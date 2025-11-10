México Deportes

Pumas confirma que José Juan Macías sufrió rotura de ligamento cruzado: ¿Cuánto tiempo tomará su recuperación?

El club Universidad Nacional confirmó la baja de “JJ” de cara al Play In del Apertura 2025

José Juan Macías sufrió rotura
José Juan Macías sufrió rotura de ligamento cruzado (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Luego de que Pumas alcanzó su clasificación al Play In tras vencer 3 - 2 a Cruz Azul, el equipo de Efraín Juárez se queda sin uno de sus elementos más destacados del torneo. Club Universidad Nacional confirmó que José Juan Macías sufrió una lesión en la rodilla izquierda, por lo que se ausentará de las canchas por un largo periodo.

Este lunes 10 de noviembre, el equipo auriazul publicó un comunicado en el que confirmó la gravedad de la lesión de JJ Macías. Tras realizar las evaluaciones médicas correspondientes, se determinó que el jugador presenta una ruptura completa del ligamento cruzado anterior, así como rupturas del ligamento colateral medial y del menisco medial.

Con base en este diagnóstico, el club comunicó que José Juan Macías será sometido a una intervención quirúrgica en los próximos días. La estimación médica señala que el proceso de recuperación podría extenderse por nueve meses, dependiendo de la evolución del futbolista.

Pumas confirma lesión de José
Pumas confirma lesión de José Juan Macías (X/ @PumasMX)

¿Cuántos meses será baja José Juan Macías con Pumas?

De acuerdo con el diagnóstico médico, el tiempo de recuperación es de alrededor de nueve meses, por lo que el delantero no verá actividad hasta julio de 2026. Es decir que no solo se perderá el Play In del Apertura 2025, sino todo lo que será el Clausura 2026, el torneo previo a la Copa Mundial 2026 .

