Gobernadora de Morelos celebra el regreso del Atlante a Primera División

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, celebró públicamente el regreso del Atlante a la Primera División, tras la compra de la franquicia de Mazatlán FC.

La mandataria estatal destacó que este movimiento no solo representa un triunfo deportivo, sino también una oportunidad para fortalecer proyectos comunitarios y deportivos en la entidad.

En entrevista, González Saravia reconoció su afinidad personal con el club azulgrana y compartió su entusiasmo por el retorno al máximo circuito. “Muchísimo gusto que el Atlante esté en primera división. Bueno, a mí que soy atlantista (ríe). Pero vamos a seguir trabajando con ellos”, expresó.

La gobernadora adelantó que el regreso del Atlante abre la posibilidad de revitalizar la tradición futbolera de Zacatepec, con el Estadio Agustín “Coruco” Díaz como escenario de nuevas iniciativas. Subrayó que la presencia azulgrana puede ser clave para impulsar proyectos que recuperen la identidad deportiva de la región.

Además, resaltó la importancia de los semilleros deportivos en comunidades, donde el Atlante ha colaborado activamente. González Saravia agradeció el respaldo del club en programas de formación juvenil y reiteró su compromiso de trabajar de manera conjunta para que el futbol siga siendo motor de integración social en Morelos.

Posible venta del Atlante: sin confirmación oficial del club

González Saravia destaca la importancia de revitalizar la tradición futbolera de Zacatepec con el Estadio Agustín 'Coruco' Díaz como escenario clave. Imagen cuenta de X @Atlante

En los últimos días se ha manejado la versión de que el Atlante habría adquirido la franquicia de Mazatlán FC para regresar a la Liga MX en el Apertura 2026. Diversos medios han señalado que la operación rondaría los 65 millones de dólares, lo que abriría la puerta al retorno azulgrana al máximo circuito después de más de una década.

Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial por parte del club. La directiva encabezada por Emilio Escalante ha mantenido silencio respecto a la negociación, mientras que la Liga MX tampoco ha emitido un comunicado formal.

La expectativa entre la afición es alta, pues el regreso del Atlante a Primera División representaría un hito histórico y reforzaría la identidad azulgrana en el futbol mexicano. No obstante, la información se mantiene en el terreno de la especulación hasta que haya un anuncio oficial.

Impulso a semilleros comunitarios

La presencia del Atlante en Morelos puede impulsar el desarrollo económico y cultural, consolidando al estado como sede de eventos deportivos relevantes. Crédito: X/@margarita_gs

Además de la proyección profesional, González Saravia destacó la importancia de los programas de formación juvenil. “Nos van a seguir ayudando con los semilleros deportivos en las comunidades, lo que para nosotros es muy importante”, dijo.

La gobernadora agradeció el respaldo del club en proyectos sociales y deportivos: “Le deseamos mucha suerte al equipo y muy agradecidos porque nos han apoyado mucho”, concluyó.

La mandataria también subrayó que el regreso del Atlante puede convertirse en un motor económico y cultural para Morelos, al atraer visitantes y consolidar al estado como sede de eventos relevantes. Destacó que el futbol profesional no solo genera identidad, sino también oportunidades de desarrollo regional, lo que refuerza la importancia de mantener vínculos sólidos con el club azulgrana.