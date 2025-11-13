Irlanda vs Portugal: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido de eliminatoria mundialista desde México

El equipo de Cristiano Ronaldo buscará la victoria en el Aviva Stadium para asegurar su clasificación. (Ilustración: Jesús Aviles)

Este jueves 13 de noviembre, la Selección de Portugal podría sellar su pase al Mundial 2026 al enfrentarse a Irlanda en el Aviva Stadium de Dublín. El duelo será parte de la jornada 9 de las eliminatorias de la UEFA y comenzará en punto de las 13:45 horas (tiempo del centro de México).

El conjunto dirigido por Roberto Martínez llega invicto y con una misión clara: ganar para asegurar su lugar en la justa mundialista. La escuadra portuguesa cuenta con Cristiano Ronaldo, su máxima figura, quien podría disputar el sexto Mundial de su carrera, algo que marcaría un nuevo récord histórico para el futbol internacional.

Portugal se quedó a nada de sellar su boleto en la fecha FIFA pasada, pero Hungría le arrebató el triunfo con un empate en los últimos minutos del encuentro. Aun así, los lusos encabezan el Grupo F con 10 puntos, producto de tres victorias y un empate, por lo que una victoria en territorio irlandés los clasificaría directamente a la Copa del Mundo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

Por su parte, Irlanda llega con una última esperanza. El combinado verde tiene apenas cuatro unidades y ocupa el tercer lugar del grupo. Para conservar la posibilidad de ir al Mundial, deben ganar sus dos próximos compromisos y esperar una serie de combinaciones, incluyendo que Portugal pierda ante Armenia en la jornada 10 y que su diferencia de goles sea superior. En otras palabras, Irlanda necesita un auténtico milagro.

El encuentro promete ser intenso, pues los locales buscarán despedirse con honor ante su público, mientras que Portugal quiere cerrar con broche de oro su paso por las eliminatorias.

Soccer Football - FIFA World Cup - UEFA Qualifiers - Group F - Portugal v Republic of Ireland - Estadio Jose Alvalade, Lisbon, Portugal - October 11, 2025 Portugal's Cristiano Ronaldo before he has his shot saved by Republic of Ireland's Caoimhin Kelleher from the penalty spot REUTERS/Pedro Nunes

“Sabemos lo que está en juego, no podemos relajarnos. Cada partido es una oportunidad para demostrar que merecemos estar en el Mundial”, declaró Cristiano Ronaldo en conferencia previa.

Para los aficionados mexicanos que deseen seguir el duelo, hay una mala noticia: el partido no se transmitirá en televisión abierta. La única forma de verlo será a través del sistema de paga SKY Sports, que posee los derechos de transmisión de los clasificatorios europeos rumbo al Mundial.

Con el liderazgo de Cristiano Ronaldo, la experiencia de Bernardo Silva y la solidez de Rubén Dias en defensa, Portugal parece tener todo a su favor para conseguir el boleto. Sin embargo, Irlanda ha demostrado ser un rival incómodo en casa, y buscará amargarle la noche al astro portugués.

El balón rodará en Dublín con una atmósfera cargada de tensión, donde una nación entera espera celebrar la clasificación de su selección y ver, una vez más, a Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026.