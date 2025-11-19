Play -In del Apertura 2025: quiénes serán los árbitros designados para los partidos de Tijuana vs Juárez y Pachuca vs Pumas

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) dio a conocer a los responsables de impartir justicia en ambos duelos, luego del receso originado por la más reciente Fecha FIFA Foto: Cuartoscuro

El inicio del Play In en la Liga MX para definir a los ocho clubes que disputarán la Liguilla presenta designaciones arbitrales que han captado la atención luego de confirmarse los cruces entre Tijuana frente a Juárez y Pachuca ante Pumas.

Y es que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) dio a conocer a los responsables de impartir justicia en ambos duelos, luego del receso originado por la más reciente Fecha FIFA. Después de estos encuentros, se conocerán los equipos que completarán el cuadro final de la Liguilla y lucharán por el título del torneo Apertura 2025.

¿Quiénes serán los árbitros para el Play-In del Apertura 2025?

Santander dirigirá el partido entre Pachuca y Pumas en el Estadio Hidalgo. Cabe indicar que esta será su octava aparición como árbitro central en el semestre, luego de haber cumplido ese rol en siete partidos durante la Fase Regular.

En este compromiso, Santander estará acompañado por Ricardo Espinoza y Erik Durón como asistentes, mientras que Jassiel Reynoso será el cuarto árbitro. El equipo de videoarbitraje estará conformado por Guillermo Pacheco en el VAR y Michel Caballero como AVAR.

Luis Enrique Santander, arbitro del América vs Cruz Azul (Foto: Twitter/@LigaBBVAMX)

Por su parte, Marco Antonio el “Gato” Ortiz sumará su duodécimo partido como árbitro central en el torneo al encargarse del enfrentamiento entre Xolos de Tijuana y FC Juárez. En este encuentro, Christian Espinosa y Alejandro Morales fungirán como abanderados, y Maximiliano Quintero será el cuarto árbitro. El VAR estará a cargo de Erick Yair Miranda, con Jorge Camacho como AVAR.

Tijuana vs Juárez

Árbitro central | Marco Antonio Ortiz Nava

Árbitro Asistente 1 | Christian Kiabek Espinosa Zavala

Árbitro Asistente | 2 Michel Alejandro Morales Morales

Cuarto Árbitro | Maximiliano Quintero Hernández

Árbitro VAR Erick Yair Miranda Galindo

Árbitro VAR Asistente Jorge Abraham Camacho Peregrina

Pachuca vs Pumas

Árbitro Central | Luis Enrique Santander Aguirre

Árbitro Asistente 1 | Michel Ricardo Espinoza Ávalos

Árbitro Asistente 2 | Erik Durón Martínez

Cuarto Árbitro | Vicente Jassiel Reynoso Arce

Árbitro VAR Guillermo Pacheco Larios

Árbitro VAR Asistente Michel Caballero Galicia

Marco Antonio “Gato” Ortiz vuelve a la polémica tras el Atlas vs América en el Apertura 2025. Ilustración Jesús Aviles / Infobae México.

Antecedentes de Santander y “Gato-2 Ortiz en este torneo

Santander no ha dirigido como central a ninguno de los dos equipos que se enfrentarán en el Estadio Hidalgo durante la Fase Regular. Su única participación relacionada con Pachuca y Pumas fue en el VAR: en la Jornada 3, supervisó la victoria 1-0 de Pachuca sobre Mazatlán, y en la Fecha 5, estuvo a cargo del videoarbitraje en el empate 1-1 de Pumas ante Toluca.

En el caso de Ortiz, será la tercera ocasión en el torneo que arbitre un partido de Xolos, quienes perdieron los dos anteriores bajo su dirección como visitantes ante América (3-1, Jornada 2) y Puebla (4-3, Jornada 13). Para FC Juárez, será la segunda vez que el “Gato” esté al frente, tras el triunfo 1-2 de los Bravos en su visita a Chivas en la Fecha 5.

El árbitro casi llega a los golpes con el jugador Gustavo Cabral, en el duelo entre Mazatlán y Pachuca Crédito: x / Azteca Deportes

¿Cuándo se jugará el Play-In del Apertura 2025?

La programación de los partidos establece que ambos compromisos se disputarán el jueves 20 de noviembre. El duelo entre Pachuca y Pumas está previsto para las 19:00 horas en el Estadio Hidalgo, mientras que el enfrentamiento entre Xolos de Tijuana y FC Juárez se jugará a las 21:00 horas, ambos en horario del centro de México.