Selección de Uruguay presenta su lista de convocados para su partido contra México

La selección de Uruguay presenta su lista oficial para el amistoso ante México en Torreón, rumbo al Mundial 2026. Imágenes cuenta de X @Uruguay

La selección de Uruguay, dirigida por el histórico Marcelo Bielsa, presentó su convocatoria oficial para el partido amistoso contra México, programado para el sábado 16 de noviembre de 2025 en el estadio Territorio Santos Modelo, ubicado en Torreón, Coahuila.

Este encuentro forma parte de la preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, en la que ambas selecciones ya tienen asegurada su participación como anfitrionas.

La lista destaca por la inclusión de varios futbolistas que militan en la Liga MX, lo que refuerza el vínculo competitivo entre ambas naciones. Entre los convocados figuran Santiago Mele, portero de Rayados de Monterrey; Juan Manuel Sanabria, mediocampista de Atlético San Luis; y Santiago Homenchenko, volante de Querétaro, quien llegó al fútbol mexicano a préstamo desde Pachuca.

La presencia de estos jugadores responde al interés de Bielsa por integrar elementos que conocen el entorno local y pueden aportar versatilidad táctica.

Marcelo Bielsa convoca a futbolistas de la Liga MX para reforzar la conexión entre Uruguay y el fútbol mexicano. REUTERS/Pablo Sanhueza

Además de los representantes de la liga mexicana, la nómina incluye nombres consolidados como Ronald Araújo (Barcelona), José María Giménez (Atlético de Madrid), Manuel Ugarte (PSG) y Giorgian De Arrascaeta (Flamengo).

Sin embargo, dos ausencias llamaron la atención: Federico Valverde (Real Madrid) no fue convocado por molestias físicas, mientras que Darwin Núñez, actualmente jugador del Al-Hilal en Arabia Saudita, tampoco figura en la lista por decisión técnica.

El duelo entre México y Uruguay representa una oportunidad para evaluar el rendimiento de ambas selecciones en un contexto competitivo, pero sin la presión de un torneo oficial.

En los antecedentes recientes, Uruguay venció a México por 3-0 en junio de 2022, en un amistoso disputado en Phoenix, con goles de Matías Vecino y un doblete de Edinson Cavani. En competiciones oficiales, el historial muestra encuentros en Copa América y Copa del Mundo, con resultados equilibrados y marcados por la intensidad táctica.

La Federación Mexicana de Futbol elige Torreón como sede para promover partidos internacionales en distintas regiones del país. Imagen cuenta de X @miseleccionmx

La elección de Torreón como sede responde a la estrategia de la Federación Mexicana de Futbol de llevar partidos de alto nivel a distintas regiones del país.

El Territorio Santos Modelo, casa del Club Santos Laguna, cuenta con infraestructura moderna y ha sido sede de partidos internacionales en el pasado.

Con esta convocatoria, Bielsa continúa perfilando el estilo de juego que caracterizará a Uruguay en el próximo ciclo mundialista, apostando por una mezcla de experiencia internacional y adaptación al contexto local. El partido ante México será una prueba clave para medir el funcionamiento colectivo y la integración de nuevos talentos en el esquema celeste.