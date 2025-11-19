Alberto del Río exhibe riña contra ex compañero en WWE por discriminar la comida mexicana

El luchador contó que un comentario sobre un platillo típico detonó uno de los momentos más tensos de su etapa en la empresa. (Ilustración: Jesús Aviles)

Las historias ocultas de su paso por la WWE continúan emergiendo gracias a las confesiones de Alberto del Río, quien aprovechó su participación en el reality La Granja VIP para relatar un episodio que estuvo a punto de terminar en un enfrentamiento físico con un excompañero de vestidor. El momento ocurrió durante una gira de la empresa estadounidense por México, específicamente en su parada en Aguascalientes.

En una conversación con Sergio Mayer Mori dentro del programa, el exluchador comenzó explicando que en estados como San Luis Potosí y Zacatecas es común encontrar platillos tradicionales poco conocidos fuera del país, entre ellos la llamada sopa de rata. Del Río comentó que, debido a su fobia hacia ese animal, jamás la probaría, aunque su esposa sí lo ha hecho. Esa referencia dio pie a recordar un episodio que aún le provoca molestia.

El potosino confesó que defendió la cultura mexicana al encarar a un compañero que hizo comentarios despectivos.

Según el potosino, mientras el elenco de WWE llegaba a territorio mexicano para su presentación, uno de sus compañeros, Heath Slater, realizó un comentario burlón que detonó el conflicto. Del Río asegura que Slater, originario de Virginia, soltó una frase en tono de burla señalando que el mexicano “comía sopa de rata”, atribuyéndole esa práctica por su origen. El comentario, asegura, fue completamente fuera de lugar y cargado de desprecio cultural.

“En un tour de WWE llegando a México, güey. Vamos llegando, y era Aguascalientes la primera presentación. Y un güey llamado Heath Slater, un güey de Virginia dijo: ‘No, este tipo (Alberto del Río) come sopa de rata en México’”.

El hércules potosino confesó que tuvo que mediar tras un altercado provocado por un comentario considerado racista.

El exluchador relató que, después de escuchar aquella frase, Slater insistió con otra burla al preguntarle al grupo qué iban a comer en México, sugiriendo nuevamente el mismo platillo con tono ofensivo. Fue entonces cuando Del Río perdió la paciencia y decidió encararlo.

“Con lo que me prendo y después el muy bromista dice: ‘¿Qué vamos a comer sopa de rata aquí en México? Aquí en San Luis Pitosí’”, relató.

El potosino mencionó que sujetó a Slater para exigirle que dejara de hacer comentarios irrespetuosos hacia él y hacia México. La tensión escaló rápidamente hasta el punto en que, según su narración, ambos estuvieron a segundos de intercambiar golpes dentro del transporte que llevaba al elenco desde el aeropuerto hasta la sede del espectáculo.

La situación no pasó a mayores gracias a la intervención de John Cena, quien en ese momento era considerado la figura de mayor autoridad informal en los vestidores, tanto para los luchadores técnicos como para los rudos. Del Río explicó que Cena reprendió duramente a Slater, acusándolo de comportarse de forma irrespetuosa con uno de los luchadores más representativos de la empresa en ese periodo.

El exmonarca de WWE narró que un compañero hizo comentarios ofensivos sobre la gastronomía regional durante una visita a Aguascalientes.

“(Cena) era el líder del locker room de los técnicos y yo de los rudos, güey. Pero, pues el líder general era John Cena, ¿no? El capataz y le pone una... pedorreada a este güey, Slater. y le dice: ‘¿Cómo te atreves? Él (Alberto del Río) es la cara de la empresa ahorita, cabrón. Vas-- vele rezando a Dios’”, detalló.

De acuerdo con el relato del exmonarca de WWE, el incidente tuvo repercusiones inmediatas. Slater fue amonestado por altos mandos de la compañía y posteriormente suspendido por su comportamiento durante la gira mexicana.

“Y llegamos al show y los jefes, güey. Lo pedorrearon, lo suspendieron”, aseguró Del Río, quien también explicó que el altercado sí llegó a un intercambio físico antes del show.

“Mi round con él llegó a los madrazos pero lo agarré sentado en el camioncito que nos llevaba del aeropuerto a la plaza de toros, güey. Y yo lo agarré a la chamarra (golpes), ‘¡Me estás diciendo, maldito racista hijo de perra!’”, contó.

Alberto del Río afirmó que aquel episodio no sólo fue una falta de respeto hacia él, sino también hacia la cultura mexicana, razón por la que no dudó en confrontar la situación. Aunque el altercado nunca llegó a convertirse en una pelea completa, el luchador reconoció que fue uno de los momentos más tensos que vivió dentro de WWE.