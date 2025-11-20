Albert Espigares será el nuevo director técnico del Puebla

El Club Puebla anunció a Albert Espigares López como nuevo director técnico, destacando su papel clave en la promoción de 10 jóvenes al máximo circuito y el cumplimiento con creces de la regla de menores desde su llegada a Fuerzas Básicas en 2024. (X: Club Puebla)

El Club Puebla anunció oficialmente, a través de un comunicado en sus redes sociales, la designación de Albert Espigares López como nuevo director técnico del primer equipo para la próxima temporada de la Liga MX.

El entrenador español, que llegó a la institución en febrero de 2024 para hacerse cargo de las Fuerzas Básicas, asume este reto como parte de un proyecto deportivo enfocado en impulsar y consolidar el talento joven dentro del club.

“En los últimos torneos, el proyecto deportivo del club ha buscado la proyección del talento hacia el primer equipo y la llegada de Albert a la Dirección de Fuerzas Básicas, a principios del 2024, permitió el desarrollo de jugadores, lo cual, se vio reflejado en 10 debuts en el máximo circuito, así como el cumplimiento con creces en la regla de los menores durante cada torneo”, mencionó el club a través del comunicado donde dieron a conocer la noticia.

Trayectoria de Albert Espigares

Con más de 24 años de experiencia en clubes como Espanyol, Santos Laguna y Atlas, Albert Espigares aporta su vasta trayectoria en formación y dirección para guiar al Puebla hacia el éxito, respaldado por certificaciones de la FMF, Real Federación Española y UEFA.(X/ @ClubPueblaMX)

A lo largo de su trayectoria profesional de más de 24 años, Espigares ha formado parte de reconocidos clubes como el Real Club Espanyol de Barcelona, Santos Laguna y Atlas de Guadalajara.

En estas instituciones ha ocupado diversos cargos relacionados con la formación de jugadores, desempeñándose como profesor, especialista en técnica, gerente deportivo y director de fuerzas básicas, posiciones en las que ha aportado significativamente al desarrollo de jóvenes talentos.

Su experiencia y conocimientos han sido clave para fortalecer el proyecto formativo de los equipos en los que ha trabajado, consolidando procesos de promoción y desarrollo de futbolistas tanto en equipos varoniles como femeniles.

El ahora estratega del Puebla realizó estudios de dirección técnica en la Federación Mexicana ‍de Fútbol (⁠FMF), en la Real Federación Española de Fútbol y en la UEFA.

“Estamos convencidos que la capacidad y conocimientos futbolísticos de ⁠Albert serán factores que contribuirán a regresar a nuestra ‘Franja’ a los ‌lugares que todos los poblanos queremos”, puntualizó el club.

Proceso de reestructuración de la franja

Gabriel Saucedo lidera la reestructuración del Club Puebla y designa a Albert Espigares como responsable de Fuerzas Básicas, para desarrollar jóvenes que nutran las primeras divisiones varonil y femenil. (X @albertespigares)

A principios de 2024, el Club Puebla inició un proceso de reestructuración bajo la dirección general de Gabriel Saucedo, con el objetivo de mejorar el rendimiento y la estructura deportiva del equipo. Este esfuerzo incluyó importantes ajustes en la dirección deportiva, buscando fortalecer las bases para un proyecto sólido a largo plazo.

Dentro de este proceso, Albert Espigares López fue nombrado al frente de la Dirección de Fuerzas Básicas, área clave encargada de desarrollar integralmente a los jóvenes talentos que forman parte de las divisiones inferiores del club.

El propósito fundamental de esta dirección es transformar a los jóvenes deportistas en una fuente constante y confiable de jugadores para los equipos de primera división, tanto en la rama varonil como en la femenil, apostando por un modelo que fomente la promoción interna y garantice la continuidad deportiva basada en el desarrollo de su propia cantera.