comenzó a circular en redes sociales ha desatado una nueva ola de especulaciones sobre la vida personal de dos futbolistas del América. Todo apunta a que Isaías Violante y Annie Karich podrían estar iniciando un romance, luego de que usuarios detectaron una fotografía en la que aparecen juntos celebrando un cumpleaños y posando muy cerca uno del otro. Aunque la publicación no proviene de una cuenta oficial, el material visual fue suficiente para que los aficionados dieran por hecho un vínculo sentimental.

No es la primera vez que se vincula sentimentalmente a integrantes del club. En meses recientes, surgieron rumores sobre relaciones entre otros jugadores del entorno azulcrema. Alejandro Zendejas fue relacionado con Sabrina Enciso, hoy jugadora de Tigres Femenil, mientras que también se habló de un posible romance entre Scarlett Camberos y Brian Rodríguez, aunque nunca se confirmó. Ahora, parece que una nueva pareja se suma al listado de historias que han llamado la atención de la afición.

Los indicios sobre un acercamiento entre Violante y Karich no son recientes. Desde hace semanas, seguidores del equipo notaron que ambos compartían constantes interacciones en redes sociales. “Likes”, respuestas a publicaciones y coincidencias en fotografías despertaron comentarios entre la comunidad digital, que comenzó a seguir de cerca cualquier señal que sugiriera una conexión especial entre ambos.

La especulación tomó fuerza cuando la jugadora estadounidense publicó un video en el que, al fondo, se apreciaba un clóset con una camiseta que llevaba el nombre del mediocampista mexicano. Ese detalle generó múltiples comentarios y elevó el interés de los seguidores. A pesar de que la grabación no tenía relación con el futbolista, el simple hecho de que apareciera una prenda identificable avivó los rumores.

La reciente fotografía viral profundizó aún más estas sospechas. En la imagen, difundida por una cuenta no oficial, ambos aparecen abrazados dentro de un restaurante, lo que para muchos fue una confirmación indirecta del romance. Al mismo tiempo, surgieron voces que aseguraron que la fotografía podría ser producto de inteligencia artificial, lo que mantiene abierta la duda debido a la ausencia de declaraciones oficiales.

Hasta el momento, ninguno de los dos futbolistas del América ha confirmado o desmentido públicamente una relación. Ambos han optado por mantenerse en silencio y alejarse de cualquier polémica que pueda surgir de su vida privada.

Annie Karich, particularmente, se encuentra concentrada en la Final del Torneo Apertura 2025. América visitará este domingo 23 de noviembre el Estadio Universitario para enfrentar a Tigres en el duelo de vuelta, después de un vibrante empate 3-3 en el partido de Ida, donde las Águilas desperdiciaron una ventaja de 3-0. Pese al revuelo generado en redes sociales, Karich mantiene la mira puesta en la búsqueda del título.

Las Amazonas reciben a las Águilas en un duelo que promete emociones luego del vibrante empate 3-3 en la Ida. (Ilustración: Jesús Aviles)

Mientras la conversación continúa creciendo en plataformas digitales, el desenlace del posible romance entre Violante y Karich sigue siendo un misterio. Por ahora, la atención deportiva se centra en el crucial encuentro por el campeonato.