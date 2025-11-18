México Deportes

Perro Bermúdez asegura que Guillermo Ochoa estará en el Mundial 2026: “Irá aunque juegue en la liga de Xochimilco”

El comentarista dio por hecha la presencia del veterano guardameta pese a las dudas externas

El analista ironizó sobre el nivel de competencia del guardameta, pero dio por segura su convocatoria. (Ilustración: Jesús Aviles)

La conversación sobre el futuro de Guillermo Ochoa en la Selección Mexicana tomó un giro inesperado luego de las declaraciones del reconocido cronista deportivo Enrique ‘Perro’ Bermúdez, quien aseguró que el guardameta asistirá al próximo Mundial “aunque juegue en la liga de Xochimilco”.

Las palabras del narrador surgieron durante una entrevista con David Faitelson en el programa “Faitelson Sin Censura”, donde analizó el panorama del arco tricolor rumbo a la Copa del Mundo de 2026, en la que Ochoa podría sumar su sexta participación mundialista.

El técnico nacional descartó que la actividad publicitaria del guardameta tenga relación con su posible regreso al Tri.

Aunque el portero no ha sido convocado recientemente y su futuro parece incierto bajo el mando de Javier Aguirre, Bermúdez afirmó que el histórico arquero estará en la lista final por múltiples factores, entre ellos los comerciales. Para el cronista, el peso mediático del guardameta, así como su trayectoria, lo colocan como una figura prácticamente obligada en cualquier convocatoria importante del combinado nacional.

Durante la entrevista, Bermúdez enfatizó que la presencia de Ochoa en el Mundial es casi un hecho, pues representaría la oportunidad de estar a la par de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo como los únicos jugadores en alcanzar seis Copas del Mundo. Según su análisis, esa posibilidad convierte al portero mexicano en un elemento de alto valor para patrocinadores y directivos, algo que influiría directamente en su inclusión en la lista.

Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group C - Argentina v Mexico - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - November 26, 2022 Argentina's Lionel Messi and Mexico's Guillermo Ochoa REUTERS/Kai Pfaffenbach

En su comentario más polémico, el narrador señaló que el nivel actual de Ochoa no sería determinante para definir su presencia en la Copa del Mundo. Al mencionar que el guardameta milita en un país con menor exposición y compararlo con “la liga de Xochimilco”, el Perro abrió el debate entre los aficionados, provocando opiniones divididas sobre la pertinencia de llamar al experimentado portero. Sin embargo, el cronista remarcó que, más allá de su actualidad, ve a Ochoa como el tercer portero del equipo mexicano, un rol que considera adecuado para su experiencia y liderazgo.

El comentarista aseguró que Javier Aguirre llevará al portero por compartir representante y no por rendimiento.

Por su parte, Bermúdez destacó que Javier Aguirre aún no tiene definido a su guardameta titular para la Copa del Mundo. En ese escenario, mencionó a Raúl ‘Tala’ Rangel como el candidato más sólido para adueñarse del puesto. Según su explicación, el arquero de Chivas ofrece ventajas importantes en el juego aéreo, un aspecto clave en competencias internacionales. También apuntó que Luis Ángel Malagón, portero del América “ha venido a menos”, lo que refuerza la posición del futbolista rojiblanco.

Tala Rangel, Futbolista mexicano Crédito: IG/@raulra_22

Guillermo Ochoa, pese a no haber sido convocado para los recientes amistosos ante Uruguay y Paraguay, sí apareció en el Centro de Alto Rendimiento durante la Fecha FIFA debido a compromisos comerciales con los patrocinadores del Tricolor. Su presencia en las instalaciones alimentó nuevamente la conversación en torno a su futuro en la Selección Mexicana, especialmente tras las declaraciones de Bermúdez, que colocan al arquero como un nombre prácticamente seguro rumbo al Mundial de 2026.

