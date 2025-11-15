Piojo Herrera y reportero tico se dan la mano tras fuerte discusión: “Se calmó y me ofreció disculpas”

El entrenador explicó que el enojo fue momentáneo y buscó cerrar el conflicto personalmente.

La tensión que vive la Selección de Costa Rica en el tramo final de la eliminatoria rumbo al Mundial 2026 tuvo un capítulo especialmente tenso el pasado jueves 13 de noviembre, cuando el director técnico Miguel Herrera protagonizó una fuerte confrontación con un periodista tico durante la conferencia posterior a la derrota 1-0 ante Haití.

El resultado complicó severamente el panorama del combinado centroamericano y elevó la presión sobre el estratega mexicano, que no ocultó su molestia cuando se le cuestionó públicamente su continuidad en el cargo.

En plena rueda de prensa, el periodista costarricense Diego Obando lanzó una crítica directa a los números conseguidos por el técnico en el cuadrangular.

“Esto gira alrededor de resultados, solo hemos ganado uno, 40% de rendimiento en el cuadrangular, es terrible, su gestión como entrenador los números reprueban. ¿Qué responsabilidad asume? ¿Siente que debe dirigir el partido del martes con un rendimiento tan malo como técnico?”, planteó. La pregunta encendió de inmediato el ánimo del entrenador.

El técnico mexicano protagonizó uno de los momentos más tensos del proceso mundialista tras la derrota ante Haití.

Visiblemente incómodo, Herrera replicó con firmeza ante el cuestionamiento.

“No es decisión mía, si no se clasifica hay que pensar en lo que sigue. Ahora es fácil decir, ‘te vas a tu casa’ y tuve una oportunidad de irme y no lo hice, porque estoy comprometido con el proyecto y el martes queremos pasar”, respondió.

El intercambio continuó subiendo de tono, lo que llevó a que el personal encargado de la sala pidiera al entrenador que se retirara para evitar que la discusión se desbordara.

Antes de abandonar el lugar, el técnico insistió en que su continuidad no depende únicamente de él.

El entrenador se acercó al reportero en el autobús del equipo para darle la mano y hablar con calma.

“Ya me lo preguntaste la vez pasada y te contesté lo mismo que te voy a decir: ‘ahí está el presidente, pregúntale a él. Asumo mi responsabilidad, me trajeron para que esto diera resultados, hoy no se han dado los resultados, asumo mi responsabilidad. ¿Traigo al presidente? Pregúntale a él, a mí qué”, lanzó.

A pesar del tenso choque, ambos protagonistas volvieron a encontrarse poco después en el autobús de la delegación costarricense, donde Herrera extendió la mano para limar asperezas. Según relató el propio Obando, el entrenador lo invitó a conversar con mayor calma. “Estaba un poco enojado, pero luego se calmó”, aseguró el periodista, quien reconoció que habría preferido que esa explicación llegara durante la conferencia.

Mientras tanto, el panorama deportivo de Costa Rica sigue siendo complicado, pero no imposible. El equipo aún conserva opciones matemáticas de avanzar a la Copa del Mundo, aunque depende de una combinación de resultados en la última jornada del grupo de Concacaf. Para clasificar de forma directa, los ticos necesitan ganar su duelo ante Honduras —actual líder— y que Haití caiga como local ante Nicaragua.

El escenario para llegar al repechaje también es estrecho, pues exige derrotar a Honduras, que Haití empate y que Panamá pierda por al menos dos goles frente a El Salvador. Tras cinco fechas, el conjunto dirigido por Herrera acumula seis puntos, producto de tres empates, un triunfo y una derrota. El próximo compromiso definirá sus aspiraciones: el 19 de noviembre contra Honduras.