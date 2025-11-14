Atenas Gutiérrez y Susana Torres representarán a México en el Campeonato Mundial de Voleibol de Playa

Atenas Gutiérrez y Susana Torres comenzaran su ciclo olímpico en Australia. (X: Comité Olímpico Mexicano)

La dupla mexicana, conformada por Atenas Gutiérrez y Susana Torres, comenzará este viernes su participación en el Campeonato Mundial de Voleibol de Playa 2025, que se llevará a cabo en Adelaida, Australia, en una competencia que marca el comienzo del ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.

Esta será la segunda aparición de ambas atletas en un Campeonato Mundial, pero la primera como equipo consolidado. Tras competir en parejas separadas durante el mundial de Tlaxcala 2023, ambas se han convertido en una de las duplas más sólidas de la región NORCECA, quedando cerca de clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Actualmente, Gutiérrez y Torres se ubican en el puesto 54 del ranking internacional con 13 torneos puntuables y 2.652 unidades, por lo que la cita en Australia representa una oportunidad estratégica para ascender posiciones y alcanzar el sueño olímpico en Los Ángeles 2028.

Las multimedallistas internacionales fueron sorteadas para integrar el Grupo E, el cual compartirán con Tina/Anastasija (Letonia), Scampoli/Bianchi (Italia) y Shiba/Reika (Japón), a las que enfrentarán viernes, sábado y domingo respectivamente.

La competencia se llevará a cabo del 13 al 23 de noviembre en la ciudad de Adelaide, Australia, donde la dupla mexicana buscará escalar posiciones que les permitan representar al país en la próxima justa olímpica.

Resultados de la pareja mexicana durante este 2025

Atenas Gutiérrez tendrá su segunda experiencia en un Campeonato Mundial pero con una nueva pareja (Instagram: Comité Olímpico Mexicano)

A lo largo del año, Gutiérrez y Torres han partido en 13 torneos, demostrando su consistencia en el Tour Continental NORCECA, acumulando seis medallas consecutivas: un bronce en Manzanillo, un oro en Surinam y cuatro platas en eventos realizados en Tamaulipas, Honduras, Juan Dolio y Cuba, según información de la página oficial de los Juegos Olímpicos.

Después de un año de quedarse a un paso de clasificarse para París 2024, la dupla busca recomponer el camino y lograron su clasificación al Campeonato Mundial tras avanzar hasta las semifinales del Clasificatorio NORCECA celebrado en Punta Cana, República Dominicana.

Los horarios de sus competencias serán los siguientes:

Viernes 14: contra Letonia a las 16:30 horas (tiempo del centro de México).

Sábado 15: contra Italia a las 17:30 horas (tiempo del centro de México).

Domingo 16: contra Japón a las 23:30 horas (tiempo del centro de México).

El torneo estará disponible en exclusiva a través de la plataforma VBTV con suscripción, lo que permitirá a los aficionados seguirlo desde cualquier lugar con acceso a internet pero con costo adicional a su televisión de paga.