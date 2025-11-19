México vs Paraguay: los mejores memes que dejó la fecha FIFA y el rendimiento de la Selección

Memes de la derrota de México contra Paraguay (Captura de pantalla)

El complicado cierre de año para la Selección de México cristalizó en la derrota por 2-1 ante Paraguay en San Antonio, Texas, resultado que acentúa las dudas de cara al próximo Mundial 2026. La expectativa por un repunte elevado tras el reciente empate sin goles frente a Uruguay en territorio estadounidense se desvaneció rápidamente, y el equipo dirigido por Javier Aguirre volvió a evidenciar dificultades en su estructura defensiva.

Aunque el 2025 incluía el logro de la Copa Oro, desde ese campeonato el equipo mexicano no ha conseguido una sola victoria. La situación se tornó aún más llamativa en una jornada en la que, por otro lado, Estados Unidos firmó un contundente 5-1 ante los uruguayos, mientras que los paraguayos que venían de caer 2-1 precisamente ante el conjunto estadounidense fueron capaces de doblegar a México.

Mejores memes del México vs Paraguay

El revuelo tras la derrota de la Selección de México frente a Paraguay se trasladó rápidamente a las plataformas digitales. Usuarios en redes sociales aprovecharon la ocasión para compartir memes y comentarios sarcásticos, utilizando el ingenio como vía para procesar la preocupación y la frustración ante el desempeño del equipo nacional a tan solo unos meses del inicio del Mundial 2026.

México cae ante Paraguay a pocos meses del Mundial 2026

La noche en San Antonio estuvo marcada por la tensión dentro y fuera de la cancha. Además de la derrota por 2-1 ante Paraguay, la Selección de México enfrentó momentos incómodos debido a las repetidas manifestaciones de inconformidad por parte de la afición, que incluyeron la entonación del grito homofóbico en distintas fases del encuentro. La incapacidad para equilibrar la defensa y generar acciones de peligro en ataque volvió a ser notoria, aspecto que se reflejó en la reacción del público presente.

El marcador se abrió con anotaciones de Antonio Sanabria y Damián Bobadilla para el conjunto paraguayo. La única respuesta por parte del cuadro dirigido por Javier Aguirre llegó gracias a un penal convertido por Raúl Jiménez. Para muchos, el desarrollo del partido, plagado de infracciones y errores en la zaga, acentuó el malestar general, surgido tanto de la racha negativa como de la imagen futbolística que ha mostrado México en los últimos compromisos.

Afición de México molesta con la Selección de México

Entre las reacciones tras el más reciente encuentro de la Selección de México, el clima en el estadio se tornó tenso cuando los aficionados hicieron sentir su descontento hacia el equipo nacional, dedicando abucheos al conjunto dirigido por Javier Aguirre. Este comportamiento por parte de la hinchada se suma al episodio ocurrido días antes en la ciudad de Torreón, donde, en la Comarca Lagunera, los seguidores ya habían mostrado señales de desaprobación tras otra actuación insatisfactoria.

Varios integrantes del plantel, entre ellos Raúl Jiménez y "Chiquito" Sánchez, no ocultaron su molestia respecto a la hostil recepción. Los futbolistas expresaron que no comparten la actitud negativa de la afición, sumando así nuevos elementos de tensión en el entorno tricolor.

Las dos ocasiones recientes en las que la selección fue reprobada abiertamente subrayan el creciente desencanto de la afición, un factor que, según voces dentro del vestuario, impacta tanto en el ánimo del equipo como en la preparación de los siguientes partidos.