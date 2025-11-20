México Deportes

Gobernadora de Morelos celebra el regreso del Atlante a Primera División

La mandataria estatal felicitó al club azulgrana y destacó proyectos deportivos en Zacatepec y comunidades

Guardar
La gobernadora de Morelos, Margarita
La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, celebra el regreso del Atlante a la Primera División tras la compra de la franquicia de Mazatlán FC.

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, celebró públicamente el regreso del Atlante a la Primera División, tras la compra de la franquicia de Mazatlán FC.

La mandataria estatal destacó que este movimiento no solo representa un triunfo deportivo, sino también una oportunidad para fortalecer proyectos comunitarios y deportivos en la entidad.

En entrevista, González Saravia reconoció su afinidad personal con el club azulgrana y compartió su entusiasmo por el retorno al máximo circuito. “Muchísimo gusto que el Atlante esté en primera división. Bueno, a mí que soy atlantista (ríe). Pero vamos a seguir trabajando con ellos”, expresó.

La gobernadora adelantó que el regreso del Atlante abre la posibilidad de revitalizar la tradición futbolera de Zacatepec, con el Estadio Agustín “Coruco” Díaz como escenario de nuevas iniciativas. Subrayó que la presencia azulgrana puede ser clave para impulsar proyectos que recuperen la identidad deportiva de la región.

Además, resaltó la importancia de los semilleros deportivos en comunidades, donde el Atlante ha colaborado activamente. González Saravia agradeció el respaldo del club en programas de formación juvenil y reiteró su compromiso de trabajar de manera conjunta para que el futbol siga siendo motor de integración social en Morelos.

Posible venta del Atlante: sin confirmación oficial del club

González Saravia destaca la importancia
González Saravia destaca la importancia de revitalizar la tradición futbolera de Zacatepec con el Estadio Agustín 'Coruco' Díaz como escenario clave. Imagen cuenta de X @Atlante

En los últimos días se ha manejado la versión de que el Atlante habría adquirido la franquicia de Mazatlán FC para regresar a la Liga MX en el Apertura 2026. Diversos medios han señalado que la operación rondaría los 65 millones de dólares, lo que abriría la puerta al retorno azulgrana al máximo circuito después de más de una década.

Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial por parte del club. La directiva encabezada por Emilio Escalante ha mantenido silencio respecto a la negociación, mientras que la Liga MX tampoco ha emitido un comunicado formal.

La expectativa entre la afición es alta, pues el regreso del Atlante a Primera División representaría un hito histórico y reforzaría la identidad azulgrana en el futbol mexicano. No obstante, la información se mantiene en el terreno de la especulación hasta que haya un anuncio oficial.

Impulso a semilleros comunitarios

La presencia del Atlante en
La presencia del Atlante en Morelos puede impulsar el desarrollo económico y cultural, consolidando al estado como sede de eventos deportivos relevantes. Crédito: X/@margarita_gs

Además de la proyección profesional, González Saravia destacó la importancia de los programas de formación juvenil. “Nos van a seguir ayudando con los semilleros deportivos en las comunidades, lo que para nosotros es muy importante”, dijo.

La gobernadora agradeció el respaldo del club en proyectos sociales y deportivos: “Le deseamos mucha suerte al equipo y muy agradecidos porque nos han apoyado mucho”, concluyó.

La mandataria también subrayó que el regreso del Atlante puede convertirse en un motor económico y cultural para Morelos, al atraer visitantes y consolidar al estado como sede de eventos relevantes. Destacó que el futbol profesional no solo genera identidad, sino también oportunidades de desarrollo regional, lo que refuerza la importancia de mantener vínculos sólidos con el club azulgrana.

Temas Relacionados

Margarita GonzálezClub AtlanteClub MazatlánLiga MXMorelosZacatepecmexico-deportes

Más Noticias

¿Quién es Brian Gutiérrez, futbolista mexicano que juega en la MLS y que es buscado por América y Monterrey?

El futbolista mexicoamericano tuvo una participación destacada con el Chicago Fire

¿Quién es Brian Gutiérrez, futbolista

Miguel Herrera dejará de ser director técnico de Costa Rica tras fracasar en Concacaf y no llegar al Mundial 2026

El “Piojo” Herrera está por acabar su etapa como entrenador de los Ticos al no lograr el pase al Mundial

Miguel Herrera dejará de ser

IA anticipa el América vs Tigres Femenil en la Final de Ida del Apertura 2025

Un modelo de inteligencia artificial anticipa escenarios, claves y posibles protagonistas del primer capítulo de la serie por el título

IA anticipa el América vs

Definidos los cruces del repechaje rumbo al Mundial 2026: Monterrey y Guadalajara serán las sedes

Seis selecciones de cinco confederaciones disputarán en México los últimos dos pases rumbo a la Copa del Mundo, con partidos programados en marzo de 2026

Definidos los cruces del repechaje

Igor Lichnovsky y el América encabezan programa para apoyar a comunidades indígenas de México

El defensa chileno compartió que la iniciativa nació tras una conversación con Emilio Azcárraga y tomó forma durante su recuperación por una lesión

Igor Lichnovsky y el América
MÁS NOTICIAS

NARCO

Vinculan a proceso a presunto

Vinculan a proceso a presunto líder de locatarios en Yucatán por amenazas contra dos periodistas

Delitos de alto impacto dejan 16 detenidos en las últimas dos semanas en Morelos

Condenan a ex Comisario de Seguridad Pública en Edomex detenido durante Operación Enjambre, por el delito de extorsión

Procesan a dos presuntos vendedores ilegales de suelo de conservación en Xochimilco, CDMX

El proceso judicial contra el activista “Chakin” continúa en Nayarit pese a denuncias de irregularidades

ENTRETENIMIENTO

Estos son los cuatro conciertos

Estos son los cuatro conciertos de Fernando Delgadillo programados para inicios de 2026

El camino de Fátima Bosch a Miss Universo 2025: la joven se prepara para la final

Mexicanos llenan de elogios a Miss Nicaragua por conmovedor gesto a Fátima Bosch en la gala preliminar

Spotify México: las 10 canciones más escuchadas de este día

Así reaccionó Dani Flow a su veto en Querétaro

DEPORTES

¿Quién es Brian Gutiérrez, futbolista

¿Quién es Brian Gutiérrez, futbolista mexicano que juega en la MLS y que es buscado por América y Monterrey?

Miguel Herrera dejará de ser director técnico de Costa Rica tras fracasar en Concacaf y no llegar al Mundial 2026

IA anticipa el América vs Tigres Femenil en la Final de Ida del Apertura 2025

Definidos los cruces del repechaje rumbo al Mundial 2026: Monterrey y Guadalajara serán las sedes

Igor Lichnovsky y el América encabezan programa para apoyar a comunidades indígenas de México