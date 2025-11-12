Aaron Ramsey reaparece lejos de Pumas: ¿nuevo inicio o retiro definitivo?

El mediocampista galés reapareció en su país tras varias semanas ausente de Pumas. (REUTERS)

El paso de Aaron Ramsey por los Pumas de la UNAM habría terminado antes de lo previsto. Aunque el club no ha comunicado su salida de forma oficial, el mediocampista galés ya se encuentra fuera de México y fue visto nuevamente en su país, durante la concentración de la Selección de Gales en la actual Fecha FIFA.

Su llegada al futbol mexicano generó expectativa, pero las lesiones y asuntos personales marcaron su corta estadía en la Liga MX. Uno de los episodios más comentados fue la desaparición de su mascota, hecho que, según diversas versiones, habría influido en su decisión de abandonar el país antes del cierre del torneo.

Mientras el equipo universitario enfoca sus esfuerzos en el Play In, el jugador de 34 años reaparece públicamente en un entorno distinto, lo que ha reavivado las dudas sobre su continuidad contractual con el club auriazul.

Reaparece en la concentración de Gales

Aaron Ramsey durante una sesión de entrenamiento con la Selección de Gales en la Fecha FIFA. (Instagram / @aaronramsey)

El último parte médico difundido por Pumas indicaba que Ramsey atravesaba una lesión muscular y se mantenía bajo tratamiento. No obstante, desde entonces no volvió a entrenar con el primer equipo.

En contraste, el propio futbolista compartió imágenes en historias de Instagram donde se le observa participando en las sesiones de trabajo del combinado galés, que se prepara para los partidos clasificatorios de la UEFA rumbo al próximo Mundial.

Aunque no fue incluido en la lista de convocados por Craig Bellamy, las fotografías muestran a Ramsey con la indumentaria de la selección e interactuando con el cuerpo técnico, lo que ha dado pie a conjeturas sobre una posible colaboración fuera del campo o un acercamiento a un futuro rol como entrenador.

Silencio desde México y futuro incierto

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Por ahora, ni Aaron Ramsey ni la directiva de Pumas han emitido declaraciones sobre la situación contractual del mediocampista. Según los registros más recientes, el galés aún mantiene vínculo con el club, aunque su salida del país y su reincorporación al entorno de Gales apuntan a un inminente desenlace.

Mientras el jugador se mantiene activo en su selección, el equipo universitario ha optado por no ofrecer detalles sobre su estatus, alimentando la incertidumbre sobre si se trata de una separación temporal o del cierre definitivo de su paso por el futbol mexicano.