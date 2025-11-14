México Deportes

Pitbull Cruz y su opinión sobre ser la próxima cara del boxeo mexicano cuando Canelo se retire: “Me motiva enormemente”

El pugilista de la Magdalena Contreras tendrá su siguiente pelea el próximo 6 de diciembre cuando se mida ante Lamont Roach

Pitbull Cruz podría ser la
Pitbull Cruz podría ser la próxima cara del boxeo cuando Canelo se retire

Saúl Canelo Álvarez ha sido la cara del boxeo mexicano en los últimos años y uno de los referentes del pugilismo internacional. Sin embargo, su derrota ante Terence Crawford generó múltiples cuestionamientos sobre quién podría ocupar su lugar cuando se retire.

Entre los nombres más sonados para ocupar el estandarte nacional se encuentra el de Isaac “Pitbull” Cruz, quien tendrá su siguiente compromiso el próximo 6 de diciembre cuando se enfrente ante Lamont Roach. El pugilista de la Magdalena Contreras expondrá por primera vez su campeonato mundial interino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) de peso superligero.

Pitbull Cruz y su opinión sobre ser la próxima cara del boxeo cuando Canelo se retire

En entrevista con Fightnews, Pitbull Cruz se dijo enormemente motivado porque se hable de él para ocupar el lugar de Canelo Álvarez cuando este se retire. Durante la misma charla, Cruz destacó que eso lo impulsa a buscar la perfección, aunque eso no cambie su próximo objetivo que es ganar su combate del 6 de diciembre.

“Que se hable de mí como la próxima cara del boxeo mexicano cuando Canelo me ceda la antorcha me motiva enormemente. Me impulsa a buscar la perfección, pero eso no cambia mi objetivo. Como siempre, quiero asegurarme de que los verdaderos ganadores sean los aficionados el 6 de diciembre”, comentó el pugilista de la Magdalena Contreras.

Pitbull Cruz ha sido uno de los pugilistas favoritos de la afición mexicana, pues su estilo agresivo con golpes de poder ha hecho que atraiga al público. A sus 27 años de edad, el púgil capitalino ostenta un récord de 28 victorias (18 por la vía del nocaut), 3 derrotas y un empate.

Isaac Pitbull Cruz regresa al
Isaac Pitbull Cruz regresa al ring en diciembre (IG/ @isaacpitbullcruz)

¿Cuántas peleas le quedan a Canelo Álvarez antes de que se retire?

Canelo Álvarez ha reiterado en diversas ocasiones su intención de culminar su carrera a los 37 años. Esta meta, según sus propias palabras, coincide con su habitual frecuencia de dos peleas anuales, lo que permitiría que aún dispute hasta cuatro combates más en los próximos dos años, con presentaciones acostumbradas en los meses de mayo y septiembre.

De acuerdo con los compromisos contractuales vigentes, el púgil tapatío mantiene un acuerdo con Turki Al-Sheikh, figura destacada del boxeo en Arabia Saudita, que abarca entre cuarto y cinco combates en total. De este acuerdo, Álvarez ya ha completado dos presentaciones, restando al menos dos funciones por cumplir bajo este marco.

Terence Crawford le da un
Terence Crawford le da un golpe al Canelo Alvarez durante la pelea por el campeonato indiscutido en Las Vegas el sábado 13 de septiembre del 2025. (AP Foto/David Becker)

En la actualidad, el boxeador no ha confirmado quién será su próximo oponente. Sin embargo, entre los nombres que figuran como posibles adversarios se encuentran Christian Mbilli, Hamzah Sheeraz y el estadounidense Terence Crawford, quien ha dado señales de mantenerse activo en la división de los supermedianos. Estas opciones evidencian que, pese a la ausencia de un rival definido, el entorno de “Canelo” sigue generando expectativa sobre el futuro inmediato de su carrera.

