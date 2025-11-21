Estos son los equipos a los que podría dirigir Vicente Sánchez para el Apertura 2026

Vicente Sánchez podría volver a dirigir luego de su breve paso por Cruz Azul (REUTERS)

El retorno de Vicente Sánchez a la Liga MX podría estar más cerca de lo esperado luego de haber sido destituido de Cruz Azul en la campaña pasada. El periodista Heriberto Murrieta confesó que el técnico uruguayo estaría a nada de concretar su regreso a los banquillos del balompié nacional.

Esta expectativa mantiene en vilo a los seguidores de la Liga MX, pero sobre todo a los aficionados de la Máquina, quienes tienen un gran cariño al técnico charrúa por los resultados obtenidos en tan poco tiempo. Y aunque todavía no se sabe a qué equipo comandará, ya ha salido una lista de nombres de los posibles clubes que podría dirigir.

¿A qué equipos de la Liga MX podría dirigir Vicente Sánchez para el Apertura 2026?

Juárez es uno de los equipos a los que podría dirigir Sánchez para el Apertura 2026, aunque esto dependerá si Martin Varini no renueva su vínculo con Bravos. Cabe indicar que actualmente, el contrato del entrenador concluirá dentro de unas semanas.

Además, el entrenador uruguayo también ha sido señalado como el principal candidato para dirigir al Atlante. De acuerdo con el periodista David Medrano, la directiva de los “Potros” ha colocado a Vicente como su opción número uno para ocupar el banquillo.

“Vicente Sánchez es la opción número uno de la directiva de los potros de hierro del Atlante para que el uruguayo pueda ser el próximo técnico de los azulgrana que como ustedes saben tienen proyectos ambiciosos”, afirmó el periodista.

El contexto del posible arribo de Sánchez al Atlante se enmarca en el posible regreso del club a la primera división, previsto para el Apertura 2026. Según diversos reportes el conjunto azulgrana jugará como local en el Estadio Azteca, donde compartirá recinto con América y Cruz Azul.

Además, en los últimos días Necaxa apareció como uno de los posibles destinos para el técnico uruguayo, especialmente tras la salida de Fernando Gago. Aunque los Rayos parecían haber tomado la delantera, la opción del Atlante ha cobrado mayor fuerza recientemente. No obstante, hasta el momento no existe confirmación oficial por parte de ninguno de los clubes involucrados.

Vicente Sánchez y su deseo de regresar a dirigir a la Liga MX

Vicente Sánchez ha manifestado públicamente su deseo de regresar a los banquillos de la Liga MX. En una entrevista reciente con David Faitelson, el entrenador dejó claro que se siente preparado para volver y aseguró que tuvo varias ofertas para dirigir.

“La sigo (a la Liga MX) porque he permanecido mucho tiempo en mi etapa como jugador. Tuve ofertas para dirigir y estoy preparado para ello, junto a mi cuerpo técnico“.

El paso de Vicente Sánchez en Cruz Azul

La etapa de Vicente Sánchez en Cruz Azul comenzó rodeada de incertidumbre y fuertes críticas derivadas de la polémica partida del argentino Martín Anselmi hacia el fútbol europeo. Pese a ese ambiente adverso, el uruguayo tomó las riendas del conjunto capitalino durante la jornada 3 del Clausura 2025, en medio de un escenario turbulento que provocó rechazo entre los aficionados, aunque con el tiempo fue ganándose el respaldo de la hinchada.

Bajo el mando de Sánchez, el equipo no exhibió el fútbol vistoso que había caracterizado a Anselmi, pero sí cosechó buenos resultados. En seis meses, Cruz Azul alcanzó la semifinal del certamen local y, además, logró conquistar la Concacaf Champions Cup, un logro esquivo desde 2014.

A pesar de estos logros, la dirigencia celeste decidió cerrar el ciclo de Sánchez para apostar por Nicolás Larcamón, en busca de un técnico que se identifique más con el nuevo rumbo institucional.