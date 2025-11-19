México Deportes

Con México como cabeza de serie, así se acomodan los bombos rumbo al Mundial 2026

La distribución de selecciones quedó definida por el ranking FIFA, el sorteo se realizará el 5 de diciembre de 2025 en Estados Unidos

Guardar
El Mundial 2026 será el
El Mundial 2026 será el primero con 48 selecciones y tres países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá. - crédito panamericanworld.com

El Mundial 2026 marcará un hito en la historia del futbol, al ser el primero con 48 selecciones y tres países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá.

La FIFA ya anunció cómo quedaron conformados los bombos tras la última actualización del ranking, lo que prepara el terreno para el sorteo que se celebrará el 5 de diciembre de 2025 en el Kennedy Center de Washington, D.C..

La expectativa es enorme, pues el nuevo formato dividirá a los equipos en 12 grupos de 4, con los dos primeros y los ocho mejores terceros avanzando a la fase de 32avos. México, como anfitrión, ya tiene asegurado su lugar como cabeza de serie en el Grupo A, y será protagonista del partido inaugural el 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca.

La definición de los bombos responde al ranking FIFA y a la condición de anfitriones. Esto garantiza que las principales potencias del futbol mundial estén distribuidas en el Bombo 1, mientras que selecciones emergentes y debutantes se ubican en los bombos inferiores.

El anuncio también confirmó que el repechaje intercontinental y las plazas adicionales de UEFA serán clave para completar la lista de participantes. Seis boletos se definirán en marzo de 2026, con partidos únicos en sedes mexicanas como Guadalajara y Monterrey. Los ganadores ocuparán los últimos lugares del Bombo 4, lo que añade incertidumbre y mantiene viva la expectativa de equipos que buscan dar la sorpresa.

La FIFA definió los bombos
La FIFA definió los bombos del sorteo del Mundial 2026 según el ranking y la condición de anfitrión de cada selección.

La conformación de los bombos

La FIFA estableció los bombos con base en el ranking mundial y la condición de anfitriones. El Bombo 1 concentra a las selecciones más fuertes y a los tres anfitriones, mientras que los demás bombos agrupan a equipos de nivel medio y a aquellos que lograron su clasificación en las últimas fechas.

  • Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.
  • Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Austria, Ecuador y Australia.
  • Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Paraguay, Túnez, Escocia, Costa de Marfil, Qatar, Uzbekistán, Arabia Saudita y Sudáfrica.
  • Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, cuatro plazas de UEFA (REP. UEFA 1-4) y dos lugares de repechaje intercontinental.

La importancia de esta distribución radica en que los bombos determinan el nivel de dificultad de cada grupo. Un país ubicado en el Bombo 2 podría enfrentar a una potencia del Bombo 1 y a un rival incómodo del Bombo 3, lo que convierte cada sorteo en un ejercicio de estrategia y expectativa para las federaciones.

México abrirá el Mundial 2026
México abrirá el Mundial 2026 como cabeza de serie del Grupo A y jugará el partido inaugural en el Estadio Azteca.

El sorteo y sus reglas

El sorteo se llevará a cabo el 5 de diciembre de 2025 a las 18:00 horas (tiempo del centro de México) en Washington, D.C. La ceremonia será transmitida en todo el mundo y marcará el inicio oficial de la ruta hacia el Mundial.

Las reglas principales son:

  • Ningún grupo puede tener más de un equipo de la misma confederación, salvo Europa (máximo dos).
  • Los anfitriones ya están asignados como cabezas de serie en sus respectivos grupos.
  • Los equipos del repechaje y las plazas adicionales de UEFA se ubicarán en el Bombo 4, completando la lista de 48 selecciones.

Estas disposiciones buscan garantizar diversidad y equilibrio en los grupos, evitando que se repitan enfrentamientos regionales en la primera fase y asegurando que cada sector tenga un carácter internacional.

México como anfitrión y protagonista

México abrirá el Mundial 2026
México abrirá el Mundial 2026 como cabeza de serie del Grupo A y jugará el partido inaugural en el Estadio Azteca. REUTERS/Henry Romero

México será protagonista desde el inicio, al encabezar el Grupo A y disputar el partido inaugural en el Estadio Azteca. La localía y el peso histórico de ser sede por tercera vez convierten al país en uno de los focos principales del sorteo.

