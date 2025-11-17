Antonio Contreras, DT Chivas Femenil mantiene su discurso tras eliminación ante América: “La Capital es Rojiblanca”

El español aceptó responsabilidad total por la eliminación y pidió valorar el esfuerzo de su plantilla. (Foto: Diego Cedrix / Jesús Beltrán)

A pesar de la eliminación de Chivas Femenil en las semifinales del Apertura 2025, el director técnico Antonio Contreras volvió a encender la conversación con un mensaje directo y fiel a su estilo, dirigido a su compatriota y rival, Ángel Villacampa, entrenador del América.

Aunque el Rebaño cayó 2-0 en la vuelta (4-0 global) en el Estadio Ciudad de los Deportes, el estratega español destacó un detalle que —según él— marcó la diferencia: la afición rojiblanca dominó las gradas incluso en casa ajena.

La Capital fue Rojiblanca para el estratega de Chivas, pero hubo más gente de América. (Foto: Diego Cedrix / Jesús Beltrán)

Lo primero que dijo Contreras al ser cuestionado sobre su polémica frase de “capital rojiblanca” fue una respuesta provocadora, pero cuidada:

“Cuando dijiste eso de la capital rojiblanca… los móviles se encendieron. Lo repito: la capital es rojiblanca, siempre con respeto al América”, expresó, recortando la frase, pero conservando su esencia desafiante.

Caro Jaramillo no pudo ser factor en el juego ante América. (Foto: Diego Cedrix / Jesús Beltrán)

El técnico insistió en que, pese al mal resultado, la presencia masiva de seguidores del Rebaño en la Ciudad de México refleja la grandeza del club y la fidelidad de su afición. Para él, ese respaldo debería reconocerse incluso en la derrota.

Durante el encuentro, Chivas quedó descolocado a partir del gol tempranero de Nicki Hernández, un disparo desde fuera del área que terminó en la portería tras un error de la guardameta Celeste Espino. Contreras no evadió la responsabilidad y aceptó que el fallo afectó el rumbo del partido.

Celeste Espino cometió algunos errores, uno de ellos propició el primer gol de América. (Foto: Diego Cedrix / Jesús Beltrán)

“Tú puedes tener un buen planteamiento, pero los errores nos han costado. No solo aquí, también en la ida”, señaló.

Paños fue un muro en la porteria americanista. (Foto: Diego Cedrix / Jesús Beltrán)

El estratega explicó que su equipo generó oportunidades claras, como el mano a mano de Licha Cervantes y otra ocasión de Carolina Jaramillo, ambas detenidas por la portera Sandra Paños. Sin embargo, los errores defensivos, afirmó, terminaron por definir la eliminatoria

“De los cuatro goles, analicen cuántos son fallas nuestras. Los estamos pagando caros. ¿Es responsabilidad del entrenador? ¿O no?”, cuestionó con ironía.

Uno de los puntos más fuertes de su discurso fue la defensa del proyecto de Chivas Femenil, que compite únicamente con futbolistas mexicanas, a diferencia de equipos como América, Tigres, Pachuca o Rayadas, que cuentan con planteles reforzados por varias extranjeras.

Chivas fue totalmente superada. (Foto: Diego Cedrix / Jesús Beltrán)

“El único que no es mexicano soy yo. Deberían sentirse orgullosos de ver cómo un grupo de mexicanas quedó entre los tres primeros, por encima de clubes con presupuestos enormes”, enfatizó, subrayando que Chivas mantiene identidad, competitividad y disciplina sin recurrir a refuerzos extranjeros.

Contreras también destacó el funcionamiento colectivo del equipo y la calidad del fútbol mostrado, especialmente en la jugada que terminó en el mano a mano de Jaramillo.

El gol de Irene Guerrero sentenció la eliminación de Chivas. (Foto: Diego Cedrix / Jesús Beltrán)

“Me gustaría que vieran cómo se construye esa jugada desde atrás. Este equipo vino a jugar, a buscar el partido”, apuntó.

Pese al marcador adverso, el técnico resaltó que ambos partidos fueron de alto nivel, aunque reconoció que en la ida América fue superior en casi todos los aspectos. Aun así, invitó a comprender que el fútbol también es un juego de errores.

“Solo falla quien está dentro. Yo no estoy dentro del campo. Pero sé que al final el único responsable soy yo. Cuando se gana, ganan ellas. Cuando se pierde, pierdo yo”, concluyó entre risas.