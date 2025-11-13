Kevin Mier se perderá el resto del torneo (REUTERS)

El portero colombiano de Cruz Azul, Kevin Mier, se perderá el resto del torneo y la Copa Intercontinental 2025 debido a una fractura en la tibia de su pierna derecha. La lesión fue provocada por la dura entrada de Adalberto Carrasquilla durante el partido de la jornada 17 en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

El día de hoy, parte médico de Cruz Azul detalló que los estudios realizados al guardameta confirmaron la fractura en la pierna. Asimismo, el club anunció que Mier será sometido a una intervención quirúrgica el martes posterior.

“Nuestro arquero será sometido mañana a un procedimiento quirúrgico y su alta médica dependerá de la evolución que presente en las siguientes etapas de su recuperación”, señaló la institución en el mensaje.

Foto de archivo de Kevin Mier saliendo adolorido tras sufrir la fractura ante Pumas UNAM en el torneo mexicano. Estadio Cuauhtémoc, Puebla, México. 8 de noviembre de 2025. REUTERS/Henry Romero

La postura institucional del cuadro cementero fue clara. En el mismo comunicado, el club subrayó la necesidad de que la Liga MX priorice la integridad de los futbolistas, a quienes calificó como “los mejores activos” del torneo.

“La prioridad de todos quienes integramos la Liga MX debe ser la de proteger la integridad de sus mejores activos: los futbolistas”, expresó la institución.

¿Quién será el portero titular en Cruz Azul tras la lesión de Kevin Mier?

La reciente ausencia de Kevin Mier en el arco de Cruz Azul altera el panorama en la portería y abre una ventana para que Andrés Gudiño y Emmanuel Ochoa disputen protagonismo en el esquema del equipo. Hasta ahora, Gudiño ha tenido oportunidades esporádicas como titular, aunque no consiguió afianzarse en la alineación principal. Uno de sus duelos más relevantes fue el enfrentamiento ante América en el estadio de Ciudad Universitaria, donde completó los noventa minutos y se destacó por su desempeño.

Foto: Instagram/@andresggp

Mientras tanto, Ochoa aguarda su debut oficial como titular en la Máquina, aunque ya genera expectativas. Su proyección se sostiene por el papel que desempeñó con la Selección Mexicana durante el Mundial Sub 20, certamen en el que logró una participación destacada. Así, la coyuntura ofrece la posibilidad de que ambos arqueros muestren sus capacidades y definan quién puede aspirar a mantenerse bajo los tres palos en próximos compromisos oficiales.

Emanuel Ochoa es el tercer portero de Cruz Azul (X@CruzAzul)

La importancia de Kevin Mier en Cruz Azul

La baja de Mier representa un golpe para el cuadro celeste en la presente temporada. El arquero sudamericano se había consolidado como uno de los jugadores más destacados del equipo y del torneo, siendo fundamental en el proyecto liderado por el entrenador Nicolás Larcamón.

A pesar de que Kevin fue cuestionado en los últimos partidos por errores que cometió, su importancia en la institución no cambia, pues cabe recordar que hace algunos días fue nominado a mejor portero por la FIFA en el The Best 2025.