La afición mexicana espera con entusiasmo conocer a los rivales que acompañarán al Tri en su grupo, conscientes de que el arranque en casa puede marcar el rumbo del torneo.

El anuncio de la FIFA confirma que México no solo abrirá el torneo, sino que también tendrá la oportunidad de marcar el ritmo de su grupo desde el primer día. La expectativa de la afición mexicana será uno de los elementos más destacados de esta Copa del Mundo, y la presión de jugar como anfitrión será un reto adicional para la selección dirigida por Jaime Lozano.

Temas Relacionados

Mundial 2026Selección MexicanaFIFASorteo del MundialFutbolmexico-deportes

Más Noticias

Vicente Sánchez se encuentra cerca de regresar a dirigir a la Liga MX, ¿a qué equipo?

El estratega uruguayo tuvo un paso exitoso en Cruz Azul, donde ganó la Concachampions 2025

Vicente Sánchez se encuentra

Xolos vs Juárez, IA predice quién avanzará a la Liguilla

El análisis proyecta un duelo intenso en el Estadio Caliente, con ventaja mínima para los tijuanenses gracias a su fortaleza defensiva y la irregularidad de los Bravos en partidos clave

Xolos vs Juárez, IA predice

Julio César Chávez Jr. pide que no lo “den por acabado” en su regreso al boxeo en 2026

El “Junior” se mostró entusiasmado en su regreso al boxeo pese a la última derrota que tuvo frente a Jake Paul

Julio César Chávez Jr. pide

¿Cómo quedará el Pachuca vs Pumas del Play In de acuerdo a la IA?

El modelo anticipa un duelo cerrado en el Estadio Hidalgo, con ligera ventaja para los Tuzos gracias al debut de Esteban Solari y las ausencias universitarias

¿Cómo quedará el Pachuca vs

Ester Expósito sorprende en la Arena México y recibe una máscara de Místico

La actriz española asistió a la primera eliminatoria del Torneo Leyenda Azul, donde Místico aseguró su lugar en la final

Ester Expósito sorprende en la
MÁS NOTICIAS

NARCO

Zhi Dong Zhang, presunto operador

Zhi Dong Zhang, presunto operador del CJNG y el Cártel de Sinaloa, enfrentará cargos por narcóticos y lavado de dinero en EEUU

UIF y autoridades de EEUU bloquean a 10 personas y 9 empresas por presuntos vínculos con el narcotráfico

El asesinato de Carlos Manzo se planeó y coordinó en un grupo de mensajería móvil

FGR destruye 22 vehículos “monstruos” usados por grupos delictivos en Tamaulipas

Caso Carlos Manzo: así sería la estructura criminal detrás del homicidio del expresidente de Uruapan, Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Kevin James y Alan Ritchson

Kevin James y Alan Ritchson protagonizan la película más exitosa de Prime Video esta noche

Fátima Bosch revela sus sentimientos antes de la final de Miss Universo 2025 y habla del pleito con Nawat Itsaragrisil

Nieto de Carlos Slim, Arturo Elías Slim, se compromete con Paula Albarrán

La Granja VIP EN VIVO: El Patrón y Kike Mayagoitia podrían subir a la placa de nominados la tarde de hoy 19 de noviembre

Yeri Mua pide ayuda para quitarse las costillas y reducir su cintura: “Ya me harté de mi cuerpo de capibara”

DEPORTES

Aseguran que la carrera de

Aseguran que la carrera de Canelo Álvarez está acabada: “Su cuerpo ya no responde”

Vicente Sánchez se encuentra cerca de regresar a dirigir a la Liga MX, ¿a qué equipo?

Xolos vs Juárez, IA predice quién avanzará a la Liguilla

Julio César Chávez Jr. pide que no lo “den por acabado” en su regreso al boxeo en 2026

¿Cómo quedará el Pachuca vs Pumas del Play In de acuerdo a la IA?