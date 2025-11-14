Piojo Herrera revienta contra la prensa tica tras caída ante Haití: “No me toca a mí, güey”

El técnico mexicano protagonizó uno de los momentos más tensos del proceso mundialista tras la derrota ante Haití.

La tensión estalló en Costa Rica después de la derrota 1-0 frente a Haití en la quinta jornada de la eliminatoria rumbo al Mundial 2026. El director técnico Miguel ‘Piojo’ Herrera protagonizó un momento de alta tensión cuando fue cuestionado por periodistas costarricenses debido al rendimiento del equipo, que suma apenas un triunfo, una derrota y tres empates en la segunda ronda clasificatoria.

El ambiente se volvió ríspido en la conferencia de prensa, donde varios comunicadores señalaron la irregularidad del cuadro tico y la fragilidad numérica que arrastra.

Uno de los reporteros lanzó una pregunta contundente que encendió el ánimo del estratega mexicano. El comunicador dijo:

“Esto gira alrededor de resultados, solo hemos ganado uno, 40% de rendimiento en el cuadrangular, es terrible, su gestión como entrenador los números reprueban. ¿Qué responsabilidad asume? ¿Siente que debe dirigir el partido del martes con un rendimiento tan malo como técnico?”. El señalamiento directo provocó que Herrera respondiera visiblemente incómodo.

El Piojo replicó: “No es decisión mía, si no se clasifica hay que pensar en lo que sigue. Ahora es fácil decir, ‘te vas a tu casa’ y tuve una oportunidad de irme y no lo hice, porque estoy comprometido con el proyecto y el martes queremos pasar”.

La molestia aumentó cuando el mismo periodista insistió nuevamente sobre su continuidad. Herrera contestó:

“Ya me lo preguntaste la vez pasada y te contesté lo mismo que te voy a decir: ‘ahí está el presidente, pregúntale a él. Asumo mi responsabilidad, me trajeron para que esto diera resultados, hoy no se han dado los resultados, asumo mi responsabilidad. ¿Traigo al presidente? Pregúntale a él, a mí qué”.

Placide, portero de Haití volvió a ser pesadilla para los mexicanos, está vez para el Piojo dirigiendo a Costa Rica.

La tensión creció al punto en que el personal del recinto tuvo que solicitarle al entrenador que abandonara la sala para evitar que la confrontación escalara. El intercambio dejó claro que el ambiente alrededor de la selección costarricense vive uno de sus capítulos más complicados de los últimos años.

El panorama para Costa Rica en la última fecha es dramático. Para clasificar directamente al Mundial 2026, el equipo debe vencer sin excusas a Honduras y esperar que Haití no supere a Nicaragua.

Ese escenario permitiría a los ticos asegurar su boleto directo. En caso de que Haití gane su encuentro, la única esperanza sería derrotar a Honduras y esperar que Panamá caiga frente a El Salvador, lo que abriría la puerta al repechaje de marzo de 2026 como uno de los mejores segundos lugares.

Si Costa Rica pierde contra Honduras, el destino sería el peor posible: la eliminación total del proceso mundialista. Con un camino incierto y un ambiente tenso, el partido del martes se convierte en uno de los más decisivos en la era reciente del fútbol tico.