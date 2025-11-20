Cuál es la millonaria cantidad que pagarían los dueños del Atlante por comprar al Mazatlán

Mazatlán podría ser vendido el próximo año después de la Copa del Mundo (X@MazatlanFC)

El posible futuro de Mazatlán dentro del futbol mexicano despertó interés tras la circulación de un rumor que apunta a la venta del club una vez que concluya la Copa del Mundo 2026. Diferentes voces dentro del entorno deportivo han comenzado a debatir sobre las implicaciones que tendría para la Liga MX un traspaso de este equipo, que actualmente milita en la máxima categoría.

Cabe recordar que desde que Mazatlán se fundó en 2020 tras el traslado de la franquicia de Monarcas Morelia, ha generado opiniones divididas desde su aparición en la Liga MX. En estos años, el club ha buscado establecer una identidad propia y consolidar una afición local, desafíos que podrían verse alterados ante un eventual cambio de propietarios.

¿Cuánto dinero pagarían los dueños del Atlante por comprar al Mazatlán?

Según informó Pepe Hanan, Ricardo Salinas Pliego, dueño del club Mazatlán, vendió al equipo a los dueños del Atlante por 65 millones de dólares. La misma fuente señaló que la transacción se hará oficial cuando termine la Copa del Mundo 2026. Así, los Potros se incorporarán a la Primera División del futbol mexicano para el Apertura 2025.

“Bomba en el futbol mexicano. El empresario Ricardo Salinas Pliego vendió a Mazatlán a los dueños de Atlante por 65 millones de dólares. La operación se hará oficial al término de la Copa del Mundo. Con esto, Atlante regresará al Máximo Circuito en el Apertura 2026″, escribió.

Atlante en busca de subir a la Primera División

Desde la llegada de Emilio Escalante a la presidencia de Atlante en 2020, el club ha fijado como prioridad el retorno a la Primera División del fútbol mexicano. Tras haber descendido en el torneo Clausura 2014, el conjunto azulgrana compite desde entonces en la Liga de Expansión.

A lo largo de estos años, la directiva ha implementado acciones orientadas a recuperar el sitio perdido en la máxima categoría. La experiencia del descenso marcó un punto de quiebre para la institución, impulsándola a replantear su proyecto deportivo y estructural en la búsqueda de una nueva etapa en Primera División.

Atlante quita su demanda ante el TAS

Cabe recordar que tras la decisión de Atlante de abandonar en mayo de 2025 la apelación presentada ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), el club se transformó en el primero en desistir formalmente del proceso destinado a restaurar el sistema de ascenso y descenso en el fútbol mexicano. Esta retirada marcó un giro en el panorama legal y deportivo para los equipos involucrados.

El futbolista destaca el orgullo deportivo del equipo frente a las limitaciones administrativas del ascenso

El pronunciamiento posterior del TAS validó el regreso del ascenso en el balompié local, un paso significativo tras años de disputa administrativa y jurídica. Sin embargo, los equipos que aspiran a subir de categoría se enfrentan ahora a un nuevo desafío: el proceso de certificación. Según Leones Negros, este conjunto de requisitos constituye obstáculos adicionales que pueden limitar el acceso equitativo a la Primera División.

Los argumentos de Leones Negros han apuntado a que estos lineamientos operan como filtros exigentes, percibidos como trabas más que mecanismos que incentiven el desarrollo competitivo del fútbol nacional.