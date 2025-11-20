Diana Ordóñez destaca su confianza en anotar el gol del título para Tigres ante América Femenil: “Sueño con hacerlo”

La atacante señaló que se siente en ascenso y lista para responder en el duelo inicial del Apertura 2025.

En la antesala de la Final de Ida del Torneo Apertura 2025, la delantera de Tigres, Diana Ordóñez, afirmó que vive un momento de plenitud futbolística y que la conexión con el resto del plantel ha sido fundamental para llegar a una nueva disputa por el campeonato.

Con determinación, la atacante destacó que la confianza interna será clave para enfrentar al América en el Estadio Ciudad de los Deportes.

“Claro, yo creo que cada delantera, o sea, sueña en eso. Espero que mi prime todavía esté delante de mí, todavía estoy joven, pero la verdad me siento muy bien, tengo mucha confianza en este equipo. Yo sé que me van a ayudar lo máximo posible como yo a ellas. Y creo que estamos bien, ahorita estamos tranquilas y enfocadas en lo que tenemos que hacer mañana (hoy)”, expresó Ordóñez sobre el momento que vive antes del primer capítulo de la final.

La goleadora aseguró que el apoyo mutuo dentro del plantel le permite llegar tranquila y enfocada al primer partido.

La delantera señaló que Tigres saldrá con un objetivo claro y con la determinación que caracteriza al equipo en instancias definitivas.

“Yo creo que la gente va a ver un equipo con un objetivo muy claro que estamos trabajando muy unidas para lograr levantar ese trofeo. Estamos muy emocionadas de poder estar en esa posición y también con muchas ganas de regresar a casa terminar esta temporada enfrente de nuestra gente”, indicó respecto al ambiente en el vestidor y el deseo de cerrar la serie en el Volcán.

Ordóñez insistió en que la unión ha sido el elemento determinante en el desempeño del plantel a lo largo del torneo.

La delantera expresó que espera alcanzar su máximo nivel en una serie tan importante como la Final ante América.

“Este equipo es un verdadero equipo, estamos muy unidas, estamos muy enfocadas en un solo objetivo y cuando tienes tanta gente, tanto staff y cuerpo técnico como jugadoras que están enfocados en el objetivo, se hace más fácil sacar resultados. Entonces creo que sí, más que nada estamos muy unidas”, aseguró al subrayar el compromiso colectivo.

Sobre la importancia del partido de ida, la delantera reconoció que iniciar la serie como visitante representa un reto adicional, aunque no coloca un encuentro por encima del otro.

La atacante señaló que el buen ambiente del equipo es clave para encarar el duelo como visitantes.

“Los dos partidos son igual de importantes. Tal vez este (Ida) un poco más porque estamos fuera de casa y yo creo que siempre jugar fuera de casa es difícil, pero creo que llevamos esa sensación y esas ganas de volver, volver a nuestra casa y poder levantar ese trofeo enfrente de nuestra gente”, explicó.

Al ser cuestionada sobre la rivalidad creciente entre América y Tigres, Ordóñez destacó que ambos clubes han construido un enfrentamiento atractivo para la afición.

La jugadora explicó que el plantel mantiene la calma y la concentración para arrancar la serie con fuerza.

“Yo acabo de llegar, así que yo sé que hay mucha historia entre estos dos equipos, pero yo creo que cada final en esta liga ha sido muy, muy atractivo, muy grande. Entonces, para mí, yo estoy muy emocionada que son dos equipos que yo creo que merecen estar en esta final y yo espero que se va a poner muy bien”, comentó sobre la trascendencia del duelo.

La Final de Ida se disputará este jueves a las 20:00 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes, mientras que la vuelta será el domingo 23 de noviembre a las 17:00 horas en el Estadio Universitario, donde Tigres buscará coronarse ante su afición.