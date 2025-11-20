Bombazo mundialista: José Mourinho aterriza en México

José Mourinho se suma a la cobertura del Mundial 2026 en México como analista de Televisa/TUDN, generando gran expectativa en el entorno deportivo. (AP Photo/Ana Brigida)

El anuncio de que José Mourinho participará en la cobertura del Mundial 2026 en México ha generado gran expectativa en el entorno deportivo.

De acuerdo con el periodista Juan Pablo Fernández, el histórico entrenador portugués será parte del equipo de Televisa/TUDN como analista durante la justa mundialista.

La noticia se suma a otra revelación: el exfutbolista español Carles Puyol también estaría presente en las transmisiones, reforzando la apuesta de la televisora por figuras internacionales de primer nivel.

La llegada de Mourinho representa un movimiento estratégico para ofrecer análisis de calidad y experiencia en un torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. Su estilo directo y su trayectoria en los banquillos europeos lo convierten en una voz autorizada para interpretar lo que suceda en la cancha.

Trayectoria de José Mourinho

El histórico entrenador portugués, conocido como 'The Special One', aporta su trayectoria en Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United y Roma. REUTERS/Pedro Nunes/File Photo

Conocido como “The Special One”, Mourinho es uno de los entrenadores más exitosos y mediáticos del futbol mundial. Su carrera comenzó en Portugal, donde llevó al Porto a conquistar la Champions League en 2004, un logro que lo catapultó a la élite. Posteriormente dirigió al Chelsea, con el que ganó múltiples títulos de la Premier League, consolidando su reputación como estratega innovador.

En Italia, Mourinho alcanzó la gloria con el Inter de Milán, logrando el histórico triplete en 2010: Serie A, Copa Italia y Champions League. Más tarde, en España, tomó las riendas del Real Madrid, donde consiguió una liga con récord de puntos y goles, además de una Copa del Rey.

Su paso por el Manchester United le permitió sumar títulos europeos y nacionales, mientras que en la Roma volvió a destacar al conquistar la Conference League en 2022.

Actualmente, Mourinho dirige al Benfica de Portugal, equipo con el que busca mantener protagonismo en competiciones europeas y en la liga local. Su experiencia en distintos países y su capacidad para adaptarse a diferentes estilos de juego lo convierten en un referente indiscutible.

Puyol también estará en la cobertura

Carles Puyol, excapitán del FC Barcelona y campeón del mundo con España, también formará parte de la cobertura de Televisa/TUDN en el Mundial 2026.

La revelación de Juan Pablo Fernández no se limitó a Mourinho. El periodista adelantó que Carles Puyol, excapitán del FC Barcelona y campeón del mundo con España en 2010, también formará parte de la cobertura de Televisa/TUDN para el Mundial 2026.

La presencia del defensor catalán añade un perfil distinto: liderazgo, disciplina y conocimiento desde la perspectiva de un jugador que vivió la máxima exigencia en torneos internacionales.

La combinación de Mourinho y Puyol ofrece un atractivo único para la audiencia mexicana. Por un lado, un estratega con títulos en las principales ligas europeas y reconocido por su carácter polémico y analítico. Por otro, un futbolista que marcó época en el Barcelona y en la selección española, aportando la visión desde dentro del campo.

Un refuerzo de talla mundial para Televisa/TUDN

Televisa/TUDN refuerza su apuesta por el análisis profundo y la credibilidad al incorporar a dos referentes del futbol internacional para el Mundial 2026.

La apuesta de Televisa/TUDN por incorporar a figuras como Mourinho y Puyol refleja la intención de elevar el nivel de su cobertura rumbo al Mundial 2026.

Con dos referentes del futbol internacional, la televisora busca ofrecer análisis profundo, credibilidad y atractivo para una audiencia que exige calidad en cada transmisión.

La presencia de Mourinho y Puyol en México durante el Mundial será uno de los grandes atractivos de la cobertura televisiva. Ambos nombres garantizan experiencia, conocimiento y prestigio, consolidando a Televisa/TUDN como una de las plataformas más fuertes en el escenario mundialista.