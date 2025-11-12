México Deportes

Este será el nuevo rival de Jake Paul tras vencer a Julio César Chávez Jr.

El youtuber le pasó por encima al Junior hace unos meses y volverá a subirse a los cuadriláteros en diciembre

Jake Paul volverá al ring
Jake Paul volverá al ring en diciembre luego de derrotar a Julio César Chávez Jr. (REUTERS)

Jake Paul ya tiene nuevo rival confirmado luego de vencer a Julio César Chávez Junior por decisión unánime el pasado 28 de junio en el Honda Center de Anaheim, California. El también youtuber rompió todo pronóstico y se impuso de manera contundente ante el “Hijo de la Leyenda”, y tras doce rounds los tres jueces le dieron la victoria con tarjetas 99-91, 97-93 y 98-92.

Cabe señalar que en un principio se anunció un combate polémico entre Jake Paul y Gervonta Davis. Sin embargo, una denuncia por violencia presentada contra Tank por su expareja generó que la pelea fuera cancelada de último momento.

Jake Paul vs Anthony Joshua

De acuerdo con información del periodista Mike Coppinger para The Ring, Jake Paul volverá a los cuadriláteros en diciembre para pelear contra el ex campeón mundial de peso pesado, Anthony Joshua.

“Anthony Joshua y Jake Paul están ultimando un acuerdo para una pelea de peso pesado en Netflix en diciembre en Miami, según informan fuentes a Mike Coppinger de The Ring. Paul acepta pelear contra el excampeón de peso pesado después de que se cancelara su exhibición con Gervonta Davis”, indicó el medio mencionado en una publicación.

Este enfrentamiento marcará el regreso de Paul a los escenarios del boxeo tras una trayectoria marcada por duelos mediáticos y grandes cifras de audiencia, mientras que significará para Anthony Joshua un regreso inesperado a las luces internacionales, en el contexto de una contienda fuera del molde tradicional.

Jun 28, 2025; Anaheim, California,
Jun 28, 2025; Anaheim, California, USA; Jake Paul fights against Julio Cesar Chavez Jr. at Honda Center. Mandatory Credit: Gary A. Vasquez-Imagn Images

¿Cuándo vuelve a pelear Julio César Chávez Junior tras su derrota ante Jake Paul?

Luego de ser detenido y liberado de manera condicional, los planes para el regreso de Julio César Chávez Junior al cuadrilátero están definidos para enero de 2026, así lo afirmó su propio padre, la leyenda del boxeo mexicano, quien además adelantó que Omar Chávez también formará parte de la cartelera en esa fecha. Además, cabe indicar que ambos combates tendrán como sede la ciudad de San Luis Potosí.

Aunque aún no se han anunciado los nombres de los oponentes para ambos pugilistas, el ex campeón mundial ofreció algunos detalles sobre la preparación y el calendario de sus hijos.

Julio César Chávez defendió la
Julio César Chávez defendió la inocencia de su hijo (IG /@jcchavez115)

"Está consciente de que la regó, ahí va a estar de perdida un mes. Mientras se va a preparar porque va a pelear Julio y él”, dijo el ex campeón en la entrevista. “La pelea va a ser para enero, es el 24 de enero en San Luis Potosí. Iba a ser (en diciembre), pero la aplacé para que estén bien los dos y van a pelear los dos”, finalizó.

Este aplazamiento busca garantizar la condición física y mental óptima de los boxeadores, asegurando así una velada de alto nivel para los seguidores del boxeo mexicano y para la carrera de los hermanos Chávez.

