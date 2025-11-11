México Deportes

Selección de Uruguay presenta su lista de convocados para su partido contra México

Bielsa eligió seis elementos del torneo mexicano para el duelo del 16 de noviembre en Torreón, sin Valverde por lesión

Guardar
La selección de Uruguay presenta
La selección de Uruguay presenta su lista oficial para el amistoso ante México en Torreón, rumbo al Mundial 2026. Imágenes cuenta de X @Uruguay

La selección de Uruguay, dirigida por el histórico Marcelo Bielsa, presentó su convocatoria oficial para el partido amistoso contra México, programado para el sábado 16 de noviembre de 2025 en el estadio Territorio Santos Modelo, ubicado en Torreón, Coahuila.

Este encuentro forma parte de la preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, en la que ambas selecciones ya tienen asegurada su participación como anfitrionas.

La lista destaca por la inclusión de varios futbolistas que militan en la Liga MX, lo que refuerza el vínculo competitivo entre ambas naciones. Entre los convocados figuran Santiago Mele, portero de Rayados de Monterrey; Juan Manuel Sanabria, mediocampista de Atlético San Luis; y Santiago Homenchenko, volante de Querétaro, quien llegó al fútbol mexicano a préstamo desde Pachuca.

La presencia de estos jugadores responde al interés de Bielsa por integrar elementos que conocen el entorno local y pueden aportar versatilidad táctica.

Marcelo Bielsa convoca a futbolistas
Marcelo Bielsa convoca a futbolistas de la Liga MX para reforzar la conexión entre Uruguay y el fútbol mexicano. REUTERS/Pablo Sanhueza

Además de los representantes de la liga mexicana, la nómina incluye nombres consolidados como Ronald Araújo (Barcelona), José María Giménez (Atlético de Madrid), Manuel Ugarte (PSG) y Giorgian De Arrascaeta (Flamengo).

Sin embargo, dos ausencias llamaron la atención: Federico Valverde (Real Madrid) no fue convocado por molestias físicas, mientras que Darwin Núñez, actualmente jugador del Al-Hilal en Arabia Saudita, tampoco figura en la lista por decisión técnica.

El duelo entre México y Uruguay representa una oportunidad para evaluar el rendimiento de ambas selecciones en un contexto competitivo, pero sin la presión de un torneo oficial.

En los antecedentes recientes, Uruguay venció a México por 3-0 en junio de 2022, en un amistoso disputado en Phoenix, con goles de Matías Vecino y un doblete de Edinson Cavani. En competiciones oficiales, el historial muestra encuentros en Copa América y Copa del Mundo, con resultados equilibrados y marcados por la intensidad táctica.

La Federación Mexicana de Futbol
La Federación Mexicana de Futbol elige Torreón como sede para promover partidos internacionales en distintas regiones del país. Imagen cuenta de X @miseleccionmx

La elección de Torreón como sede responde a la estrategia de la Federación Mexicana de Futbol de llevar partidos de alto nivel a distintas regiones del país.

El Territorio Santos Modelo, casa del Club Santos Laguna, cuenta con infraestructura moderna y ha sido sede de partidos internacionales en el pasado.

Con esta convocatoria, Bielsa continúa perfilando el estilo de juego que caracterizará a Uruguay en el próximo ciclo mundialista, apostando por una mezcla de experiencia internacional y adaptación al contexto local. El partido ante México será una prueba clave para medir el funcionamiento colectivo y la integración de nuevos talentos en el esquema celeste.

Temas Relacionados

Selección de UruguaySelección MexicanaMundial 2026Marcelo BielsaFIFAmexico-deportes

Más Noticias

Perro Bermúdez regresa a Televisa para el Mundial 2026; Mauricio Ymay y Vanessa Huppenkothen también se unen a TUDN

El regreso de Enrique Bermúdez a la televisión deportiva ha generado expectativa entre la afición

Perro Bermúdez regresa a Televisa

Entre convocatorias y lesiones, Pumas llega al Play-In con 8 ausencias clave

El plantel universitario enfrentará el reto con múltiples ausencias por motivos ajenos a su control, en un momento clave del torneo

Entre convocatorias y lesiones, Pumas

Juan Manuel Márquez revela las virtudes y debilidades de Canelo Álvarez: “Tiene mucho aguante”

La derrota del tapatío sigue dando de qué hablar entre los analistas y expertos del deporte

Juan Manuel Márquez revela las

Fuerza Regia, el más ganador: así fue su sexto campeonato en la LNBP

Con autoridad en la duela, Monterrey venció a Diablos Rojos y cerró la serie final con marcador global 4-1 en la temporada 2025

Fuerza Regia, el más ganador:

¿Sergio Ramos se pierde la Liguilla? Anuncian al jugador de Monterrey como host de los Latin Grammys

El campeón de mundo con España no solo conquistó las canchas ahora va por los escenarios, pero preocupa a los aficionados de Rayados

¿Sergio Ramos se pierde la
MÁS NOTICIAS

NARCO

Autoridades aseguran munición y un

Autoridades aseguran munición y un arma larga en el fraccionamiento Cataluña, en Culiacán

Panamá asegura 13 toneladas y media de cocaína con destino a México y Centroamérica: hay 10 detenidos

Dan 15 recomendaciones a la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de seguridad para Michoacán

Fiscalía de Guanajuato sufre ciberataque: vulneran expedientes y datos confidenciales en 250 GB robados por hackers

Aseguran camiones con más de 9 mdp de mercancía robada en predio de Edomex; hay cinco detenidos

ENTRETENIMIENTO

Exatlón México: quién gana El

Exatlón México: quién gana El Duelo de los Enigmas hoy 11 de noviembre

Las películas más populares de Google México que no podrás dejar de ver

Top 10 Disney+ México: “Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos” lidera el ranking de las películas más vistas del momento

Los 10 podcasts más exitosos de Spotify México en este inicio de semana

Jesse Conde, actor de doblaje que da voz al Duende Verde, sufre tres infartos

DEPORTES

Perro Bermúdez regresa a Televisa

Perro Bermúdez regresa a Televisa para el Mundial 2026; Mauricio Ymay y Vanessa Huppenkothen también se unen a TUDN

Entre convocatorias y lesiones, Pumas llega al Play-In con 8 ausencias clave

Juan Manuel Márquez revela las virtudes y debilidades de Canelo Álvarez: “Tiene mucho aguante”

Fuerza Regia, el más ganador: así fue su sexto campeonato en la LNBP

¿Sergio Ramos se pierde la Liguilla? Anuncian al jugador de Monterrey como host de los Latin Grammys