América vs Chivas: a qué hora y dónde ver la semifinal de vuelta de la Liga Femenil MX

Las rojiblancas tienen una tarea muy complicada en la capital mexicana. (X/ @ChivasFemenil)

América y Chivas se enfrentarán este domingo en el partido de vuelta de las semifinales de la Liga MX Femenil correspondientes al torneo Apertura 2025, donde se definirá a una de las finalistas del torneo. El encuentro está programado para llevarse a cabo en la cancha del estadio Ciudad de los Deportes, al sur de la Ciudad de México.

Hasta el momento, las Águilas llegan con una ventaja de 2-0 obtenida en el partido de ida en el Estadio Akron, lo que las coloca en una posición favorable para buscar su pase a la final e incluso se habla de que por fin podrán obtener el ansiado título luego de perder en el Clausura 2025 contra las Tuzas de Pachuca.

En el primer duelo, disputado en Guadalajara, América Femenil dominó el juego y mostró superioridad sobre el conjunto tapatío. Scarlett Camberos y Kimberly Rodríguez marcaron los goles que aseguraron el triunfo visitante, dejando al Rebaño Sagrado con la necesidad de buscar una remontada en la capital. La actuación de las Águilas reflejó la experiencia del equipo en instancias decisivas y les otorgó una ventaja cómoda, aunque no definitiva.

Para avanzar a la gran final, Chivas necesita vencer a América por una diferencia de tres goles y evitar que las Águilas sumen más tantos en el marcador global. Esta condición representa un reto considerable, ya que cualquier gol adicional de América aumentaría la dificultad para el conjunto rojiblanco. La presión recae sobre Chivas, que deberá mostrar solidez defensiva y eficacia ofensiva para revertir la serie.

El conjunto de Coapa quiere ser finalista por segundo torneo consecutivo. (X/ @AmericaFemenil)

Cuándo, a qué hora y dónde ver el partido

El partido de vuelta se disputará en el estadio Ciudad de los Deportes, donde América buscará asegurar su lugar en la final ante su afición. La transmisión estará disponible a través de Canal 9, TUDN y VIX Premium, permitiendo que los seguidores de ambos equipos y del fútbol femenil puedan seguir el desenlace de esta semifinal.

La rivalidad entre América Femenil y Chivas añade un atractivo especial al enfrentamiento, ya que ambos equipos figuran entre los más populares y exitosos del fútbol mexicano. La definición de una de las finalistas de la Liga MX Femenil en este contexto refleja el crecimiento y la relevancia que ha adquirido el fútbol femenil en el país, consolidando a la liga como un escenario de alta competencia y expectación.

Con la ventaja obtenida en el partido de ida, América Femenil se encuentra muy cerca de disputar una nueva final, mientras Chivas enfrenta el desafío de buscar una remontada histórica en la capital.