México Deportes

América vs Chivas: a qué hora y dónde ver la semifinal de vuelta de la Liga Femenil MX

La presión recae sobre el equipo tapatío, que necesita una hazaña y máxima solidez en la capital para revertir la serie en su contra

Guardar
Las rojiblancas tienen una tarea
Las rojiblancas tienen una tarea muy complicada en la capital mexicana. (X/ @ChivasFemenil)

América y Chivas se enfrentarán este domingo en el partido de vuelta de las semifinales de la Liga MX Femenil correspondientes al torneo Apertura 2025, donde se definirá a una de las finalistas del torneo. El encuentro está programado para llevarse a cabo en la cancha del estadio Ciudad de los Deportes, al sur de la Ciudad de México.

Hasta el momento, las Águilas llegan con una ventaja de 2-0 obtenida en el partido de ida en el Estadio Akron, lo que las coloca en una posición favorable para buscar su pase a la final e incluso se habla de que por fin podrán obtener el ansiado título luego de perder en el Clausura 2025 contra las Tuzas de Pachuca.

En el primer duelo, disputado en Guadalajara, América Femenil dominó el juego y mostró superioridad sobre el conjunto tapatío. Scarlett Camberos y Kimberly Rodríguez marcaron los goles que aseguraron el triunfo visitante, dejando al Rebaño Sagrado con la necesidad de buscar una remontada en la capital. La actuación de las Águilas reflejó la experiencia del equipo en instancias decisivas y les otorgó una ventaja cómoda, aunque no definitiva.

Para avanzar a la gran final, Chivas necesita vencer a América por una diferencia de tres goles y evitar que las Águilas sumen más tantos en el marcador global. Esta condición representa un reto considerable, ya que cualquier gol adicional de América aumentaría la dificultad para el conjunto rojiblanco. La presión recae sobre Chivas, que deberá mostrar solidez defensiva y eficacia ofensiva para revertir la serie.

El conjunto de Coapa quiere
El conjunto de Coapa quiere ser finalista por segundo torneo consecutivo. (X/ @AmericaFemenil)

Cuándo, a qué hora y dónde ver el partido

El partido de vuelta se disputará en el estadio Ciudad de los Deportes, donde América buscará asegurar su lugar en la final ante su afición. La transmisión estará disponible a través de Canal 9, TUDN y VIX Premium, permitiendo que los seguidores de ambos equipos y del fútbol femenil puedan seguir el desenlace de esta semifinal.

La rivalidad entre América Femenil y Chivas añade un atractivo especial al enfrentamiento, ya que ambos equipos figuran entre los más populares y exitosos del fútbol mexicano. La definición de una de las finalistas de la Liga MX Femenil en este contexto refleja el crecimiento y la relevancia que ha adquirido el fútbol femenil en el país, consolidando a la liga como un escenario de alta competencia y expectación.

Con la ventaja obtenida en el partido de ida, América Femenil se encuentra muy cerca de disputar una nueva final, mientras Chivas enfrenta el desafío de buscar una remontada histórica en la capital.

Temas Relacionados

América FemenilChivasLiga MX FemenilSemifinales Liga MX FemenilEstadio Ciudad de los Deportesmexicio-deportes

Más Noticias

México empata con Uruguay en un duelo estratégico entre Aguirre y Bielsa.

Con destacada participación de Mora y Jiménez, la Selección Nacional de Aguirre no pudo hacer la diferencia y empata contra Uruguay

México empata con Uruguay en

Vicente Sánchez es optimista y lanza su pronóstico para México en el Mundial 2026: “El famoso quinto partido”

El ex técnico de Cruz Azul se mantiene sin equipo, pero no ocultó su deseo de regresar al país a dirigir

Vicente Sánchez es optimista y

Julián Quiñones descarta volver a la Liga MX: su futuro sigue en Arabia

El atacante mexicano prolonga su etapa en Medio Oriente y concentra objetivos deportivos rumbo a la Copa del Mundo

Julián Quiñones descarta volver a

Los Hermanos Chávez conquistan títulos de NJPW Strong en histórica noche dedicada a Linkin Park en el CMLL

Ángel de Oro y Niebla Roja brillaron en la Catedral de la Lucha Libre al derrotar a Templario y TJP en una velada muy especial

Los Hermanos Chávez conquistan títulos

Javier Aguirre rompe el silencio tras la polémica por comerciales grabados por Memo Ochoa: “No tiene asegurado su boleto al Mundial 2026″

El entrenador dejó claro que la presencia del arquero en comerciales no influye en decisiones deportivas ni en futuras convocatorias

Javier Aguirre rompe el silencio
MÁS NOTICIAS

NARCO

Marina y Ejército mexicano detienen

Marina y Ejército mexicano detienen a dos hombres armados en operativo conjunto en Culiacán, Sinaloa

Operativos en el Penal de Aguaruto: decomisan celulares, drogas y más de 200 armas blancas en dos semanas de revisiones

Enfrentamiento entre civiles armados y elementos de seguridad deja 5 muertos y 9 detenidos en El Guasimal, Sinaloa

Dictan auto de formal prisión a exagente del Cisen implicado en asesinato de Luis Donaldo Colosio

Capturan a 5 personas con más de mil cartuchos, armas, granadas y casi 640 mil pesos tras cateo en Zacatecas

ENTRETENIMIENTO

Cómo votar gratis por Fátima

Cómo votar gratis por Fátima Bosch en Miss Universo 2025 y cuánto cuestan los paquetes de 3 hasta mil votos

Sofía Villalobos ofrece disculpas tras publicar la falsa muerte del productor Pedro Torres

La Granja VIP en vivo hoy domingo 16 de noviembre: quinta eliminación se encuentra entre estos dos granjeros

Filtran nombre del quinto eliminado de La Granja VIP hoy domingo 16 de noviembre, según encuestas finales

¿Murió Pedro Torres? Esto se sabe sobre el estado de salud del exproductor de Big Brother

DEPORTES

NBA hoy: lista completa de

NBA hoy: lista completa de los encuentros programados para este 16 de noviembre

El entrenador que pasó de casi ser campeón en la Liga MX a ser una de las piezas claves en la victoria de México sobre Argentina

México empata con Uruguay en un duelo estratégico entre Aguirre y Bielsa.

Reportan que Gustavo Lema estaría cerca de dirigir en Chile

Martinoli, Bermúdez, Faitelson y Vaca protagonizan un inesperado encuentro de cara al México vs. Uruguay